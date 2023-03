Basteln, nähen, stricken: 10 tolle Tipps für Kreative in Berlin

Dinge selber machen ist im Trend. In diesen Läden in Berlin finden Künstler und Bastler tolle Materialien und beste Beratung.

Best of Berlin Basteln, nähen, stricken: 10 Tipps für Kreative in Berlin

Berlin. Solange das Wetter noch zum Daheimbleiben zwingt, kann man mal wieder kreativ tätig werden. Dabei bekommt man in den Bastelläden und bei den Anbietern von Stoffen und Wolle nicht nur materielle Unterstützung. Eine Auswahl.

Diverse Bezirke: Riesenauswahl an Künstlermaterialien bei „Boesner“

Bei „Boesner“ werden Profikünstler und Hobbykreative glücklich. Entschlossene greifen gezielt ins Regal, Unentschlossene lassen sich von der Vielfalt des Sortimentes inspirieren.

Boesner Karl-Marx-Str. 110, Neukölln, Tel. 756 56 70, Mo.–Sbd. 10–20 Uhr, Franklinstr. 12, Charlottenburg, Tel. 96 06 06 90, Mo.–Fr. 9.30–20 Uhr, Sbd. 9.30–18 Uhr, Nunsdorfer Ring 31, Marienfelde, Mo–Fr. 9.30–18 Uhr, Mi. 9.30–20 Uhr, Sbd. 10–16 Uhr, Tel. 756 56 70, www.boesner.com

Friedrichshain: Ein Schlaraffenland für Stoffe aller Art

Eine große Auswahl an Stoffen hat der Bastelladen „Frieda Hain“, der auch für seine Kulturtaschen für Groß und Klein, Kuschelkissen und Lampenschirme bekannt ist.

Foto: Promo

„Frieda Hain“ ist vor allem eine Fundgrube für Liebhaber schöner Stoffe. Daneben gibt es Gestricktes und Gehäkeltes, Spielzeug, Mobiles und Wandsticker, Moyoh-Puppen, Emaillegeschirr für Kinder, Fischerhemden und diverse Einrichtungsgegenstände. Näharbeiten übernimmt der Laden in Friedrichshain ebenfalls gerne.

Frieda Hain Gärtnerstr. 10, Friedrichshain, Tel. 41 76 14 75, Mo.–Fr. 11–19 Uhr, Sbd. 11–18 Uhr, www.friedahain.de

Reinickendorf: Kerzen kaufen oder einfach selbst ziehen

Im Schein vieler Kerzen kann man sich schnell Glanz in die Augen zaubern. Nämlich vor Stolz, selbst eine Kerze „gezogen“ zu haben. Das geht auch ohne Anmeldung. Und alle, die sofort ein Geschenk für sich oder andere erstehen möchten, stehen vor einer bunten Auswahl an handge­machten Einzelstücken.

Die Kerzenmanufaktur Räuschstr. 17a, Reinickendorf, Tel. 43 77 98 30, Di.–Fr. 14–18 Uhr, Sbd. 10–14 Uhr, www.die-kerzenmanufaktur.de

Pankow: Bei „Kunst-Stoffe“ gibt es Material zur Wiederverwertung

Hier findet sich ein gut sortiertes Materiallager mit Resten, die sich zur kreativen Weiternutzung eignen. Holz, Farben, Stoffe, Folien oder Acryl­glas werden günstig abgegeben und sind teilweise neuwertig. Es gibt sowohl offene Werkstätten als auch verschiedene Workshops, die Kreativität mit Umweltschutz verbinden.

Kunst-Stoffe Berliner Str. 17, Pankow, Mi.+Fr. 14–18 Uhr, letzter So./Monat 15–19 Uhr, Tel. 34 08 98 40, Haus der Materialisierung Berolinastr., Tel. 0176/73 18 76 73, Di.+Do. 15–19 Uhr, kunst-stoffe-berlin.de

Diverse Bezirke: Wo man auch Keramik brennen lassen kann

Der „Hobbyshop“ versorgt alle Kreativen mit Bastelmaterial und -werkzeugen, Künstlerbedarf, Schreibwaren, Textil und mehr. Dazu: ein Keramik-Brenn- und der Seiden-Fixierservice.

