IFA in Berlin: Michael Müller startet traditionellen Rundgang auf der Technik-Messe

Vom Japan-Stand aus in die weite Welt der Technik: Am Freitag eröffnete Berlins Regierender die IFA für das Publikum.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die weltgrößte Consumer Electronic Messe IFA am Freitagmorgen mit dem traditionellen Eröffnungsrundgang eröffnet. Müller startete am Stand von Japan. Das Land ist bei der diesjährigen Internationalen Funkausstellung Partner der Innovationsschau IFA Next.

Müller wird bei seinem Rundgang vom stellvertretenden japanischen Wirtschaftsminister, Yoshihiro Seki, dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Oliver Wittke, und Messe-Chef Christian Göke begleitet.

Hier gibt es alle Infos für IFA-Besucher: Was man über die IFA 2019 wissen muss

Bei der IFA stehen in diesem Jahr die Themen Künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung im Fokus. Die Messe findet noch bis zum 11. September auf dem Berliner Messegelände statt.

