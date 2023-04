Anna Maria Mühe (M.) führt in der Komödie am Potsdamer Platz erstmalig bei der Jane-Austen-Adaption „Stolz und Vorurteil“ Regie. Alle Rollen werden von prominenten Schauspielerinnen verkörpert.

Best of Berlin

Best of Berlin Kultur in Berlin: Was man im April erleben muss - 10 Tipps

Berlin. Konzert, Kunst, Bühne: Im April gibt es in Berlin viel zu erleben. Das sollte man nicht verpassen: Unsere zehn Empfehlungen.

Kabarett: Ein Best-of mit dem Duo Carrington Brown

Nach 15 Jahren als Bühnen- und Lebenspartner gönnen sich Rebecca Carrington und Colin Brown ein „Best-of“-Programm, in dem natürlich auch Joe eine gebührende Rolle erhält. Dabei handelt es sich um ein jahrhundertealtes Cello. Sie spielen Barockmusik, Klassik des 18. und 19. Jahrhunderts sowie Jazz- und Pop-Melodien.

Bar jeder Vernunft Schaperstr. 24, Wilmersdorf, Tel. 883 15 82, Di. 4.4.–So. 9.4., Karten ab 22,90 Euro

Fest: Mittelalterliches Spektakel auf der Zitadelle Spandau

Gaukler, Ritter und Barden: Beim 16. Oster-Ritterfest auf der Zitadelle Spandau tauchen große und kleine Besucher in das turbulente Leben im Mittelalter ein. Neben Handwerkermarkt, Bogenschießen, Schmaus und Braus sowie Karussellen ist das Ritterturnier das große Highlight. Zum Abschluss gibt es eine feurige Reitershow.

Zitadelle Spandau Am Juliusturm 64, Sbd. 8.+So. 9.4., 10–20 Uhr, Mo. 10.4., 10–19 Uhr, Karten ab 6,45 Euro bzw. 12,90 Euro

Musik: Tori Amos spielt endlich im Tempodrom ihre Balladen

Tori Amos holt ihr verschobenes Konzert nach.

Foto: Desmond Murray

Die Texte ihres neuen Albums „Ocean to Ocean“ klingen sehr persönlich. Die 56-Jährige thematisiert unter anderem den Tod ihrer Mutter und ihre Verzweiflung infolge der Pandemie. Tori Amos kehrt auch atmosphärisch zu ihren Erfolgsplatten „Little Earthquakes“ (1992) und „Under the Pink“ (1994) zurück. Die Arrangements sind aber komplexer.

Tempodrom Möckernstr. 10, Kreuzberg, Tel. 69 53 38 85, Mo. 10.4., 20 Uhr, Karten kosten ab 67 Euro

Freizeit in Berlin - Lesen Sie auch:

Literatur: Quentin Tarantino liest im Admiralspalast

Der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur hat mit „Cinema Speculation“ inzwischen sein erstes Sachbuch vorgelegt, in dem er sich mit dem Kino der 1970er-Jahre auseinandersetzt. In einer Mischung aus Filmtheorie und -kritik stellt er auch eine persönlich gehaltene Hommage an Klassiker vor, die ihn prägten. Es Quentin Tarantinos einziger Deutschlandauftritt.

Admiralspalast Friedrichstr. 101/102, Mitte, Tel. 22 50 70 00, Mi. 12.4., 20 Uhr, Karten kosten ab 64 Euro

Musik: Superstar Dieter Bohlen mit einem Best-of-Konzert

Mehr als 1000 Goldene Schallplatten sprechen für sich. Nicht nur als Frontmann von Modern Talking war Dieter Bohlen schon ein Star, auch als Komponist hat er die deutsche Musiklandschaft seit den 1980er-Jahren geprägt. Und viele Stars zu wahren Showgrößen aufgebaute Einen bringt er mit: Pietro Lombardi.

Max-Schmeling-Halle Am Falkplatz 1, Prenzlauer Berg, Tel. 44 30 45, So. 16.4., 20 Uhr, Karten kosten ab 75 Euro

Kunst: Die Prinzessinnen sind zurück am Werderschen Markt

Die Prinzessinnen sind wieder zu sehen.

Foto: SMB, Andres Kilger

Gründlich erforscht und sorgfältig restauriert: Das Originalgipsmodell von Johann Gottfried Schadows berühmtesten Werk, die „Prinzessinnengruppe“, ein Doppelporträt von Luise und Friederike von Mecklenburg-Strelitz, ist zurück in der Friedrichswerderschen Kirche. Darüber informiert eine Sonderausstellung und ein Aktionswochenende.

Friedrichswerdersche Kirche Werderscher Markt, Mitte, Sbd.+So. 22.+23.4., 10–18 Uhr, Eintritt frei

Das könnte Sie auch interessieren:

Bühne: „Stolz und Vorurteil *oder so“ hat Premiere in der Komödie

Anna Maria Mühe gibt ihr Theaterdebüt in Isobel McArthurs Adaption des Jane-Austen-Romanklassikers „Stolz und Vorurteil“. Das Ensemble komplettieren Johanna Asch, Mackie Heilmann, Nadine Schori und Birthe Wolter – die fünf Schauspielerinnen verkörpern sämtliche Rollen der literarischen Vorlage.

Komödie im Theater am Potsdamer Platz Marlene-Dietrich-Pl. 1, Tiergarten, Tel. 88 59 11 88, Premiere: So. 23.3., 18 Uhr

Kino: Singer-Songwriter José Gonzales in einem Dokumentarfilm

Es gab Phasen im Leben des Singer-Songwriters, die ihn fast in den Abgrund gezogen hätten, in der er nicht zwischen seinen psychotischen Ausfällen und der Wahrheit unterscheiden konnte. Wie er durch strikte Routine und einem festen Willen die Depressionen besiegte, erzählt José González in „A Tiger in Paradise“.

Babylon Mitte Rosa-Luxemburg-Str. 30, Mitte, Tel. 242 59 69, Fr. 28.4., 18 und 22 Uhr (mit Mini-Konzert), Karten: ab 33 Euro

Bühne: Philipp Hochmair im Renaissance-Theater

Es sind zwei kraftraubende Performances, in denen sich Philipp Hochmair wie ein Rockstar komplett verausgabt. Der Schauspieler hat dabei auch immer Spaß am Risiko.

Renaissance Theater Hardenbergstr. 6, Charlottenburg, Tel. 312 42 02, Sbd. 22.4., 19.30 Uhr: „Werther“; So. 23.4., 18 Uhr „Amerika“, Karten kosten ab 12 Euro

Feiern und Schwofen: „Tanz in den Mai“

Die Feuerartisten sind immer wieder faszinierend.

Foto: Imago/Snapshot

Seit über 15 Jahren organisiert die Initiative „Liebet Eure Feinde“ aus der Nachbarschaft das friedliche Treiben. Ob Lagerfeuer, Live-Musik, Kinderschminken und Feuerartistik – jeder kann mitmachen.

Mauerpark Prenzlauer Berg, Mo. 30.4., ab 16 Uhr, www.friedvolle-walpurgisnacht.de

Noch mehr Tipps für Berlin: