So schmeckt Norwegen auf der Grünen Woche

Berlin. Der norwegische Koch Hans Brimi hat aus der Mitte seines Landes eine besondere Spezialität für die Besucher der Grünen Woche mitgebracht. In Halle 8.2 gibt es Elchwurst mit Kartoffelbrei, Kohlrabi, Möhren und eingelegten Zwiebeln auf den Teller. In Norwegen steht die Köstlichkeit vor allem zur Jagdsaison auf der Speisekarte. Die Elchwurst auf der Grünen Woche kommt aus Valdres, einer Region in Zentral-Norwegen. Die Landschaft erstreckt sich von den üppig-grünen, wasserreichen Tälern im Süden bis zum imposanten Höhenzug des Nationalparks Jotunheimen im Norden. Touristen unternehmen dort vor allem lange Wanderungen oder gehen Angeln. In Winter steht häufig Langlaufen auf dem Programm.

Ihre Gäste versorgen die Einheimischen am liebsten mit regionalen Spezialitäten, sagt Hans Brimi. Auch die Elchwurst steht dann auf der Karte.

Nach der Jagd werden die Tiere ausgenommen und geschlachtet, anschließend wird das Fleisch zerhackt. „Wegen des starken Eigengeschmacks werden meistens nur noch Salz und Pfeffer dazugegeben“, erklärt Brimi. Der Koch hat die Wurst in kleine Stücke geschnitten und kurz in der Pfanne angebraten. Das rote Fleisch erinnert in Konsistenz und Geschmack an Wild. Kartoffelbrei und Gemüsebeilagen bringen allerdings mildere Noten mit auf den Teller.

Wer es nicht auf die Grüne Woche schafft, kann auch in Berlin die norwegische Spezialität probieren. Im Schöneberger Restaurant „Munch’s Hus“ steht Elchwurst als Vorspeise auf der Karte und wird zusammen mit einer Steinpilzcremesuppe gereicht.

