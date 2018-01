Cindy Berger fühlt sich in Berlin jetzt endlich frei

Berlin. Eigentlich hatte Cindy Berger die Koffer schon gepackt und alle ihre Möbel verkauft. Bei ihrem Sohn in Thailand in der Hängematte liegen, so hatte sich die Sängerin ihre Zukunft Ende 2016 vorgestellt. Doch das Leben hatte, wie so oft, einen anderen Plan. Statt am Strand sitzt die 69-Jährige nun im "Restaurant Kleen's" in Tegel, nippt an ihrem Rotwein und könnte zufriedener nicht sein. "Ich fühle mich jetzt richtig als Berlinerin", sagt sie und lacht. Weihnachten vor einem Jahr besuchte sie ihre Tochter in Berlin. Die schlug vor, es doch einmal mit der Großstadt zu versuchen. Sie ziehe mit ihrem Freund zusammen, ihr Zimmer werde frei. Und so kam es, dass Cindy Berger mit fast 70 Jahren zum ersten Mal in eine eigene Wohnung zog. Genauer gesagt in eine WG in Wedding. "Ich habe mit 19 geheiratet und nach der Scheidung wieder 23 Jahre eine Beziehung gehabt. Da war kein Platz für ein Singleleben", sagt sie. "Ich genieße das sehr. Ich bin jetzt frei."

Berger, die mit Vornamen eigentlich Jutta heißt, wurde in den 70er-Jahren zusammen mit ihrem damaligen Ehemann Norbert Berger als Schlagerduo Cindy & Bert bekannt. 1973 feierten sie mit "Immer wieder sonntags" ihren größten Erfolg, ein Jahr später nahmen sie mit dem Titel "Sommermelodie" für Deutschland am Grand Prix teil. Nach der Scheidung 1988 gingen die Musiker auch beruflich getrennte Wege. Ab Mitte der 90er-Jahre traten sie wieder gemeinsam auf, bis Norbert Berger 2012 an den Folgen einer Lungenentzündung starb. 2013 veröffentlichte Cindy Berger das Soloalbum "Mindestens haltbar bis ...", 2014 nahm sie an der Tanzshow "Let's Dance" teil.

Doch hauptsächlich widmete sich die gebürtige Saarländerin in den vergangenen Jahren der Pflege ihrer Mutter, bei der sie zuletzt auch wohnte. Als diese im Mai 2016 starb, sei sie in ein Loch gefallen, sagt Berger. "Ich habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt Nützliches?" Schon in Berlin stieß sie im Internet auf den Seniorenpflegedienst Careship – und bewarb sich. Seitdem unterstützt sie fünf Tage die Woche ältere Menschen bei Behördengängen oder beim Einkauf, begleitet sie zum Arzt, kocht oder leistet einfach nur Gesellschaft. "Es ist ein Job, der mir selbst sehr viel gibt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen", sagt Berger. Finanzielle Gründe stünden für sie nicht im Vordergrund. "Viele der alten Menschen sind einsam." Berufliches und Privates lasse sich deshalb nicht immer strikt voneinander trennen. Oft bleibe sie länger, werde von "ihren Senioren" angerufen oder denke an deren Geschichten, wenn sie frei habe. Sie empfinde das nicht als Belastung, sagt Berger. Und auch dass einige der Herren ihr hin und wieder Avancen machen, nimmt sie mit Humor. "Ich sage dann immer: Aus dem Alter bin ich raus, lassen Sie uns lieber Freunde bleiben", so die Musikerin. "Aber es sind natürlich intime Situationen, man kommt sich sehr nah."

Auch in Tegel hat sich an der Bar mittlerweile eine Gruppe Verehrer mit Autogrammwünschen in Position gebracht. Eine neue Liebe kann sich Cindy Berger jedoch nicht vorstellen. "Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann hat der sein Leben hinter sich. Genau wie ich", sagt sie. Im Alter jemanden zu pflegen oder auf Hilfe von jemandem angewiesen zu sein, mit dem sie nicht ihr ganzes Leben geteilt hat, "diese Verpflichtung möchte ich nicht. Da bin ich ehrlich". Allein fühle sie sich ohnehin nie. Fast jeden Abend sei sie unterwegs, dienstags besuche sie einen Künstlerstammtisch mit Musikerinnen wie Tina York, Ireen Sheer oder Mary Roos und auch die Anfragen für Auftritte seien mehr geworden, seitdem sie in Berlin wohne. "Ich kriege so viel Liebe. Von meiner Familie, meinen Freunden und auch von meinen Senioren", so Berger. "Mir fehlt nichts. Ich bin nicht auf der Suche."

Aus Berlin möchte Cindy Berger so schnell nicht mehr weg. "Es geht mir nicht nur gut, ich bin glücklich", sagt sie. "Und wenn es mir morgen einfällt, kann ich ja immer noch nach Thailand gehen. Aber gerade sieht es nicht so aus."