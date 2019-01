So schmeckt Lettland auf der Grünen Woche

Am Stand von Bruno Cirulis und seiner Frau Baiba Sudmale fällt sofort der eigentümliche Grill auf, der etwas an ein offenes Waffeleisen erinnert. Darauf liegen Wachteleier am Spieß, die die beiden mit Salz und Pfeffer servieren.

Zuerst erinnert es an Hühnerei, doch insgesamt schmeckt es intensiver. Innen ist es sehr cremig, und die Gewürze kribbeln auch nach dem Essen noch leicht auf der Zunge. „In den Eiern sind viel mehr Vitamine enthalten als im Hühnerei, und man bleibt länger satt“, sagt Baiba Sudmale.

Zusammen mit Bruno Cirulis betreibt sie eine kleine Farm in Koknese, etwa 100 Kilometer von Riga entfernt. Dort leben etwa 4000 Vögel, die pro Tag etwa 2500 Eier legen. Diese werden frisch oder auf Märkten am Spieß verkauft – und auch als Kekse, zu Crème brûlée oder Eierlikör verarbeitet. In Lettland esse man sie auch gern nach koreanischer Zubereitungsart mit Sojasauce. Dazu werden sie gekocht, die Schale abgenommen und noch einmal in Sojasauce mit Chili-Pfeffer und Knoblauch erhitzt. „Manche essen die Eier aber auch gern roh, das gibt Energie für den ganzen Tag“, sagt Cirulis.

