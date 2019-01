Algen-Snacks von der Nordsee: Die Cracker aus der Provinz Seeland in den südwestlichen Niederlanden.

Regionale Spezialität So schmeckt Holland auf der Grünen Woche

Im ersten Moment, beim Kauen, erinnern sie an normale Cracker, erst im Nachgeschmack setzt sich eine leicht fischige Note durch. Die luftigen, knusprigen Snacks aus der Provinz Seeland in den südwestlichen Niederlanden haben eine besondere Zutat: Algen, die zwischen Windrädern in der Nordsee angebaut werden.

„In herkömmlichen Snacks ist oft Tiereiweiß, das in der Produktion viel Land beansprucht. Die Algen brauchen weder Wasser noch Pestizide“, sagt ein Verkäufer an dem Stand. Die Snacks gibt es in drei Geschmacks-richtungen: Seesalz, Zwiebel und mit Nordseekrabben.

Nach Supermärkten und Fischläden in Holland sollen die Algen-Cracker bald auch in deutschen Einkaufsregalen stehen.

Mehr zum Thema:

So schmeckt Portugal auf der Grünen Woche

So schmeckt Schweden auf der Grünen Woche

So schmeckt Estland: Sprotten an Kartoffel und Wachtelei

So schmeckt Norwegen auf der Grünen Woche