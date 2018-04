Ausgehtipp für Berlin: Start in den Abend auf dem Wartesofa

Das Element ist eine smarte Speisegaststätte wie man sie sich wünscht und wie es die junge Gastrogeneration liefert. Gutes Essen, tiefenentspannte Atmosphäre. Ein ordentlicher Prosecco für 2,80 Euro oder alternativ ein Cocktail, damit fängt der Abend gut an. Der Aperitif wird auf dem Wartesofa am Eingang eingenommen, ein netter Platz, um auf seine Begleitung zu warten. Und sich dabei umzuschauen: auf teils unverputzte Wände, Holzdielen und unterschiedliches Holzmobiliar sowie Glühbirnenlampen, wie sie derzeit hoch im Kurs stehen.

Pasta ist das Element der Küche. "Mit Liebe hausgemacht": So heißt es und das bestätigt sich später am Gaumen. Die Karte ist klein, da sie aber Lust auf jedes Gericht macht, völlig ausreichend und mit einer Preisspanne von zwei Euro für ein Gläschen marinierte Oliven bis zu 11,50 für das Ziegenkäse-Spinatcreme-Risotto sehr erfreulich. Die gebratenen Lammkoteletts mit Minzpesto, gerösteten Mandeln und Safranrisotto, die an einem anderen Abend auf der Karte stehen, liegen mit 15,50 Euro noch etwas darüber, aber auch hier muss über den Preis nicht gemeckert werden, ebenfalls fair.