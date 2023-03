ITB 2023 in Berlin: Tickets, Privatbesucher - Alle Infos

Bei der ITB 2019 waren Privatbesucher noch willkommen, in diesem Jahr richtet sich die Reisemesse nur an Tourismusfachleute (Archivbild).

Berlin. Nach der Corona-Pause kehrt die weltweit führende Reisemesse ITB Berlin vom 7. bis 9. März 2023 unter dem Motto „Open for Change“ als Präsenzverstaltung zurück. Sie findet in diesem Jahr erstmalig als reine Fachmesse statt, auf Publikumstage wird verzichtet, Privatbesucher haben keinen Zutritt. "Business Only", heißt es dazu auf der Website der ITB. Die Messe richte sich an "Tourismusfachleute und wichtige Akteure der globalen Reiseindustrie".

Jahrelang war die ITB auch für Privatbesucher geöffnet. Vor Corona etwa kamen insgesamt 170.000 Besucher zu der Tourismus-Messe, darunter 60.000 Privatbesucher. Sie konnten sich dort über neue Trends in Sachen Urlaub und Tourismus informieren. 2023 findet die Messe nun das erste Mal als reine Fachmesse statt.

Grund für die Konzeptänderung: Die ITB wolle sich konzentrieren auf Fachbesucher, Einkäufer und Medien, wie ITB-Chef David Ruetz im vergangenen Jahr erklärte. Für Privatbesucher gebe es als Alternative das Berlin Travel Festival, das im November 2022 erstmals als Teil der Boot- und Freizeitmesse Boot & Fun Berlin stattgefunden hatte.

Bei der ITB 2023 gibt es vor Ort keinen Ticketverkauf. Fachbesucher müssen Tickets vorab online kaufen. Möglich ist dies im Online-Ticketshop der ITB.

Ticketart Preis Tagesticket

für Fachbesucher 49,00 Euro Dauerticket

für Fachbesucher 75,00 Euro Fully Digital Ticket

zur digitalen Teilnahme 35,00 Euro

Die Öffnungszeiten variieren je nach Ticketart, für Austellerinnen und Aussteller hat die ITB an den drei Tagen jeweils von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Hier finden Sie den Hallenplan für die ITB 2023

Foto: www.itb.com

Messen in Berlin als wichtiger Wirtschaftstreiber

Vor Corona hatten Leitmessen wie die Grüne Woche, die ITB oder die Funkausstellung IFA jährlich Hunderttausende Gäste auf das Messegelände und in die Stadt gezogen. Noch 2019 kamen dem Jahresbericht der Messe Berlin zufolge 2,1 Millionen Besucher zu insgesamt 126 Veranstaltungen der Landesgesellschaft. Einer Studie der Investitionsbank Berlin (IBB) aus dem Jahr 2015 zufolge löst ein Euro Messe- und Veranstaltungsumsatz 5,10 Euro zusätzliche Kaufkraft in Berlin aus – Einnahmen, die Hotels, Restaurants und Taxifahrern nun wegen der erneuten Absage der ITB verloren gehen werden.

Zuletzt hatte die Grüne Woche 2023 für Trubel unter dem Messeturm gesorgt: Etwa 300.000 Gäste hätten die Agrar- und Ernährungsmesse in Berlin besucht. Im Gegensatz zur ITB waren auf der Grünen Woche auch Privatbesucher erlaubt.

ITB in Berlin - das sind die Termine der kommenden Jahre

2024: 5. – 7. März 2024

2025: 4. – 6. März 2025

2026: 3. – 5. März 2026

2027: 9. – 11. März 2027

2028: 7. – 9. März 2028

2029: 6. – 8. März 2029

2030: 5. – 7. März 2030

