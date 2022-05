Best of Berlin

Best of Berlin Berlins Zirkusszene: 10 Tipps zum Staunen und Mitmachen

Berlin. Kinder lernen das Handwerk bei Cabuwazi, besondere Talente zieht es an die Artistenschule. Es gibt Fachgeschäfte, Gastspiele – und am Wochenende ein Mitmachwochenende im FEZ in der Wuhlheide. Eine Auswahl besonderer Orte und Programme rund um die Artistik.

Charlottenburg: Requisiten kaufen im „Kleinen Zirkusladen“

Bälle und Keulen zum Jonglieren, eine große Zahl Einräder, Zauber- und Scherzartikel sowie eine veritable Auswahl von Clownsnasen führt „Der kleine Zirkusladen“ an zwei Standorten in Charlottenburg und Friedrichshain. Die hauseigenen Akrobatikkurse wurden aufgrund der Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt. Dafür hat das Unternehmen den Webshop überarbeitet, sodass es alle Produkte auch online zu kaufen gibt.

Adresse: Der kleine Zirkusladen z. B. Schillerstr. 70

Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 11–19 Uhr

Telefon: 0177/313 13 80

Stadtweit: Cabuwazi ist die Zirkusschule für jedermann

„Zirkus ist Vielfalt“ lautet der Leitspruch von Cabuwazi. Als Kunstform böte der Zirkus „die Möglichkeit, unterschiedliche Stärken und Talente auszubilden“. Das Konzept hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bewährt. Heute ist Cabuwazi an sechs Standorten vertreten. 10.000 Kinder trainieren dort jährlich, knüpfen Freundschaften und erarbeiten teils anspruchsvolle Shows. Zum Angebot gehören auch Kurse für Erwachsene.

Infos: Alle Standorte und das aktuelle Programm finden Sie unter cabuwazi.de

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aus der Ukraine nach Deutschland geflohen und hierzulande eine große Bereicherung für die Akrobatik-Szene: die Artistengruppe "Alle up" aus Kiew. Am Wochenende treten die Kinder und Jugendlichen im FEZ auf.

Foto: privat

Oberschöneweide: Im FEZ findet ein Themenwochenende statt

Ein „bewegtes Mitmachwochenende“ steht an. Für Kinder und Jugendliche gibt es die Möglichkeit, Sportgeräte wie Slackline, Rhönrad oder Hochseil auszuprobieren. Weniger gefährlich, aber genauso vergnüglich sind Ponyreiten, das Zaubern von Riesenseifenblasen oder das gemeinsame Musizieren. Zudem erwarten die Besucher Bühnenshows mit Nachwuchstalenten der staatlichen Artistenschule sowie der Gruppe „Alle up“, die aus Kiew fliehen musste (Sa./So. 14.30 Uhr).

Adresse: FEZ, Str. zum FEZ 2

Termin: Sa. 21.5. + So. 22.5., 12–18 Uhr

Telefon: 53 07 10

Karten: 5 Euro

Noch mehr tolle Tipps für Berlin:

Prenzlauer Berg: Schule für Artistik bildet Talente aus und feiert Jubiläum

Die Staatliche Ballettschule Berlin ist zugleich eine Schule für Artistik – nur hier ist die international anerkannte Ausbildung zum „Staatlich geprüften Artisten“ möglich. Ein in Deutschland einmaliges Angebot, das Talent, aber auch sehr viel Disziplin und Durchhaltevermögen erfordert. 65 Jahre Schule wurde am Dienstag mit einer Jubiläumsgala im Wintergarten Varieté gefeiert - vor ausverkauftem Haus.

Adresse: Schule für Artistik, Erich-Weinert-Straße 103

Mehr Infos und Termine: artistenschule-berlin.de

Die Show im Chamäleon kombiniert Zirkus und Physical Theatre.

