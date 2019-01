Berlin: Was Besucher am letzten Tag der Grünen Woche genießen

Ariane und Ruben Körmer am Stand von Chocolatier Mario Löffler in der Thüringen-Halle

Eigentlich mag Benedikt gar keinen Käse, wundert sich seine Mutter Katja Kunzmann-Buch. An diesem Sonntag hat er aber augenscheinlich eine Ausnahme gemacht. „Süße Sachen, Haferbrot, französisches Baguette und ungarische Limonade“, zählt der Siebenjährige voller Begeisterung auf, was er sonst noch alles auf der Grünen Woche gegessen und getrunken hat. Stolz zeigte er außerdem das Insektenhotel, das er in der Blumenhalle gebastelt hat und das im heimischen Garten in der Schorfheide aufgehängt werden soll. „Die haben da am Stand gesagt, so viele Löcher haben die noch nie gesehen“, sagt er und strahlt.

Matthias und Katja Kunzelmann-Buch mit Sohn Benedikt auf der Grünen Woche.

Foto: Massimo Rodari

Bereits um elf Uhr seien sie gekommen, sagt Mutter Kunzmann-Buch. „Wir sind jedes Jahr hier, es gefällt uns immer sehr gut.“ Einen großen Teil der knapp 125.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche in den Messehallen unterm Funkturm hätten sie bereits abgelaufen. Ihre Tüten sind gefüllt mit Brot, Kuchen, Blumen und allerlei Kleinigkeiten. „Jetzt kommt noch die Tier-, die Schweizer-, die Italien- und die Brandenburg-Halle“, zählt Familienvater Matthias Buch die weiteren Programmpunkte auf.

Messe am Abschlusstag traditionell besonders voll

Die Familie gehört zu den letzten Besuchern der diesjährigen 84. Internationalen Grünen Woche, die nach zehn Tagen am Sonntagabend zu Ende gegangen ist. Am letzten Tag ist es traditionell besonders voll – auch weil viele auf das eine oder andere kulinarische Schnäppchen hoffen, bevor die Aussteller am Abend ihre restlichen Waren einräumen. Am Nachmittag war von Rabatten allerdings noch wenig zu sehen. Nur hier und da wurden Nachlässe gewährt.

Manchen geht es aber eher darum, Dinge zu kosten und Neues auszuprobieren. „Ich habe das erste Mal Elch gegessen“, sagt Ariane Körmer aus Strausberg. Würzig und kräftig – es habe hervorragend geschmeckt. Etwas Ähnliches habe sie noch nie probiert. Dazu gab es für sie und ihren Bruder Ruben viel Käse und Wurst, Fisch, Kaffee und Oliven. „Wir haben uns praktisch einmal durch Europa gegessen“, sagt die junge Frau. Dazu hätten sie am Morgen extra auf das Frühstück verzichtet. „Mal gucken, was noch so kommt.“ Als Nächstes soll es für Geschwisterpaar Körmer etwas Süßes sein: Trüffel-Pralinen aus Erfurt.

Auftritt von Andreas Berger und seinen Schlossberg-Musikanten in der prall gefüllten Brandenburg-Halle.

Foto: Massimo Rodari

Die verkauft Mario Löffler am Stand von Goldhelm-Schokoladen in der Thüringen-Halle. 2015 habe sich die Firma gegründet und mittlerweile rund 80 Mitarbeiter. „Wir sind eine Manufaktur – alles wird per Hand gefertigt“ so Löffler. Die Zutaten würden vor allem in der Region bezogen. „Und den Kakao kaufen wir direkt bei einer Kooperative aus Peru, wo wir die Bedingungen kennen und Kinderarbeit ausschließen können.“

Mit rund 400.000 Besuchern auf der Grünen Woche sei 2019 das Vorjahresniveau erreicht worden, teilte der Veranstalter Messe Berlin am Abend mit. Darunter seien 85.000 Fachbesucher aus rund 75 Ländern gewesen. Die Gäste hätten 51 Millionen Euro ausgegeben.

Gesamtumsatz laut Messe Berlin bei 51 Millionen Euro

Außerdem habe es eine Rekordbeteiligung von 1750 Ausstellern aus insgesamt 61 Ländern gegeben. „Die Grüne Woche 2019 fungierte mehr denn je als Testmarkt mit Hunderttausenden Verbrauchern, frei nach dem Motto ‚Heute auf der Grünen Woche - morgen im Handel‘“, bilanziert Messe-Chef Christian Göke. Man habe auch 2019 den Stellenwert als globale Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau unterstreichen können.

Außerdem zeigt sich Göke zufrieden mit der hohen Präsenz der Bundespolitik, insbesondere durch Auftritte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU). „Dies unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz der hier diskutierten Themen.“ Das seien in diesem Jahr unter anderem die Digitalisierung der Landwirtschaft, die europäische Agrarpolitik, Tierwohl und Lebensmittelkennzeichnung sowie die Sicherung der Welternährung bei einer stetig steigenden Bevölkerung gewesen.

Mehr zum Thema:

Tierisch was los hier

Was Sternekoch Rolf Zacherl auf der Grünen Woche schmeckt

Wichtiger Beitrag von Kleingärtnern - Dünger made in Berlin