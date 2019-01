So schmeckt Italien auf der Grünen Woche

Berlin. Wer sich im Trubel der Grünen Woche nach ein wenig Urlaubsgefühl sehnt, der findet das in der Halle für das Lieblingsreiseland der Deutschen: Italien. Hier gibt es fast alles, was das Herz begehrt – von frischer Salami bis zu langgereiftem Bergkäse.

Doch am besten spannt die Seele bei Kaffee und süßen Leckereien aus. Ganz besonders zu empfehlen sind hier die Crossatos, die auch in Halle 17 auf dem Messegelände unter dem Funkturm angeboten werden. Diese bestehen aus einem Teigboden, der aus Waffelteig hergestellt wird. Der Teigboden trägt eine süße Mascarponecreme-Masse, die in verschiedenen Varianten angeboten wird. Vor allem Schokolade, aber auch Früchte bieten sich als Verzierung an.

Die Spezialität stammt aus der süditalienischen Stadt Neapel und wird dort zu jeder Tageszeit, aber vor allem morgens gegessen, erzählt der Standbetreiber. Zusammen mit einer Tasse Kaffee sei es „perfetto“, sagt er lachend. Und damit hat er recht, das beweist der Test. Das süße Gebäck birgt noch einen weiteren Vorteil: Es ist so gehaltvoll, dass man eigentlich auch gar kein Mittagessen mehr braucht.