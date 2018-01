Wie Sternekoch Herrmann eine Late-Night-Show inszeniert

Sternekoch Alexander Herrmann aus "Herrmann's Romantik Posthotel" im oberfränkischen Wirsberg startet zu einer "Koch-Late-Night-Show" durch Deutschland. Dabei gibt der 46-Jährige Einblicke in die Welt der Spitzengas­tronomie und verrät, welche Gäste ihn in den Wahnsinn treiben. Am 18. Januar gastiert er im Tempodrom am Anhalter Bahnhof.

Eine Koch-Late-Night-Show, wie kommt man denn auf diese Idee?

Alexander Herrmann: Die Idee ist seit zehn Jahren gewachsen. Auf einer kleineren Bühne habe ich das schon mal bei der Messe "Eat & Style" gemacht und war dann 2012 auf Tour. Kochen hat viele Längen, das ist anders als im Fernsehen. Es muss also sehr energetisch sein und auf das Publikum überschwappen. In einer normalen Late-Night-Show sitzt jemand hinter dem Schreibtisch. Bei mir ist das der Herdblock. Ich habe einen DJ, der ist auch mein Sidekick. Und dabei erzähle ich Geschichten aus der Küche und aus der Sternegastronomie.

Zum Beispiel über anstrengende Gäste. Wie weit kann man da ins Detail gehen, ohne dass sich jemand wiedererkennt?

Die werden sich natürlich wiedererkennen. Vielleicht nicht als Person, aber in Attitüden. Auch aus meinen Kochkursen, da ist alles dabei: der Poser, der Rezeptsklave, der Besserwisser. Ich werde aber nie beleidigend.

Haben Sie schon mal jemanden des Restaurants verwiesen?

Ja, aber nur einmal. Der hat sich furchtbar aufgeführt und mein Servicepersonal mit Süßstoff beworfen.

Abgesehen von solchen Extremfällen, was finden Sie anstrengend an Gästen?

Als Gastgeber versuche ich, den Leuten einen schönen Abend zu machen. Aber man muss auch hart genug bleiben, um bei sich und seiner Idee zu bleiben. Zugespitzt formuliert: Wenn jemand zu mir kommt und dann einen Döner essen möchte, dann passt das offensichtlich nicht zusammen. Das Spiel habe ich lange genug mitgemacht.

TV-Kochsendungen waren früher eher eine gemütliche Angelegenheit. Heute sind das richtige Shows. Sind Köche heute mehr Rampensäue?

Ein Journalist hat einmal zu mir gesagt, dass für ihn heute die Köche das sind, was früher die Volksschauspieler waren. Vielleicht ist das ein wenig zu hoch gegriffen. Ich denke, in erster Linie haben sich die Zuschauer weiterentwickelt. Früher haben die sklavisch ganze Rezepte nachgekocht, die man ihnen vorgestellt hat. Heute picken sie sich einzelne Sachen heraus oder wandeln das ab, sie sind mündiger geworden. Deshalb muss man nicht mehr bei null anfangen und erklären, wie man eine Zwiebel schält und würfelt.

Neben Ihrem Sternerestaurant haben Sie auch noch eine Kochschule, betreiben das "Palazzo" und das "Imperial" in Nürnberg und sind Vater von zwei Kindern. Jetzt kommt die Tour hinzu. Fühlten Sie sich nicht ausgelastet?

Natürlich fordert das Restaurant mich, aber den Stern habe ich jetzt schon zehn Jahre. Anfangs habe ich jeden Tag im Betrieb gestanden, im Laufe der Zeit ist das Team aber immer größer geworden. Die Aufgaben sind verteilt wie bei einer guten Fußballmannschaft. Ich habe also auch Zeit für andere Projekte.

Einige Sternerestaurants kämpfen auch mit der Rentabilität. Wie groß ist der Faktor Geld bei Ihrer Umtriebigkeit?

Wenn ich nur ein Sternerestaurant hätte, würde mich das nicht ausfüllen. Wirsberg ist aber natürlich auf dem Land. Das ist nicht ganz am Arsch der Welt, aber man kann ihn von dort ganz gut sehen. Das heißt, am Wochenende sind wir voll, und unter der Woche geht es so. Die Kosten steigen jedes Jahr, also braucht man auch jedes Jahr eine höhere Auslastung. Da steht man schon unter Druck. Mal ist man mehr dabei und manchmal weniger, das ist ganz normal. Wenn es aber weniger ist, dann ist es mit diesem großen Schlachtschiff von Hotel nicht so einfach. Und deshalb gibt es Nürnberg. Das war eine ganz klare unternehmerische Überlegung. Für ein Gourmetrestaurant muss man einen bestimmten Preis kalkulieren, und den muss man erst einmal erwirtschaften.