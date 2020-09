Nach Corona: IFA-Vorfreude auf das kommende Jahr

Der Stand des Technologieunternehmens Huawei in der Internationalen Funkausstellung (IFA) war einer der wenigen großen Stände der in diesem Jahr nur für Fachbesucher geöffneten Messe.

Berlin. IFA-Direktor Jens Heithecker bemühte sich zum Abschluss der Consumer-Electronics-Messe um Optimismus. Schon jetzt erhalte die IFA, die im kommenden Jahr vom 3. bis 7. September in Berlin stattfinden sollen, großen Zuspruch aus der Branche. Bislang seien bereits mehr als 60 Prozent der Ausstellungsfläche gebucht. „Das ist ein neuer Rekord. Noch nie zuvor hatten wir so früh, so weit vor Beginn der IFA, ein so großes Interesse“, sagte Heithecker am Sonnabend. Zuvor war die IFA 2020 als sogenannten „Special Edition“ über die Bühne gegangenen – mit deutlich weniger Ausstellen, kleinerer Hallenbelegung und ausschließlich mit Fachbesuchern und Medienvertretern als Besucher.