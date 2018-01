Die Grüne Woche startet: Es ist angerichtet!

Die Grüne Woche startet: Was sie bietet, was sie kostet, wie Sie hinkommen – die wichtigsten Antworten.

Berlin. So international wie noch nie: 1660 Aussteller aus 66 Ländern zeigen ab Freitag eine Leistungsschau aus Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau, wenn die Grüne Woche zum 83. Mal ihre Eröffnung auf dem Berliner Messegelände feiert. Was sind in diesem Jahr die Highlights, was kostet der Besuch und wie kommt man am besten hin? Die Berliner Morgenpost hat die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Start der Agrarmesse für Sie zusammengetragen.

Wann geht es los?

Die Grüne Woche startet am Freitag um 10 Uhr und geht zehn Tage lang bis einschließlich Sonntag, 28. Januar. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr und verlängert am Freitag, 26. Januar, bis 20 Uhr.

Für wen ist die Grüne Woche?

Haben Sie sich schon mal gefragt, was in Nepal oder Kuba auf den Speisekarten steht? Oder interessieren Sie sich für eine nachhaltige Landwirtschaft und den Tierschutz in Deutschland? Dann sind Sie richtig bei der Grünen Woche. Die Aussteller geben Einblicke in die Produktionskette landwirtschaftlicher Güter, laden zu kulinarischen Reisen in andere Länder ein, bieten Workshops und Mitmach-Stationen zum grünen Stadtbild oder zum Bienenschutz.

Grafik vergrößern

Wo können Sie parken?

Mit dem Auto erreichen Sie das Messegelände über die Stadtautobahn zum Dreieck Funkturm bis zur Ausfahrt Messedamm. Insgesamt stehen 12.000 Parkplätze am und um das Messegelände zur Verfügung. Kostenlose Stellplätze gibt es am Olympiastadion, von dem Sie mit einem Bus-Shuttle-Service direkt zum Nordeingang und Südgelände kommen.

Und wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchten?

Wenn Sie auf den Stau und die Parkplatzsuche gut verzichten können, empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der S-Bahn erreichen Sie das Messegelände über die Bahnhöfe Messe Süd (S3 und S9), Messe Nord (S41, S42 und S46) oder Westkreuz (S3, S5, S7 und S9). Wenn Sie mit der U-Bahn anreisen, nehmen Sie am besten die U2 zu den Bahnhöfen Kaiserdamm oder Theodor-Heuss-Platz. Die Buslinien 104, 139, 349 und M49 bringen Sie direkt zum Messedamm/ZOB, mit den Buslinien X34 und X49 können Sie bis zum Theodor-Heuss-Platz oder zur Messe Nord/ICC fahren. Welcher Parkplatz und welche Station für Sie am besten ist, richtet sich nach dem Standort der Veranstaltungshalle, zu der Sie möchten. Eingänge befinden sich an den Hallen 1, 14 und 25/26. Alle Zugänge und Ausstellungshallen sind barrierefrei konzipiert.

Was kostet der Eintritt?

Die normale Tageskarte kostet 15 Euro, sonntags ist sie fünf Euro günstiger. An Werktagen können Sie ab 14 Uhr mit dem Happy-Hour-Ticket für zehn Euro zur Grünen Woche. Einlass an allen zehn Messetagen erhalten Sie für 42 Euro mit einer Dauerkarte. Die Familienkarte für 31 Euro gilt an einem Tag für maximal zwei Erwachsene und drei Kinder unter 14 Jahren. Schulklassen zahlen pro Schüler nur vier Euro, Gruppen ab 20 Personen können für je zwölf Euro pro Person an einem beliebigen Tag die Messe besuchen. Alle Eintrittskarten können Sie vor Ort an der Tageskasse kaufen. Wenn Sie kein ermäßigtes Ticket möchten, können Sie Ihre Eintrittskarte auch ohne Anstehen im Internet erwerben und zu Hause ausdrucken. Über den mobilen Ticketshop besteht außerdem die Möglichkeit, die Eintrittskarte direkt auf das mobile Endgerät zu laden.

Was gibt es für Ermäßigungen?

Ermäßigten Eintritt können Schüler und Studenten an der Tageskasse bekommen. Die ermäßigte Tageskarte kostet zehn Euro, das ermäßigte Sonntagsticket gibt es für fünf Euro. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Welche Highlights gibt es?

Ihr blühendes Wunder können Besucher in der Blumenhalle 2.2 erleben – mit einer großen Auswahl an Frühblühern, floristischen Arrangements und Mitmach-Stationen. In Halle 1.2a gibt es von Alpaka bis Zierfisch alle möglichen Heim- und Haustiere zu sehen. Außerdem sind Pferdeliebhaber vom 25. bis 28. Januar in der Tierhalle 25 zur Hippologica eingeladen, Berlins größter Hallenreitsportveranstaltung. Etwas über die moderne Landwirtschaft erfahren Sie auf dem Erlebnisbauernhof in Halle 3.2. Mit virtuellen Entdeckungsreisen und echten Tieren zum Anfassen steht hier der Diskurs von Landwirten mit den Verbrauchern im Mittelpunkt.

Gibt es Programme für Kinder?

Mitmach-Experimente, Rätsel und Kochkurse: Für Kinder und Schulklassen hält die Grüne Woche einiges bereit. Für die meisten Programmpunkte ist jedoch eine vorherige Online-Anmeldung erforderlich.

Welches Essen sollten Sie nicht verpassen?

Ein kulinarisches Debüt feiert in diesem Jahr Katar mit einem eigenen Lebensmittelstand in Halle 1.2a. Ein Highlight für den Gaumen dürften die Food-Trend-Angebote in Halle 22a und 12 werden. Neben bayerischen Weißwurstpralinen und Pommes am Stiel werden den Besuchern hier knusprige Insektenburger serviert.