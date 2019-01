Das sind die Königinnen und Könige der Grünen Wochen

Ob Milch, Spargel oder Wein: Es gibt viele Königinnen und Könige in unserem Land. Und sie alle sind zu Gast auf der Grünen Woche in Berlin.

Ob Milch, Spargel oder Wein: Es gibt viele Königinnen und Könige in unserem Land. Und alle sind zu Gast auf der Grünen Woche in Berlin.

Berlin. Die 93. Ausgabe der Grünen Woche ist am Freitag mit einer Rekordbeteiligung gestartet: 1750 Aussteller aus 61 Ländern zeigen an zehn Messetagen regionale Spezialitäten, aber auch Trends aus Landwirtschaft und Gartenbau. 400.000 Besucher werden auf dem Berliner Messergelände unterm Funkturm erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Finnland, laut UN-Weltglücksbericht das glücklichste Land der Welt.

Auf der globalen Leistungsschau der Ernährungs- und Landwirtschaftsindustrie will der nördlichste EU-Staat nun auch zeigen, dass sich in Finnland nicht nur gut leben, sondern auch gut essen lässt. Die Stadt Berlin hat dagegen ihren Stand auf der Grünen Woche vollständig überholt. Das grüne Design der Ausstellungsfläche in Halle 21b soll vor allem die Food-Start-ups in Szene setzen. Insgesamt 35 Aussteller zeigen Vielfalt und Originalität der Berliner Ernährungswirtschaft.

Hier präsentieren wir die Monarchen der Grünen Woche: Unser Team hat sich vor die Kameras geholt, was auf der Messe an Repräsentanten für landwirtschaftliche Erzeugnisse aller Art zu sehen ist. Viel Spaß mit ihnen!

Vertreten Bayern in Berlin: Waldkönigin Johanna Gierl (l.) und Waldprinzessin Maria Sinning.

Foto: Reto Klar

Fisch statt Fleisch: Nina Hock kommt ebenfalls aus Bayern, sie ist die Aischgründer Karpfenkönigin.

Foto: Reto Klar

Kleines Land, aber viele Herrscherinnen: Etliche Königinnen und Prinzessinen aus dem Saarland.

Foto: Reto Klar

Zwei hessische Regentinnen: Milchkönigin Laura Burger (l.) und Rapsblütenkönigin Katharina I.

Foto: Reto Klar

Theresa I. ist amtierende Heukönigin im Trumer Seenland, das liegt in der Nähe von Salzburg.

Foto: Reto Klar

Im Gelbfieber: Gettorfs Rapsblüten-Königin Luisa-Marie Kern (r.) steht seit 2018 mit Ann-Katrin Scheffler eine Prinzessin zur Seite.

Foto: Reto Klar

Lässt Blumen sprechen: Tanja I., Rosenkönigin der Landesgartenschau in Wittstock/Dosse.

Foto: Reto Klar

Man denkt an Wilhelm Tell, aber Sabrina Heiß steht nicht für den Schweizer Freiheitskämpfer, sie ist Apfelkönigin vom Bodensee.

Foto: Reto Klar

Vera Bullinger vertritt als Nord-Württemberger Destillatkönigin den Südwesten der Republik auf der Agrarmesse.

Foto: Reto KLar

Katja Leppin verkörpert auf der Grünen Woche die Brandenburger Erntekönigin.

Foto: Reto Klar

Möglicherweise vertreibt die Schärfe die Entourage: Maria Kohlmann, die Bayerische Meerrettichkönigin.

Foto: Reto Klar

Noch eine Regentin aus der Region: Lina Kersten ist die Brandenburger Milchkönigin.

Foto: Reto Klar

Weizenkönigin Katharina Riedmeier (l.), Johanna Seiler (Bayerische Bierkönigin, M.) und Hopfenkönigin Katharina Maier.

Foto: Reto Klar

Doch, die Pose legt es nahe: Victoria Schmidt trägt den Titel Volksfestkönigin.

Foto: Reto Klar

Ohne Krone, aber mit Wurstzepter: Lena I. (Bayerische Weißwurstkönigin), umringt von Bewunderern.

Foto: Reto Klar

Sehr rustikal, aber dabei auch ziemlich eindeutig: Jost Naumann ist König Bacchus für die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut.

Foto: Reto Klar

Mit Leibgarde: Laura Luisa Kramer, die Beelitzer Spargelkönigin, mit Brandenburger Söldnern.

Foto: Reto Klar