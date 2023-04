Best of Berlin

Best of Berlin Gastro-Tipp: Hervorragend essen in Berliner Hotels

Hotels sind zwar zum Übernachten da. Als Berlinerin oder Berliner kann man die Herbergen aber nicht nur für seine Gäste nutzen, sondern auch für hervorragendes Essen. Das Angebot ist hochkarätig und teilweise mit Sternen prämiert. Eine Auswahl an ganz unterschiedlichen und empfehlenswerten Hotel-Restaurants.

Tiergarten: Die Brasserie „Pots“ und das Edelfisch-Restaurant „Ishi“

Luxuriöse Ausstattung im Restaurant „Pots“.

Foto: Matthew Shaw

Ja, das Ritz-Carlton ist ein Luxus­hotel, und nein, nicht immer ist das gekoppelt mit der Sterne­gastronomie. Das „Pots“ ist vielmehr eine sympathische Brasserie mit offener Küche, in der deutsche Gerichte zeitgenössisch interpretiert werden. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es einen Champagner-Brunch. Im gleichen Haus logiert auch das „Ishi“, hinter dem auch TV-Koch Steffen Henssler steckt. Es dreht sich alles um edlen Fisch und Meeresfrüchte, zubereitet nach japanischen Rezepten.

Ritz-Carlton Potsdamer Platz 3, Tiergarten, Do.–Mo. 18–23 Uhr, Tel. 629 36 56 30, ishibyhenssler.com

Moabit: Die Küche Mexikos und Israels im „Amigo Cohen“

Tacochips mit Hummus. Oder Mexiko trifft Israel. Im neuen Restaurant der Amano Hotels, dem „Amigo Cohen“ im Romy am Hauptbahnhof, wird genau dieser kulinarische Brückenschlag praktiziert. Von Tel Aviv nach Tulum und umgekehrt – eine kulinarische Entdeckungsreise. Das Interieur dazu ist zeitgeistig, bunt und sehr Metropolen-schick.

Amigo Cohen im Romy by Amano, Invalidenstr, 53A, Moabit, Di.–Sbd. ab 18 Uhr, Tel. 0152/32 18 09 07

Friedrichshain: Café, Weinbar und Restaurant im „Michelberger“

Bei jungen Menschen beliebt: das „Michelberger“.

Foto: Ben Stockley

Das „Michelberger“ im gleichnamigen Lifestyle-Hotel am Bahnhof Warschauer Straße ist ein Ort für jede Tageszeit. Erst Café mit täglichem Brunch, dann ab 17 Uhr Weinbar und schließlich, ab 18 Uhr, Restaurant. Im Sommer wird im großen und begrünten Innenhof geluncht. Die Küche arbeitet saisonal und mit nachhaltigen Produkten.

Michelberger Hotel Warschauer Str. 39/40, Friedrichshain, Mo.–Fr. ab 7 Uhr, Sbd.+So. ab 8 Uhr

Tiergarten: Sushi, mediterrane und internationale Küche im „Vox“

Das „Vox“ im Grand Hyatt steht seit Jahren für Casual-­Dining, ist eine beliebte Adresse während der Filmfestspiele und überzeugt durch eine beständig gute Küche – gleichermaßen modern und regional. Vor allem das Sushi sollte probiert werden. Dazu unbedingt den Reiswein Sake bestellen, der hier in Top-Qualität ausgeschenkt wird.

Grand Hyatt Marlene-Dietrich-Platz 2, Tiergarten, tgl. 18–23 Uhr, Tel. 25 53 17 72, vox-restaurant.de

Kreuzberg: Israel, Orient und Berlin im „Berta“ und im „Bamia“

Mit zwei Restaurants wartet das Precise Hotel auf. Das „Berta“ verbindet die Küche von Tel Aviv mit Berlin. Das kulinarische Levante-Konzept hat Assaf Granit, der in Jerusalem und Paris bereits gefeierte (Sterne-)Restaurants betreibt, entwickelt. Das „Bamia“ ist die legere kleine Schwester mit Orient-Europa-Küche. Am Wochenende wird in der Brasserie gebruncht.

Precise Tale Stresemannstr. 95, Kreuzberg, „Berta“: Mo.–Sbd. 18.30–23 Uhr, „Bamia“: Mo.–Sbd. ab 12 Uhr, Brunch Sbd.+So 11–15 Uhr, Tel. 220 09 52 30

Lichtenberg: Sterneküche im „Skykitchen“ im Vienna House

Hoch gelegen, hoch dekoriert. In der zwölften Etage bietet das „Skykitchen“ einen Panoramablick über Berlin. Alexander Koppe hat in dem gemütlich-schicken Ambiente einen Stern erkocht. Nun gibt es mit Sascha Kurgan einen neuen Küchenchef. Seine Vision: hinaus in die Natur und eintauchen in verschiedene Aromen, Düfte und Geschmacksnuancen.

Vienna House Landsberger Allee 106, Lichtenberg, Di.–Sbd. 18–23 Uhr, Tel. 45 30 53 26 20, www.skykitchen.berlin

Mitte: Grillgut satt im „Beef Grill Club by Hasir“ am Gendarmenmarkt

Hasir hat einst den ersten Döner-­Imbiss der Stadt eröffnet. Inzwischen gehören der Familie Restaurants und Hotels, in Berlin etwa das Titanic Gendarmenmarkt. Hier können Fleischfans im „Grill Beef Club by Hasir“ zuschlagen: edles Dry Aged Beef, Entre­côte oder das Tomahawk – zubereitet in der offenen Showküche.

Titanic Gendarmenmarkt Französische Str. Mitte, Mo.–Sbd. 18–23 Uhr, Tel. 20 14 37 08 60, www.titanic.com

Wilmersdorf: Amerika und Italien im „McQueens“ im Louisa’s Place

Ceviche, Cesar Salad und Trüffelrisotto, im „McQueens“ führt die Küchenreise nach Mittel- und Südamerika, nach Kalifornien und nach Italien. Kommt noch Asien hinzu, etwa mit separat zu bestellender Orange-Teriyaki-Sauce. Das Restaurant im Louisa’s Place am oberen Kudamm wird vielen Geschmäckern gerecht.

Louisa’s Place Kurfürstendamm 169, Wilmersdorf, Di.–Sbd. 18–1 Uhr, Tel. 22 32 55 78

​​Neukölln: Gastronomische Vielfalt im Estrel

Das größte Hotel Deutschlands hat auch eine große Auswahl.

Foto: IMAGO/Schöning

Mit nur einem Restaurant gibt sich das Estrel nicht zufrieden. Das größte Hotel Deutschlands (1125 Zimmer) mit Congress-Center und Showbühne bietet eine Piazza mit dem Steakhaus „Grill“, der Trattoria „Portofino“ oder der „Estrel Stube“, einem deutschen Wirtshaus. Bei schönem Wetter lockt das „Waterfront“.

Estrel Hotel Sonnenallee 225, Neukölln, tgl. 18–23.30 Uhr (Grill, Estrel Stube), tgl. 12–0 Uhr (Portofino), tgl. 12–22 Uhr ­(Waterfront, bei schönem Wetter)

