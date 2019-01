Straußenwurst aus der Uckermark

Berlin. Die Uckermark ist der größte Landkreis Deutschlands, dafür äußerst dünn besiedelt. Die Kanzlerin hat ein Landhaus dort. Und sonst? Auf der Grünen Woche bietet der Brandenburger Landkreis eine Menge kulinarischer Spezialitäten an. Auch deshalb wird die Region in Berlin als Reiseziel immer beliebter.

So manchem mag an Ampelmasten in Wedding, Kreuzberg oder Friedrichshain ein Aufkleber aufgefallen sein. Die „Hamptons“ sind darauf durchgestrichen, dafür steht da: Uckermark. Was für Erholung suchende Amerikaner die Region auf der Insel Long Island ist, soll für Berliner der Brandenburgische Landkreis im Nordosten der Hauptstadt werden – so zumindest sieht das Michael Wickert, der die Sticker gebastelt hat.

Vor mehr als sechs Jahren bot er erstmals geräucherten Fisch in der angesagten Kreuzberger Markthalle Neun an, doch nun ist er seiner Sehnsucht gefolgt und eröffnete im uckermärkischen Gerswalde eine Landräucherei. Damit reiht er sich in eine Vielzahl von Gastronomen ein, die die Uckermark – neben der Naturlandschaft mit ihren Wäldern und Seen – zu einem beliebten Ausflugsziel machen. Das zeigen auch die Tourismuszahlen: 322,5 Millionen Euro nahm die Region durch zahlende Gäste ein, das sind fast acht Prozent mehr als noch 2014, so teilt es das Tourismus Marketing Uckermark mit.

Diese Entwicklung beobachten auch die Bewohner der Region. „Immer mehr Gäste aus Berlin kommen nach ihrem ersten Besuch wieder zu uns zurück“, sagt Ute Gerlach. Sie arbeitet als Produktionsassistentin für die Bauernkäserei Wolters, lebt seit mittlerweile 30 Jahren in der Uckermark. „Als ich aus Berlin zum Studium herkam, dachte ich, ich halte keine drei Jahre aus“, sagt sie. Doch die hügelige Landschaft, die gelben Rapsfelder und die blühenden Obstbäume im Frühjahr wolle sie nun nicht mehr missen. Für die Grüne Woche ist Ute Gerlach nun nach Berlin zurückgekehrt, in ihre ehemalige Heimatstadt. Die mit verschiedenen Käsesorten gefüllte Vitrine der Käserei befindet sich in der Brandenburg-Halle 21a, in der sich schon am ersten Tag der Messe viele Besucher an den mit Würsten, Säften und Schnäpsen dekorierten Ständen drängen. Die Uckermark ist mit einer eigenen Ausstellungsfläche vertreten.

Am Eröffnungstag steht dort An­drea Rätz mit ihrem Mann Hartmut und ihrer Schwiegertochter Daniela. Das Ehepaar hat vor 17 Jahren im Ort Berkenlatten am Rande des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin einen Straußenhof gegründet, auf dem mittlerweile 150 Tiere leben. Bei Führungen über den Hof können Besucher Wissenswertes über den größten Vogel der Welt erfahren und es gibt sämtliche Straußenprodukte wie Leder, Fleisch und Eier zu kaufen. „Zu uns kommen immer mehr Menschen aus Berlin, die wissen wollen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen“, sagt die Inhaberin. „Letztes Jahr war es von Frühling bis Oktober jeden Tag voll, wir waren am Ende“, fügt sie hinzu und lacht.

Auch Sylke Wienold hofft, auf der Grünen Woche einige ihrer Stammkunden wiederzusehen. Jedes Jahr kämen viele Besucher aus Berlin in ihre gläserne Schokoladenmanufaktur, um dabei zuzuschauen, wie ihre handgefertigten Tafeln, Pralinen und Schokoladenfiguren entstehen. Ihre Chocolaterie ist zum Jahreswechsel aus Hammelspring bei Templin in den beschaulichen Weihnachtsort Himmelpfort gezogen, wo das Weihnachtspostamt jedes Jahr Tausende Wunschzettel aus aller Welt beantwortet. „Wir sind der einzige Ort, an dem es das ganze Jahr über frische Weihnachtsmänner gibt“, sagt die Geschäftsführerin. Aber ihr Angebot geht weit darüber hinaus: Mit fünf Mitarbeitern produziert sie ein Sortiment, das mittlerweile rund 700 Produkte zählt.

Auch Schauspieler sind auf die Uckermark gekommen

Ein beliebtes Reiseziel in Brandenburg ist auch die Brauerei, die David Schimmelpfennig zusammen mit seiner Familie am Schloss Boitzenburg betreibt. Dort wird das Bier wie vor 100 Jahren gebraut. Daneben betreiben die Schimmelpfennigs eine Bäckerei, eine Kaffeerösterei und eine Eismanufaktur. „Die Region wird als Urlaubsort immer beliebter, davon erhoffen wir uns natürlich mehr Gäste“, sagt der gebürtige Uckermärker. Auf der Grünen Woche zapft er seine drei Biersorten Pils, Urtyp und Porter frisch vom Fass.

Wer es nicht zur Grünen Woche schafft, kann das ganze Jahr über in Berlin Produkte aus Brandenburg finden. Etwa in der „Brandenburgerie“ an der Sredzkistraße in Prenzlauer Berg, wo Spirituosen und Naturkosmetik aus der Uckermark oder Süßigkeiten aus der Schorfheide angeboten werden. In der Markthalle Neun zeigt das „Schaufenster Uckermark“, was die Region kulinarisch noch zu bieten hat. Fast 100 uckermärkische Manufaktur-Erzeugnisse werden dort verkauft. Manchem mag der Mann hinter der Theke bekannt vorkommen: Manuel Cortez, vor allem bekannt aus der Sat.1-Telenovela „Verliebt in Berlin“, hat den Hofladen kürzlich mit einem Freund als zweites Standbein neben der Schauspielerei eröffnet.