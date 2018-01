Bio, vegan und cool: So hip ist die Grüne Woche

Zitronenlimonade mit wenig Zucker, dafür aber mit relativ viel Koffein – das neue Getränk heißt Disco-Limo und hat ein auffallendes Design: Der Aufkleber auf der Flasche ist weder gelb noch grünlich wie bei den meisten Zitronengetränken. Stattdessen ist das gezeichnete Porträt eines Mannes zu sehen, mit Oberlippenbart und cooler Sonnenbrille. Im Hintergrund Sonnenuntergang am Meer, Palmen und eine flotte Limousine.

Ausgedacht haben sich das Getränk, das zu 100 Prozent bio ist, vier junge Berliner. Weil ihre Idee Potenzial hat, sind sie zum Start-up-Day auf die Internationale Grüne Woche Berlin eingeladen worden. Am Mittwoch trafen sich dort 20 Food-Start-ups aus ganz Deutschland, darunter sechs Berliner Unternehmen. Der Veranstalter, die Messe Berlin, wollte ihnen eine Plattform bieten und sie mit Entscheidern aus dem Lebensmittelhandel, mit Investoren und Vertriebspartnern zusammenbringen.

Für alle, die feiern, chillen oder lange arbeiten wollen

Zwei der Gründer von Disco-Limo sind die Medizinstudenten Hans Jochens und Alexandros Krull. "Es war vor einem Jahr auf dem 1.-Mai-Fest des Holzmarktes. Da lief in einer Ecke Discomusik aus den 80er-Jahren", sagte Hans. Sie hätten Lust gehabt auf etwas Alkoholfreies, das munter mache, aber nicht so süß sei wie die meisten Softdrinks. "Uns ist schon mal ein möglicher Name eingefallen: 'Disco-Limo'." Alexandros habe sich gleich am nächsten Tag hingesetzt und Logos entworfen. Zwei Wochen später hätten sie ihr Start-up gegründet. Disco-Limo sei fruchtig, herb und zitronig und habe Pep, so Hans. "Für alle, die feiern, chillen oder lange arbeiten wollen." Die Flasche mit dem bunten 80er-Logo (0,33 Liter) werde im Biobereich etwa 1,50 Euro kosten, im Supermarkt etwa einen Euro und ab März zunächst in verschiedenen Bars und Cafés in Moabit zu haben sein, später auch in Berliner Clubs und Bioläden.

Berlin sei eine gute Stadt für Start-ups, die Leute seien experimentierfreudig, das Publikum international, sagte Lukas Friedemann von "Philosoffee", einem Start-up, das kalten Kaffee verkaufen will. "Ohne Säure und Bitterstoffe, aber mit viel Koffein." Der Kaffee werde kalt extrahiert, auf die gemahlenen Bohnen in Bioqualität komme einfach nur Wasser. Das Ganze bleibe bis zu 24 Stunden stehen, dann sei ihre Kaffeespezialität fertig, so Friedemann.

Die Gründer von Philosoffee sind ein Jahr lang vom Start-up-Incubator Berlin, dem Gründungszen­trum der Hochschule für Wirtschaft und Recht, gefördert worden. Von dieser Hilfe haben auch Marcus Fiedrich, Diana Ohl und Alexander Pfaff profitiert, die Mitte 2017 die "Bear Protein GmbH" gründeten. Sie stellen Insektenriegel her. Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen Apfel-Zimt und Schoko-Salz. Die Riegel haben Bioqualität und werden in Kanada produziert, "weil es in Europa keine Insektenzüchter mit Biolabel gibt", wie Marcus Fiedrich sagte. Die Kanadier würden Kurzflügelgrillen züchten, die zu Pulver verarbeitet in ihren Riegeln enthalten seien, neben Kürbis- und Sonnenblumenkernen, Amaranth und Reissirup. Die eiweiß- und Vitamin-B12-haltigen Riegel sollen ab März in Bioläden zu haben sein. Man kann sie auch online bestellen wie alle Produkte der Food-Start-ups.

Präsentiert haben sich am Mittwoch auch die Leute von "Bonebox", die in Charlottenburg sitzen und Brühe aus Knochen von Weiderindern und Freilandhühnern verkaufen, die sie in Bayern produzieren lassen. Jin-Woo Bae (Grafiker) und Konrad Knops (Ostheopath) setzen mit ihrem Start-up auf die heilende wie gute Laune machende Wirkung von Knochenbrühe. Ihr Motto: Das haben schon unsere Omas gewusst.

Schließlich gab es auch vegane Proteinpizza von "FitBy" zu kosten. Die Teigmischung von Robert Dümcke aus Köpenick ist online zu haben (3,90 Euro pro Stück). "Ich habe sie für Pizzafreunde, Sportler und Veganer entwickelt", sagte Dümcke. Am häufigsten werde sie allerdings von Müttern bestellt, die ein schnelles, aber gutes Essen für ihre Kinder haben wollen würden. Als Belag empfiehlt Betriebswirtschaftler Dümcke Oliven, getrocknete Tomaten und Käse, natürlich alles in Bioqualität.