Hobbyshop Wilhelm Rüther Goltzstr. 37, Schöneberg, Tel. 236 36 83, Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr, Sbd. 10–16 Uhr, Schönhauser Allee 80, Prenzlauer Berg, Tel. 48 49 21 07, Mo.–Sbd. 10–20 Uhr, Berliner Str. 90, Tegel, Tel. 43 77 54 00, Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr, Sbd. 10–16 Uhr, Klosterstr. 3, Spandau, Tel. 33 00 18 74, Mo.–Sbd. 10–20 Uhr, www.hobbyshop.de

Kreuzberg: Das Kreativkaufhaus am Moritzplatz

Das „Modulor“ liegt am Moritzplatz in Kreuzberg.

Foto: Imago/Joko

„Modulor“ ist nicht irgendein Bastelladen: Mehr als 30.000 Artikel lassen keinen Wunsch offen. Ob Design, Architektur, Modellbau, Kunst oder Papeterie: Der große Laden am Moritzplatz hat das passende Material für das nächste Projekt. Er verbindet Kulturstätten mit Betrieben des kreativen Milieus und bezeichnet sich daher als „Kreativkaufhaus“.

Modulor Prinzenstr. 85, Kreuzberg, Tel. 69 03 60, Mo.–Fr. 10–20 Uhr, Sbd. 10–18 Uhr, www.modulor.de

Mitte: Wolle zum Stricken und zum Stricken lassen

Einen bunten Wollschal stricken kann jeder. Bei "Handmade Berlin" gibt es noch viel mehr Ideen, auch für Fortgeschrittene.

Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Martina Raedlein

Rundum ein Paradies für Strickliebhaber – das Angebot umfasst hochwertige Wolle und Garne sowie das notwendige Zubehör und eine Auswahl an Fachmagazinen zum Kaufen und Ausleihen. Und wer lieber andere für sich arbeiten lässt, kann sich zu einem fairen Preis sein Lieblingsteil stricken lassen.

Handmade Berlin Platz vor dem Neuen Tor 1b, Mitte, Tel. 40 04 08 82, Mo.–Fr. 10.30–18 Uhr, www.handmadekultur.de

Mitte: Der urgemütliche Bastelladen rund ums Nähen

Der bezaubernde Laden von „Frau Tulpe“ bietet alles, was das Näh-Herz braucht: Neben einfarbigen und bunt bedruckten Stoffen gibt es das nötige Zubehör. In dem kleinen Bastelladen werden auch Taschen, Patchworkdecken, Wärmflaschen oder Schürzen und mehr angeboten. Nähkurse können auch gebucht werden.

Frau Tulpe Veteranenstr. 19, Mitte, Tel. 44 32 78 65, Do.+Fr. 11–19 Uhr, Sbd. 11–18 Uhr, www.frautulpe.de

Steglitz: Bastelideen an der Schloßstraße

„Werken Spielen Schenken“ liegt direkt am U-Bahnhof.

Foto: IMAGO/Stefan Zeitz

Der Laden mit Bastel-, Modellbau- und Eisenbahn­abteilungen hat mehr als 1000 Bastelbücher. Fehlt etwas, wird es vom Bestellservice schnell be­sorgt. Dazu gibt es regelmäßige Kurse.

Werken Spielen Schenken Schloßstr. 110B, Steglitz, Tel. 790 80 90, Mo.–Sbd. 10–19 Uhr, www.werken-spielen-schenken.de

Wedding: Alles rund um den weichen Stoff bei „Wollen Berlin“

Wolle feiert in Berlin regelmäßig in neuem Gewand Renaissance. Hier gibt es Wolle der Marke Midara, und Mitstricker fin­den sich immer. Was man nicht kann, wird in einem der Workshops erlernt.

Wollen Berlin Lindower Str. 18, Hof 2 / Aufg. 5, Wedding, Tel. 29 35 19 95, Di.–Fr. 11–19 Uhr, Sbd. 11–16 Uhr, www.wollen-berlin.de

