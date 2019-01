Was Sternekoch Rolf Zacherl auf der Grünen Woche schmeckt

Berlin. Eines ist sicher: Unerkannt kann Sterne-Koch Ralf Zacherl die Grüne Woche nicht besuchen. Kaum hat er das Messegelände unter dem Funkturm betreten, zücken die ersten Besucher ihre Handys und wollen sich mit ihm fotografieren. Der Fernseh-Koch, unter anderem bekannt aus der RTL2-Serie „Die Kochprofis“, in der Profis Restaurants mit wirtschaftlichen Problemen unterstützen, nimmt es gelassen und posiert mit seinem markanten Kinnbart für die Fans.

„Für Verbraucher ist das eine großartige Messe, weil sie mehr über Ackerbau lernen können und Spezialitäten aus vielen anderen Ländern ausprobieren können“, sagt der 48-Jährige. „Auch ich liebe das Reisen und probiere mich gerne durch lokale, traditionelle Gerichte.“ Vor etwa 20 Jahren kochte er für den isländischen Botschafter. Noch heute schwärmt er vom isländischen Räucherlachs. „Er hat ein starkes Raucharoma und schmeckt sehr kräftig“, so Ralf Zacherl während er zu seinem ersten Ziel, der Street-Food-Halle, läuft. Auch wenn der Begriff meist modern anmutet, hält er ihn für ein reines Marketing-Instrument. „Die kleinen Wägen gab es in Thailand schon vor 30 Jahren, das ist an sich nichts Neues“, sagt Zacherl. Ihn interessieren nicht ausgefallene Namen, sondern eher traditionelle Hausmannskost. Wie das sogenannte Fufu, ein vor allem in Westafrika verbreiteter Brei aus Maniok oder Yams und Kochbananen, der oft mit einer Fleischsauce serviert wird.

Ralf Zacherl bleibt am litauischen Stand stehen, wo Wachteleier am Spieß auf einem speziellen Grill liegen. Dabei erinnert er sich an seinen letzten Thailand-Urlaub in Khao Lak, nördlich von Phuket. Dort wurden in den Eiern geröstete Maden, Heuschrecken und Schnecken gebraten. Zacherl schreckte das nicht ab. „Wenn man nicht darüber nachdenkt, kann man den etwas nussigen Geschmack und die Knusprigkeit von Maden durchaus schätzen“, sagt er. Da schmecke etwa ein Wildschweinragout schon deutlich intensiver. Doch bis sich die Deutschen an Insekten als Nahrungsmittel gewöhnen, brauche es noch Jahrzehnte.

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Geheimtipp zum Zubereiten von Lachs auf einem Grill

Der neugierige Blick des Sterne-Kochs fällt den zwei Verkäuferinnen eines norwegischen Stands sofort auf. „Für uns ist das natürlich etwas Besonderes, wenn jemand zu uns kommt, der so berühmt ist“, sagt eine von ihnen und empfiehlt dem Besucher eine Mousse aus fermentierter Forelle mit eingelegter Roter Bete und Fladenbrot. Danach gibt es Elchwurst mit Kartoffeln, Brei aus Wurzelgemüse, eingelegten roten Zwiebeln und einem Kartoffelfladen. „Beides ist lecker, doch das tollere Erlebnis ist für mich die Forelle“, sagt Zacherl.

Vom Flamm-Lachs am nächsten Stand ist er jedoch weniger begeistert. „Der Fisch ist komplett durchgegart. Es macht nur Sinn, wenn er das natürliche Lachsrot im Inneren behält“, so der Koch. Und er verrät einen Geheimtipp: Man kann den vormarinierten Lachs mit der Fleischseite auf ein gewässertes Brett legen und dieses auf einen Grill stellen, bis es anfängt zu knacken. Durch das Garen mit individueller Hitze bekomme der Fisch ein rauchiges Aroma und seine natürliche Farbe bleibe erhalten.

