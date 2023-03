Kultur in Berlin: Das sind die zehn besten Shows im März

Best of Berlin

Zum Frühlingsbeginn startet auch die Kultur voll durch. Ein bekanntes Theater zieht um, ein neues Musical über eine alte Liebe hat Premiere – und es wird laut getrommelt. Unsere Veranstaltungstipps für März in Berlin.

Musical: „Romeo und Julia“ hat Premiere

Das Komponisten-Duo Peter Plate und Ulf Leo Sommer stellt nach „Ku’damm 56“ eine neue Produktion vor: Sie haben „Romeo und Julia“ ins Hier und Heute übertragen.

Theater des Westens Kantstr. 12, ­Charlottenburg, Tel. 01805/44 44, ­Premiere: Di. 21.3., 19.30 Uhr, anschließend en suite

Show: Die Revue Holiday on Ice zeigt das Programm „A New Day“

40 Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen wirbeln zu bekannten Songs und zu einer beeindruckenden Farb- und Lichtshow über das Eis. Erzählt wird bei der neuen Revue von Holiday on Ice – nach dreijähriger Zwangspause – in „A New Day“ die Geschichte von Aurora, die ihren Weg aus einer grauen Welt in die bunte findet.

Tempodrom Möckernstr. 10, Kreuzberg, Mi. 1.3., 19 Uhr, weitere Termine bis 19.3., Karten ab 33,90 Euro, www.holidayonice.com

Komödie: Am Schlosspark Theater brechen „Himmlische Zeiten“ an

Das Stück „Himmlische Zeiten“ spielt in der Privatabteilung eines Krankenhauses. Dort treffen sie aufeinander: die Karrierefrau, die eine kosmetischen Generalüberholung bekommt, die Junge, die kurz vor Toresschluss ihr zweites Kind bekommt, die Hausfrau, deren Rente nicht zum Leben reicht, und die Vornehme, die unter Gedächtnisstörungen leidet.

Schlosspark Theater Schloßstr. 48, Steglitz, Tel. 78 95 66 71 00, Wiederaufnahme: Fr. 2.3., 20 Uhr, Karten ab 19 Euro

Konzert: Achim Reichel und Band treten im Admiralspalast auf

Auch Achim Reichel erfuhr durch die sozialen Medien ein massives Revival. Der Mega-Hit „Aloha Heja He“ von 1991 ging Ende 2021 unerwartet viral und erreichte als erster deutschsprachiger Song die Spitze der chinesischen Charts. Doch Reichel kann so viel mehr als Shanty. In seiner 60-jährigen Karriere experimentierte er mit Krautrock, Dichter-Balladen, Volksliedern und Pop.

Admiralspalast Friedrichstr. 101/102, Mitte, Fr. 10.3. 20 Uhr, Karten: ab 43 Euro

Bühne: „Cosi fan tutte“ an der Komischen Oper hat Premiere

Kirill Serebrennikov inszeniert „Cosi fan tutte“.

Foto: Jan Windszus

Regisseur Kirill Serebrennikov kehrt nach „American Lulu“ (2012) und „Il Barbiere di Siviglia“ (2016) an die Komische Oper Berlin zurück. Das Mozart-Lustspiel „Cosi fan tutte“ bildet den Auftakt zur De-Ponte-Trilogie: Es folgen zwei weitere Opern, die Mozart mit dem Librettisten Lorenzo Da Ponte schrieb: „Le Nozze di Figaro“ und „Don Giovanni“.

Komische Oper Behrenstr. 55–57, Mitte, Tel. 47 99 74 00, Premiere: Sbd. 11.3., 19 Uhr, Karten kosten ab 12 Euro

Fest: Die Komödie am Kudamm lädt am Potsdamer Platz ein

Die Komödie am Kurfürstendamm nimmt ab dem 12. März ihren Spielbetrieb im Theater am Potsdamer Platz auf. Intendant Martin Woelffer freut sich auf den neuen Standort und ein großes Fest am 19. März.

Foto: Franziska Strauss

Unter dem Motto „Der Kudamm kommt nach Mitte“ lädt die Komödie zum Theaterfest an ihrem neuen Standort und stellt die Pläne für das Haus vor. Neben alten Bekannten wie Walter Plathe und Ilja Richter präsentiert Intendant Martin Woelffer mit Regisseuren und Schauspielern neue Stücke.

Komödie am Kurfürstendamm im Theater am Potsdamer Platz Marlene-Dietrich-Platz 1,Tiergarten, Tel. 88 59 11 8, So. 19.3., 13–16 Uhr, Eintritt frei

Show: Das Rhythmusspektakel „Stomp“ ist wieder in Berlin

„Stomp“ ist ein trommelndes Rhythmusspektakel.

Foto: Steve McNicholas

Luke Cresswell und Steve McNicholas kreierten die Show bereits Anfang der 90er-Jahre und schufen damit einen Dauerbrenner. Das Rhythmusspektakel lebt von leben­diger Percussion auf Alltagsgegenständen. Das Programm wird jedes Jahr überarbeitet, sodass sich auch erfahrene „Stomper“ auf Überraschungen freuen dürfen.

Admiralspalast Friedrichstr. 101/102, Mitte, ab Fr. 14.3. 20 Uhr (bis 19.3.), Karten kosten ab 32,95 Euro

Konzert: Gefühlvoller Soul und Swing mit Michael Bublé

Obwohl Michael Bublè bereits in seiner ­Jugend Jazzstandards sang, ­bedeutete seine Interpretation des „Mackie-Messer“-Songs aus Brecht-Weills „Dreigroschenoper“ den Durchbruch. Auf dem aktuellen Album finden sich wieder einige ­Cover-Versionen von Vorbildern des Kanadiers mit italienischen Wurzeln.

Mercedes-Benz Arena Mercedes Platz, Friedrichshain, Tel. 20 60 70 88 99, Sbd. 18.3., 20 Uhr, Karten kosten ab 75 Euro

Magie: Siegfried & Joy mit „Lass Vegas! – Die Zaubershow“

Großartige Illusionskunst, eine flotte Lippe und viel Kunst-Tigerfell – so verwandelt sich der Berliner Tiergarten in Las Vegas. „Lass Vegas!“ heißt der Titel der familientauglichen Illusions-Show. Gemeint ist damit, in der Stadt der flackernden Lichter gibt es Glamour und kein Herz, in Berlin sei es genau andersherum. ­

Tipi am Kanzleramt Große Querallee, Tiergarten, Tel. 39 06 65 50, Di. 21.3. bis Fr. 24.3., 20 Uhr, Karten ab 12,90 Euro

Show: Disney on Ice stellt „Traumhafte Welten“ vor

Elsa, Aladdin und Arielle live in Aktion erleben: Disney-Fans, egal ob groß oder klein, begleiten bei „Disney on Ice“ bekannte Helden auf ihren Abenteuern, die sie in einer Eiskunstlauf-Show mit Licht- und Spezialeffekten bestreiten.

Velodrom Paul-Heyse-Str. 26, Prenzlauer Berg, Tel. 44 30 45, Fr. 24.3. bis So. 26.3., Karten kosten ab 30,50 Euro