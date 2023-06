Berlin: Highlights des Kultursommers im Juli 2023

Best of Berlin

Best of Berlin Draußenstadt Berlin: Highlights des "Kultursommers" im Juli

Berlin. "Ein Sommer und 100 Veranstaltungen“ bei freiem Eintritt verspricht der „Kultursommer“. Das vom Senat finanzierte Festival unterstützt die Kultur der Metropole Berlin über alle Genres hinweg. Eine Auswahl für den Juli.

Kreuzberg: Ein interaktives Hörspiel im Angesicht der Klimakrise

Das interaktive Hörspiel „Beton. Wüste. Zukunft.“ lädt ein, der eigenen Dissonanz zwischen realer Klimakrise und fatalistischer Verdrängung nachzuspüren. Ein Anliegen, das auch die Floating University im Regenwasserrückhaltebecken des Flughafens Tempelhof verfolgt. Zwischen Beton und Brache kann Wissen um die Klimakrise, die Gefühle hierzu und das eigene Handeln ins Verhältnis gesetzt werden.

Floating University Berlin Lilienthalstr. 32, Kreuzberg, So. 2.7., 12–20 Uhr, Eintritt frei

Lichtenberg: Pop und Soul aus Asien im Dong Xuan Center

Vor dem Dong Xuan Center spielt das Saigon Soul Revival.

Foto: Promo

Dort, wo heute das wohl größte vietnamesische Einkaufs- und Warenzentrum Europas steht und in der man in eine eigene Welt eintauchen kann, schaffen die Bands Saigon Soul Revival (Foto), Another Nguyen und Nashi44 erstmalig ein weltoffenes Pop-up-Festival mit Musik direkt aus Vietnam und Berlin. Hier kann man nicht nur musikalisch eine Weltreise machen.

Dong Xuan Center Herzbergstr. 128–139, Lichtenberg, Di. 4.7., 17–22 Uhr, Eintritt frei

Mitte: Ein Sommerfest mit jungen Künstlern in der Klosterstraße

In der Klosterstraße findet im Rahmen des Kultursommerfestivals Berlin lädt ein großes Sommerfest mit dem Club Oval, dem U20 Poetry Slam aus dem Grips Theater, der ErzählZeit und dem Theater TD Berlin statt. Junge Poeten und Schauspieler stellen sich vor, Dance Battles sorgen für Erstaunen. Das TD Berlin feiert 20-jähriges Bestehen und führt durch das Repertoire.

Podewil TD Berlin Klosterstraße, Mitte, Fr. 7.7., 10 bis 2 Uhr, Eintritt frei

Tempelhof: Die Schaubude mit einem Open Air in der Malzfabrik

Für die spektakuläre Aufführung von „Ikarus“ mit Feuer, Wasser, Rauch und Industrieschrott ließ sich das Akhe Engineering Theatre vom griechischen Mythos inspirieren und baut eigene Fluchterfahrungen ein.

Foto: Schaubude Berlin

Inspiriert vom antiken Mythos von Ikarus spiegelt das Akhe Engineering Theatre eigene Fluchterfahrungen aus Russland wider und greift dabei in einer spektakulären Show die Frage auf, wie hoch der Preis der Freiheit ist und wie sie erreicht werden kann. „Ikarus“ ist spektakuläre Show, Installation, Neuer Zirkus und physisches Theater. Dabei kommen Feuer, Wasser, Rauch, Industrieschrott und Akrobatik zum Einsatz.

Malzfabrik Bessemerstr. 2–14, Tempelhof, Do. 13.7., 16+21Uhr, Eintritt frei

Treptow: Die ukrainische Kultur wird im Club Else gefeiert

Der Ukrainian Sound Garden ist ein Tages- und Nacht-Open-Air-Event, bei dem künstlerische Gemeinschaften zusammenkommen, die eine herausragende Rolle für die zeitgenössische ukrainische Kultur spielen: So treffen elektronische Musik und Live-Performances auf visuelle Kunstausstellungen. Ein Kunst- und Food-Markt sowie DJ-Sets runden den Abend ab.

Else An den Treptowers 10, Treptow, Fr. 14.7., 17 bis 5 Uhr, Eintritt frei

Moabit: Im Hamburger Bahnhof trifft DJ-Kultur aus Kunst

DJ-Kultur und Kunst im Hamburger Bahnhof.

Foto: Kultursommer

Im Hamburger Bahnhof kann die elektronische Musikkultur Berlins auch einen lauschigen Sommerabend feiern. Die DJ, Künstlerin und Aktivistin Venetta verbindet Techno, Electro, Global Club und Rap. Dazu finden Gespräche und Führungen in den aktuellen Ausstellungen statt. Der Eintritt ins Museum ist ab 16 Uhr kostenlos.

Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart Invalidenstr. 50/51, Moabit, Do 20.7., 19 bis 22 Uhr, Eintritt frei

Dahlem: Romantische Musik und Kulinarik im Forschungscampus

Die Musik der Frühromantik um 1800 stellen Tenor Jan Kobow und die Wunderkammer rund um einen historischen Hammerflügel um 1800 vor – und das im lauschigen Innenhof des Dahlemer Forschungscampus. Zwischen den Kurzkonzerten tischt „eßkultur Berlin“ historische Köstlichkeiten aus alten Kochbüchern auf.

Forschungscampus Dahlem/Innenhof Arnimallee 25, Dahlem, 16–21 Uhr, Mo. 24.7., 16–21 Uhr, Eintritt frei

Niederschöneweide: Die Berliner Underground-Szene stellt sich im Revier Südost vor

Ansicht des Geländes des Reviers Südost.

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Das SoniXplore-Festival im Revier Südost zelebriert die spannenden Verschmelzungen von Klängen und Stilen, die die Berliner Musikszene prägen und zeichnet mit einem vielseitigen Programm ein alternatives und spannendes Porträt der sich ständig weiterentwickelnden Underground-Musikszene.

Revier Südost Schnellerstr. 137, Niederschöneweide, Mi. 26.7., 15–1 Uhr

Moabit: Lange Nacht der Berliner Filmfestivals

Eine ganze Sommernacht lang wird die große Welt des Kinos gefeiert – präsentiert von 25 Berliner Filmfestivals: Es gibt eine Kinder-Trickfilmbox und viele Filme aller Genres und aus aller Welt werden vorgestellt. Ein Indie-Konzert und eine Party runden das cineastische Event in der Kulturfabrik ab.

Kulturfabrik Moabit Lehrter Str. 35, Fr. 28.7., 15–1 Uhr, Eintritt frei

Mitte: Eine interaktive Tanzperfomance

Felix Ruckert inszeniert „Ring“ mit seinem Ensemble.

Foto: Kultursommer

„Ring“ ist eine getanzte Reflexion über Kontakt und Nähe, sowie die Unberechenbarkeit als auch Mechanik von Emotionen. Es inszeniert Felix Ruckert. Die Künstler Christian Meyer und Oliver Doerell begleiten musikalisch.

Rathausforum Am Roten Rathaus, Mitte, Mo. 17.7., 18 bis 21 Uhr, Eintritt frei