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Je näher Zacherl den deutschen Hallen kommt, desto mehr Messe-Besucher erkennen ihn und sprechen ihn an. In diesen Momenten merkt man, dass der 48-Jährige trotz seiner Bekanntheit bodenständig geblieben ist. Seine Karriere begann im Gasthaus seiner Eltern im Wertheimer Stadtteil Sachsenhausen (Baden-Württemberg). Obwohl sich seine Eltern einen anderen Beruf für ihren Sohn wünschten, begann er nach der Mittleren Reife eine Kochlehre in einem örtlichen Hotel. Nach der Ausbildung arbeitete er mit renommierten Köchen wie Harald Wohlfahrt zusammen und erhielt mit 27 Jahren als Küchenchef seinen ersten Michelin-Stern. Zu dieser Zeit war er der jüngste Sterne-Koch Deutschlands. Danach arbeitete er unter anderem als Küchenchef in einem Gourmetrestaurant in Tunesien und in der „Weinbar Rutz“ in Mitte. Seit 2004 verdient er sein Geld als selbstständiger Koch und tritt in verschiedenen Fernsehshows auf – zuletzt in dem Format „Master-Chef“, das auf dem Bezahlsender Sky läuft. Zusammen mit Anja und Carsten Schmidt von der „Weinbar Rutz“ und seinem Kollegen Mario Kotaska eröffnete er im Jahr 2014 das „Schmidt Z&Ko“ in Friedenau, eine Mischung aus Restaurant, Weinhandlung und Kochschule.

Die Wildwürste am nächsten Stand sind ihm zu salzig

Am Stand der Fleischerei Ledder aus Rostock wird Zacherl sofort erkannt, der Verkäufer lässt ihn Lungenwurst probieren. „Extrem würzig, schöne Rauchnoten und eine angenehme Konsistenz. Das sollte man öfter essen“, sagt der Sterne-Koch. Ihm gefällt auch die Idee dahinter. „Wenn ein Tier getötet wird, sollte man es auch im Ganzen verarbeiten.“ Die Wildwürste am nächsten Stand sind ihm zu salzig. Ein schmaler Grat: Nimmt man zu wenig, schmecke das Essen schnell fad, zu viel übertüncht den feinen Geschmack des Fleisches. Seine Familie schlachtete damals zwei Mal im Jahr. „Dann roch das ganze Haus nach Fleisch und es gab viel Schnaps“, erinnert sich Zacherl.

Beim Alkohol ist der Fernseh-Koch auf der Grünen Woche eher verhalten. Am Ende seines Rundganges bleibt er dann doch am Stand des Weinguts Meissen stehen und wird auch gleich freudig begrüßt. Von den drei Weißweinen, die ihm dort präsentiert werden, gefällt ihm die Sorte Müller-Thurgau am besten. „Er hat eine schöne Mineralität und schmeckt sehr ausdrucksstark“, sagt Ralf Zacherl. Guter Wein sei keine Sache der Region. „Es gibt in jedem Weinanbaugebiet gute und bessere Winzer.“ Es komme vielmehr auf den eigenen Geschmack an und die Situation, in der der Wein getrunken wird. Es gebe Weine, die ihm an sich nicht schmecken, aber zu einem bestimmten Gericht hervorragend sind. „Wer frei nach seinem Geschmack entscheidet, kann keinen Fehler machen“, sagt Zacherl.

Die Grüne Woche ist noch an diesem Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigte Tickets für Schüler und Studenten gibt es für zehn Euro. Anreise: mit der S-Bahn S3 und S9 bis Bahnhof Messe Süd; S-Bahn S3, S5, S7, S9 bis Bahnhof Westkreuz; S-Bahn S41, S42, S46 bis Bahnhof Messe Nord; mit der U-Bahn U2 bis zu den Bahnhöfen Kaiserdamm oder Theodor-Heuss-Platz; mit den Buslinien 104, 139, 349, M49 zum Messedamm/ZOB und mit den Buslinien X34, X49 bis Theodor-Heuss-Platz oder Messe Nord/ICC.