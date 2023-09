IFA in Berlin: Wo Roboter schon eine Hilfe sind

Roboter übernehmen immer mehr Tätigkeiten. Was bereits heute möglich ist, können Besucher auf der IFA in Berlin erleben.

Berlin. Der silber-schwarze Staubsaugerroboter schnurrt beständig durch den kleinen Plexiglasaufbau am Stand des deutschen Haushaltsgeräteherstellers Miele auf der Internationalen Funkausstellung (IFA). Mit zwei kleinen Kameras, die tatsächlich Augen ähneln, gelingt es der Maschine, im Raum stehende Vasen oder andere Hindernisse zu umfahren. Zwei Bilder würden aufeinander gelegt, so erzeuge die Technik gewissermaßen ein 3D-Bild, erklärt die Standmitarbeiterin.

Miele, sagt sie, habe den Staubsaugerroboter vor drei Jahren auf den Markt gebracht. „Das ist High-End, hat sich bewährt“, bekräftigt die Frau, die Besuchern an den Tagen der Funkausstellung die Vorzüge der Miele-Geräte erklärt.

Roboter und Maschinen auf der IFA: Technik kann dort helfen, wo Fachkräftemangel ist

Ob sie sich denn noch mehr roboter-artige Helfer im Haushalt vorstellen könnte? Die Firmenvertreterin denkt kurz nach und schmunzelt. „Er kann mir ja den Kaffee bringen“, sagt sie dann und verweist darauf, dass es ja so etwas wie Servierroboter schon längst gebe. Dann fällt der Frau auch noch die Pflege ein, wo einzelne Tätigkeiten ja von Maschinen übernommen werden könnten. „Überall dort, wo Fachkräftemangel herrscht.“

Roboter, so viel ist nicht erst seit dieser IFA-Auflage klar, sind aus dem Haushalt und auch in vielen Berufsbildern kaum noch wegzudenken. Helfer wie Staubsaugerroboter haben viele Menschen schon in ihre Routinen integriert. Andere technische Unterstützer verursachen hingegen zum Teil noch Stirnrunzeln. Im „House of Robots“ in Halle 20 auf dem Berliner Messegelände lässt sich das an diesem Tag ganz gut beobachten.

IFA: Roboter sieht aus wie ein Hund, soll aber vor allem bei Unglücken helfen

Da ist zum Beispiel der Roboter, der zwar nur entfernt einem Hund ähnelt, aber sich ziemlich genauso wie ein solcher Vierbeiner bewegen kann. Als die Technik plötzlich einen Satz nach vorne macht und sich auf zwei Beinen zum „Männchenmachen“ aufstellt, verziehen zwei fotografierende Männer überrascht ihre Mienen. Sicher, die Technik könne schon so einiges, sagt einer der Besucher. Den eigenen Hund abschaffen, will er dann aber doch nicht. Obwohl der Hunde-Roboter sicher weniger Arbeit machen würde, vermutet er.

Der Roboter von Unitree macht auf der IFA einen Satz nach vorne.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Der „Go2“ des chinesischen Anbieters Unitree hat trotz vieler lustiger Bewegungen eigentlich einen ernsthaften Hintergrund. Gesteuert werden kann das Gerät zum Beispiel mit einem Controller über einen Bildschirm. So sei der Einsatz der Technik zum Beispiel nach Bränden oder auch Erdbeben möglich, sagt Pedro Zheng, einer der Mitarbeiter der Firma aus dem chinesischen Hangzhou bei Shanghai.

Chinesischer Hersteller auf der IFA ist längst in Massenfertigung gestartet

Nicht nur Kunden aus dem „Search-and-Rescue“-Bereich hat der Hersteller, auch viele Privatleute hätten Interesse an den Geräten. Habe man für die vor ein paar Jahren herausgebrachte erste Version des „Go“ noch gut 2800 US-Dollar ausgeben müssen, liege die neuste Generation der Technik jetzt nur noch bei gut 1600 US-Dollar. Das sei doch erschwinglich, sagt Zheng begeistert. Längst sind die Chinesen in die Massenproduktion der Roboter eingestiegen. Schon von der ersten Version seien gut 10.000 Stück verkauft worden. Auch der IFA-Auftritt soll nun dabei helfen, diese Zahl noch zu toppen.

Hoffnungen auf gute Geschäfte gibt es auch ein paar Meter weiter. Da lehnt Alan Adojaan an einer Bar. Früher hatte Adojaan einige Bars und Nachtclubs in Estlands Hauptstadt Tallinn. Mittlerweile aber hat der Mittvierziger das Nachtleben hinter sich gelassen – zumindest zum Teil. Denn ganz ohne kommt auch seine Erfindung nicht aus. Adojaan hat „Yanu“, eine automatisierte Bar, konzipiert. Technisch funktioniert das Gerät mit dem deutschen Roboter „Franka“, der mit einem Greifarm nun Hochprozentiges zusammenmixt.

IFA-Besucher lassen sich von Bar-Roboter Cocktails mixen

Mehr als 100 verschiedene Rezepte seien hinterlegt. Besucher wählen mit dem Zeigefinger auf einem Bildschirm aus, bezahlt wird natürlich bargeldlos. Dann legt der Roboter-Barmann los. 100 Drinks pro Stunde schafft die Maschine. Adojaan lacht. „Das Limitierende sind die Gäste, die sich nicht entscheiden können und zu lange überlegen, was sie bestellen wollen“, sagt er.

Vor der IFA hatte der estnische Gründer sein Gerät auch schon auf der Expo in Dubai gezeigt. In den Monaten dort seien weit mehr als 20.000 Drinks gemischt worden. Einige Bestellungen für seine Erfindung gebe es schon. Kunden könnten entweder 150.000 Euro zahlen oder das Gerät umsonst bekommen. Dann allerdings sei ein Viertel des Umsatzes an das „Yanu“-Unternehmen abzugeben. Für viele Barbetreiber lohne sich das. Natürlich spare man Personalkosten. Zudem sei das Gerät auch genauer bei dem Zubereiten der Getränke, verschwende also nichts.

Ein Multirobotersystem am Stand von Hydrabite aus Dresden.

Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

Ähnlich dynamisch geht es am Stand von Hydrabite, einem Ableger der Technischen Universität Dresden, zu. Dort arbeiten gleich sechs verschiedene Roboter miteinander. Hydrabite ist es gelungen, das Multirobotersystem so zu programmieren, dass keine Unfälle passierten. Die Greifarme haben sich also gewissermaßen gegenseitig im Blick und wirken zusammen, erklärt Robotikwissenschaftler Frank Peters. Das so zu programmieren sei das Geschäftsmodell seines Start-ups. Anwenden ließen sich solche Systeme zum Beispiel in der Industrie oder auch in der Medizin. Die Firma aus Sachsen aber steht noch am Anfang. Offiziell gründen will man erst in ein paar Monaten.