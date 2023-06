Best of Berlin

Best of Berlin Das sind die besten Kultur-Events in Berlin im Juni

Berlin.

Ein Open Air mit den Berliner Philharmonikern, ein Stadionfest mit Superstar P!nk, eine Lange Nachte der Wissenschaften, ein Bücherfest und vieles mehr: Im Juni gibt es in Berlin Kultur satt. Unsere Empfehlungen.

Fest: Die Komische Oper zieht um und feiert ein Abschiedsfest

Die Komische Oper feiert „Abschied und Aufbruch“.

Foto: J.Windszus

In der kommenden Spielzeit gastiert die Komische Oper erst in einem Hangar am Tempelhofer Feld und anschließend im Schiller Theater, während das Haus in der Behrenstraße aufwendig saniert und erweitert wird. Nach der Aufführung von „Saul“ findet unter dem Motto „Abschied und Aufbruch“ ein rauschendes Fest mit DJs in den Foyers statt.

Komische Oper Behrenstr. 55–57, Mitte, Tel. 47 99 74 00, Sbd. 10.6., 21 Uhr, Karten kosten 10 Euro

Erkundungen: „Der Lange Tag der Stadtnatur“ für Familien

Beim "Langen Tag der Stadtnatur" sind auch die Tauben in Berlin ein Thema.

Foto: picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg

Wer Kinder hat, kennt die Entdeckerfreude, wenn es mal raus in den Wald geht. Genau diese kindliche Neugier, aber auch den Spieltrieb, nutzen die immerhin 359 Veranstaltungen des Kinderprogramms beim „Langen Tag der Stadtnatur“. Es geht unter anderem um Bienen, um „Matsch und Moor“ und um Tauben in Berlin.

Diverse Orte Sbd.+So. 10.+11.6., Karten kosten 4, erm. 2 Euro (Ki. unter 14 J. frei), alle Infos: langertagderstadtnatur.de

Musik: Yusuf alias Cat Stevens Open Air auf der Zitadelle

Yusuf Islam alias Cat Stevens bei einem Auftritt 2022 in Ankara.

Foto: picture alliance / AA | Mehmet Ali Ozcan

Der britische Singer-Songwriter Cat Stevens konvertierte 1977 zum Islam, änderte seinen Namen in Yusuf Islam und beschloss ein Jahr später, keine Platten mehr zu veröffentlichen. Erst seit 2006 erscheinen regelmäßig neue Alben. Ende Juni kommt eine neue Platte „King of a Land“, deren Auswahl an Songs neben dem Best-of-Programm den Kern des Abends ausmacht.

Zitadelle Spandau Am Juliusturm 64, Tel. 354 94 42 97, Mo. 12.6., 19 Uhr, Karten kosten ab 88 Euro

Noch mehr Freizeittipps für Berlin:

Literatur: Das Berliner Bücherfest auf dem Bebelplatz

Am 10. Mai 1933 wurden auf dem Bebelplatz die Bücher von jüdischen, kommunistischen, liberalen und sozialkritischen Autoren vor einem großen Publikum verbrannt.

Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Das Bücherfest auf dem Bebelplatz ist zurück. Nach 15 Jahren Pause versammeln sich mehr als 100 Berliner Verlage und Buchhandlungen auf dem Bebelplatz. In drei Zelten erinnern Autorinnen und Autoren wie Nell Zink, Kat Menschik, Ahne, Alexander Osang oder Christian Berkel auch an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten vor 90 Jahren.

Bebelplatz Mitte, Sbd.17.6., 11–20 Uhr, So. 18.6., 10–19 Uhr, Eintritt frei, www.berliner-buecherfest.de

Entdeckungen: Die „Lange Nacht der Wissenschaften“

In einem von über 1000 Programmpunkten an über 60 Orten in Berlin erfährt man während der „Langen Nacht der Wissenschaft“ auch, was gesunde Ernährung mit dem Darm machen kann. Denn die Forscher des Campus Berlin-Buch (Robert-Rössle-Straße 10, Buch) lassen die Besucher durch ein begehbares Darmmodell spazieren.

Diverse Orte Sbd. 17.6., 16–23 Uhr, Karten kosten 14, erm. 9 Euro, langenachtderwissenschaften.de

Musik: Den Sommeranfang mit der Fête de la Musique feiern

Linda Manuitt Ceravolo in der Crellestraße in Schöneberg bei der Fête de la Musique 2020.

Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Endlich darf nach dem Ende der Pandemie am 21. Juni wieder in vollem Umfang und in der ganzen Stadt bei der Fête de la Musique der Sommeranfang mit einem großen Musikprogramm gefeiert werden. Eine Neuerung ist in diesem Jahr der Fokus auf kleinere Bands sowie die Nachhaltigkeit bei Konzerten.

Diverse Orte Mi. 21.6., Info und Veranstaltungen: www.fetedelamusique.de, Eintritt frei

Klassik: Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker

Die Berliner Philharmoniker unter Andris Nelsons laden für ihren Saisonabschluss am 24. Juni zu einer „Romantischen Nacht“ mit Werken von Richard Wagner, Richard Strauss und Carl Maria von Weber.

Foto: Stephan Rabold

Das Saisonabschlusskonzert führt traditionell in die Waldbühne, wo Andris Nelsons bei dem Open-Air-Event am Pult steht. Der Startenor und Richard-Wagner-Experte Klaus Florian Vogt gibt hingegen sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern. Es erklingen Werke von Richard Strauss, Weber und Wagner.

Waldbühne Glockenturmstr. 1, Westend, Tel. 01806/57 00 70, Sbd. 24.6., 20.15 Uhr, Karten kosten ab 58 Euro

Genießen in Berlin - Lesen Sie auch:

Musik: Superstar P!nk im Olympiastadion

P!nk möchte einen „Summer Carnival“ feiern.

Foto: Ebru Yildiz

Die Powerfrau P!nk lädt zum „Summer Carnival“. Neben ihren vielen Hits wie „So What“ oder „Try“ hat sie auch ein umfangreiches Vorprogramm, das Nachwuchskünstler- und bands wie The Script, Gayle und KidCutUp bestreiten.

Olympiastadion Olympischer Platz 3–5, Westend, Tel. 30 68 86 18, Mi. 28.6., 18.30 Uhr, Karten kosten ab 108 Euro

Kunst: „Secessionen. Klimt, Stuck, Liebermann“

Auch Werke von Gustav Klimt sind zu sehen.

Foto: Belvedere Wien, Foto: Johannes Stoll

Die Alte Nationalgalerie bringt Werke aus den Secessionen München, Berlin und Wien zusammen – und berücksichtigt dabei lokale Unterschiede der Künstlervereinigungen.

Alte Nationalgalerie Bodestr. 1–3, Mitte, Tel. 266 42 42 42, Di.–So./Feiert. 10–18 Uhr, 23.6.–22.10., Karten kosten 10, erm. 5 Euro

Noch mehr Tipps für Berlin lesen Sie hier