Grüne Woche 2023 in Berlin: Tickets, Preise, Aussteller - alle Infos

Vom 20. bis 29. Januar 2023 findet in Berlin wieder die Grüne Woche statt. Alle Infos zu Tickets, Öffnungszeiten und Ausstellern.

Messe in Berlin

Berlin. Die Internationale Grüne Woche in Berlin wird vom 20. bis 29. Januar 2023 als Publikumsmesse ausgerichtet. Die Messe gilt als wichtigstes Schaufenster der Land- und Ernährungswirtschaft.

Zwei Jahre in Folge war die Grüne Woche wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Vor Corona hatte die Messe regelmäßig rund 400.000 Besucherinnen und Besucher angelockt - mit Zehntausenden Nahrungs- und Genussmitteln aus aller Welt sowie Hunderten Tiere und Pflanzen.

2023 wird die Messe etwas kleiner ausfallen als noch 2020. Damals waren etwa in der Brandenburghalle laut Agrarministerium insgesamt rund 200 Aussteller an 73 Ständen vertreten.

Grüne Woche 2023 in Berlin: Tickets, Eintrittspreise & Öffnungszeiten

Die Grüne Woche in Berlin will 2023 wieder Tausende Besucher und Aussteller anlocken.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Grüne Woche findet von Freitag, 20. Januar, bis Sonntag, 29. Januar statt. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag, 27. Januar, bis 20 Uhr.

Tickets für die Grüne Woche in Berlin gibt es ausschließlich online. Der Ticket-Shop für die Grüne Woche ist hier zu finden.

Tickets Preis Tageskarte 15 Euro Dauertageskarte 42 Euro Familienkarte

max. 2 Erwachsene + max. 3 Kinder bis 14 Jahre, gültig an einem beliebigen Tag 31 Euro Happy Hour Ticket

gültig nur Mo.-Fr. ab 14 Uhr 10 Euro Sonntags-Ticket 13 Euro Sonntagsticket ermäßigt

Schüler, Studierende und Auszubildene des ersten Bildungswegs 5 Euro Tageskarte ermäßigt

Schüler, Studierende und Auszubildene des ersten Bildungswegs 10 Euro Gruppen

ab 20 Personen, Preis pro Person 13 Euro Schulklasse

gültig Mo.-Fr. 4 Euro Fachbesucher 25 Euro Dauerkarte Fachbesucher 60 Euro

Für die Ermäßigungen muss ein gültiger Ausweis bzw. Nachweis beim Einlass vorgezeigt werden.

Agrarmesse Grüne Woche: Aussteller und Highlights

Die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) trifft bei der Grünen Woche 2020 am Stand von Holland auf Frau Antje.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

1880 Aussteller aus 72 Ländern werden auf der Grünen Woche 2023 in Berlin erwartet. Ein Verzeichnis mit allen Ausstellern bei der Grünen Woche in Berlin findet sich hier. Eine kleine Auswahl an Höhepunkten und Sehenswertem:

Die Bundesvereinigung der Lebensmittelindustrie (BVE) stellt unter dem Motto „So schmeckt die Zukunft“ vor, wie die Lebensmittelproduktion von morgen aussieht.

vor, wie die Lebensmittelproduktion von morgen aussieht. Unter dem Motto "moderne Landwirtschaft erleben" gibt der Deutsche Bauernverband (DBV) auf dem ErlebnisBauerhof einen Einblick in die Landwirtschaft von heute und morgen.

gibt der Deutsche Bauernverband (DBV) auf dem ErlebnisBauerhof einen Einblick in die Landwirtschaft von heute und morgen. Weitere Highlights sind die Auftritte des Bundeslandwirtschaftsministeriums und der Streetfoodmarkt sowie die Publikumslieblinge Blumenhalle und Tierhalle .

sowie die Publikumslieblinge und . Zwölf Bundesländer – Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – präsentieren regionale Spezialitäten wie Ahle Wurscht, den sächsischen Klitscher (Kartoffelpuffer) oder die Bierspezialität „Dicke Dörthe“.

wie Ahle Wurscht, den sächsischen Klitscher (Kartoffelpuffer) oder die Bierspezialität „Dicke Dörthe“. Die „Erlebniswelt Heimtiere“ präsentiert eine Vielfalt Haustieren in Halle 26.

präsentiert eine Vielfalt Haustieren in Halle 26. In der Berlin-Halle 22a trifft Tradition auf Innovation: Alteingesessene Berliner Unternehmen wie Curry 36 und Schokoladenhaus Rausch sind ebenso vertreten wie der Bringdienst Zoomfresh, welcher authentisches asiatisches Abendessen mit Hilfe in Kochboxen liefert. Itqan Food hat sich mit Hummus und türkischen Spezialitäten einen Namen gemacht. Auch die moderne Cupcake-Konditorei „Tigertörtchen“ präsentiert sich mit ihren Köstlichkeiten.

22a trifft Tradition auf Innovation: Alteingesessene Berliner Unternehmen wie Curry 36 und Schokoladenhaus Rausch sind ebenso vertreten wie der Bringdienst Zoomfresh, welcher authentisches asiatisches Abendessen mit Hilfe in Kochboxen liefert. Itqan Food hat sich mit Hummus und türkischen Spezialitäten einen Namen gemacht. Auch die moderne Cupcake-Konditorei „Tigertörtchen“ präsentiert sich mit ihren Köstlichkeiten. Seit 1991 gehört die Brandenburg-Halle zum festen Inventar der Grünen Woche in Berlin. Die meist klein- und mittelständischen Unternehmen nutzen die Messe oft als Testmarkt und wollen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern ins Gespräch kommen. Denn neben den Traditionsmarken und -produkten wie Spreewaldgurke, Beelitzer Spargel, Wein und Sanddorn wird in der Brandenburg-Halle 21a immer auch Neues ausprobiert:

Hallenplan für die Grüne Woche 2023

Foto: gruenewoche.de

Hallenplan für die Grüne Woche 2023 vergrößern

Wann findet die Grüne Woche in den nächsten Jahren statt?

2024 : 19. - 28. Januar

: 19. - 28. Januar 2025 : 17. - 26. Januar

: 17. - 26. Januar 2026: 16. - 25. Januar