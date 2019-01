So viel Geld geben Messe-Touristen auf der Grünen Woche in Berlin aus

Messe in Berlin So viel Geld geben Messe-Touristen auf der Grünen Woche aus

Berlin Messe-Chef Christian Göke hat vor dem Auftakt der Agrarmesse Grüne Woche stärkere Anstrengungen angemahnt, Berlins Status als Messe- und Kongress-Standort zu festigen. „Wir müssen uns wappnen“, sagte Göke am Mittwoch. International seien zuletzt schlagkräftige Messe-Konzerne entstanden. Zudem würden immer mehr Beteiligungsgesellschaften Geld in den Markt investieren.

Deswegen sei auch die Wettbewerbsintensität im Messe-Geschäft gestiegen, sagte Göke. „National hat auch das Aus der Cebit gezeigt, dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen darf“, so der Messe-Chef weiter. Die einst weltgrößte Computermesse war im November wegen rückläufiger Besucherzahlen eingestellt worden.

Angesichts der gestiegenen internationalen Konkurrenz hatte Göke erst im September eine Zusammenlegung aller deutschen Messe-Gesellschaften gefordert. Man müsse ebenfalls Größenvorteile erzeugen, um den neuen Branchenriesen etwas entgegensetzen zu können, erklärte er. Ansonsten drohe Deutschland die Vormachtstellung in der Messe-Wirtschaft zu verlieren.

Ein Messe-Besucher gibt 246 Euro am Tag aus

Auch Berlin würde die Auswirkungen dann wohl zu spüren bekommen. Ein Messe-Besucher gibt in der deutschen Hauptstadt nach Angaben der Tourismus-Gesellschaft Visit Berlin 246 Euro am Tag aus. Allein an den zehn Tagen der Grünen Woche fließen aus den Portemonnaies der Aussteller und auswärtigen Besucher zusätzliche 150 Millionen Euro in die Kassen von Händlern und Gastronomen.

„Messen sind ein umsatzstarker Wirtschaftsmotor und für Berlin eine wichtige Säule im Gästemix. Darüber hinaus kann sich Berlin bei den Besuchern als attraktives Städtereiseziel mit hervorragender touristischer Infrastruktur präsentieren und zu weiteren Aufenthalten in­spirieren“, sagte Visit-Berlin-Sprecher Christian Tänzler.

Während der Grünen Woche buchen die Gäste allerdings vor allem Übernachtungen im niedrigeren Preissegment. An den Messe-Tagen waren im vergangenen Jahr die Drei-Sterne-Hotels in Berlin zu 71,1 Prozent ausgelastet, die Fünf-Sterne-Häuser hingegen nur zu 59,5 Prozent, geht aus einer Statistik des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin (Dehoga) hervor.

Anders als bei den Fachmessen Ifa und ITB kommen bei der Grünen Woche verstärkt Tagestouristen, die nicht unbedingt über Nacht bleiben. Das Messe-Geschäft laufe für Berlin gut, die Stadt benötige aber dringend neue Flächen für Kongresse, so Dehoga-Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder.

ICC: Investoren sollen bis Ende Februar Angebote abgeben

Berlins Bedarf an weiteren Kongresskapazitäten hat auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) erkannt. „Daher wollen wir das ICC zu neuem Leben erwecken und haben das Interessenbekundungsverfahren gestartet“, erklärte sie. Bis Ende Februar sollen interessierte Investoren ihre Angebote abgeben.

An anderer Stelle ist der Senat hingegen noch nicht weiter. Auch die Hallen auf dem Messe-Gelände sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Kostenpunkt: mindestens 450 Millionen Euro. Doch der dafür nötige Masterplan, den die Landespolitik erarbeitet, liegt noch immer nicht vor.

Die Zukunft der Messe Berlin liege aber ohnehin verstärkt im Ausland, glaubt der Messe-Experte Peter Borstel. Andere deutsche Messe-Gesellschaften seien in dem Bereich aktiver. Voraussetzung seien allerdings „exportierbare“ Veranstaltungen. Erste Schritte ist aber auch die Messe Berlin bereits gegangen: Einen Ableger der ITB in Shanghai gibt es seit 2017.