Foto: Jean Penninck





Mitte: „The Elephant in the Room“ in den Hackeschen Höfen

Das „Neue Zirkus“-Ensemble Cirque Le Roux ist für Performances mit tragikomischen Elementen und einer traumähnlichen Atmosphäre bekannt. Die Show entführt in eine Welt, in der Film Noir, Zirkus und Physical Theatre aufeinandertreffen. Darin flieht Miss Betty vor ihrer eigenen Hochzeit vom luxuriösen Anwesen in eine dekadente Raucherlounge. Dort kommt sie an den Punkt, an dem sie dem Offensichtlichen, aber bisher nicht Ausgesprochenen („The Elephant in the Room“) stellen muss.

Adresse: Chamäleon Rosenthaler Str. 40

Termine: en suite bis Sa. 25.6.

Telefon: 400 05 90

Karten: ab 39 Euro

Kreuzberg: Auf der „Schatzinsel“ darf sich kreativ ausgetobt werden

Die Kinder vom Kreuzberger ­„Circus Schatzinsel“ haben viele Talente: Sie sind Jongleure, Akrobaten, Trapezkünstler – und zudem Regisseure ihrer eigenen Shows. Durch die finanzielle Unterstützung des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg ist das zirkuspädagogische Angebot kostenfrei – und steht allen Kindern ab sechs Jahren offen.

Adresse: Circus Schatzinsel, May-Ayim-Ufer 4

Termine: Das aktuelle (Kurs-)Programm finden Sie unter www.circus-schatzinsel.de

Gute Tradition: In der Ufa-Fabrik findet das „Berliner Kindercircus Festival“ statt. Junge Breakdancer, Tänzer, Clowns, Jongleure und Akrobaten sorgen für Spaß und Staunen.

Foto: Promo; Hagen Döcke

Tempelhof: Zirkuskurse und „Berliner Kindercircus Festival“ in der Ufa-Fabrik

Die Kindercircusschule bietet Kurse unter der Woche an und zudem spezielle Ferienprogramme, etwa zu Jonglage, Einrad, Akrobatik, Percussion und Kugellauf. Gerade fand das „Berliner Kindercircus Festival“ statt. Talentierte Kinder zeigten ihr Können und motivierten die Gleichaltrigen im Publikum, sich künftig etwas mehr zuzutrauen. Im Herbst findet das nächste Festival statt - vielleicht ist Ihr Nachwuchs dann schon mit dabei?

Adresse: Ufa-Fabrik, Viktoriastr. 10–18

Mehr Infos: ufafabrik.de

Tiergarten: Großes Jubiläum - 30 Jahre Wintergarten Varieté

Die Feierlichkeiten im Wintergarten Varieté beginnen mit einem Hoffest, bei dem unter anderem Mitglieder der Flying Steps und des Kinderzirkus’ Cabuwazi Show-Einlagen bieten. Im Herbst schließt sich eine große Gala an.

Adresse: Wintergarten Variéte, Potsdamer Str. 96

Termin: Sa. 18.6. ab 13 Uhr + So. 19.6., ab 11 Uhr

Gastspiele: Zirkus "Hopplahopp" in Zehlendorf

„Hopplahopp“ gastiert noch bis zum 28. Mai in Zehlendorf und zeigt dort das aktuelle Programm „Circus pur – Im Tempo der ­Neuzeit“.

Adresse: Hopplahopp, Onkel-Tom-Straße

Termine: tägl. 16 Uhr

Karten: 10, ermäßigt 5 Euro

Kreuzberg: Jetzt schon Karten bestellen für Roncalli im Tempodrom

Ganz ohne Tiere kommt Roncalli aus. Bereits jetzt ist klar, dass der Weihnachtszirkus wieder im Tempodrom stattfinden wird – der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Adresse: Tempodrom, Möckernstraße 10

Termine: 17.12.2022–2.1.2023

Karten: ab 30 Euro unter www.tempodrom.de/event/roncalli_weihnachtscircus

Ausflüge in Berlin - lesen Sie auch: