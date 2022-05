Deutsche Küche Berlin: 10 Top-Empfehlungen für deutsche Restaurants

Deutsche Küche in Berlin erlebt ein Comeback. Viele Menschen suchen gezielt ein deutsches Restaurant. Empfehlungen für 10 Restaurants mit guter deutscher Küche.

In der „Kumpel & Keule Speisewirtschaft“ liegt der Fokus auf Fleischgerichten. Das Restaurant kann beides: Fine Dining und rustikales Essvergnügen schließen einander nicht aus.

Best of Berlin

Best of Berlin Deutsche Küche in Berlin - 10 Tipps für tolle deutsche Restaurants

Berlin. Jahrzehntelang war deutsche Küche eher verrufen. Dicke braune Soßen, immer gleiche Gerichte, zuviel Einsatz von künstlichen Zutaten.

Inzwischen hat die deutsche Küche wieder einen Ruf zu verlieren, deutsche Restaurants sind beliebt wie nie: Neben den zahlreichen internationalen Restaurants gibt es an vielen Orten Berlins auch hervorragende deutsche Küche. Eine Auswahl spannender Adressen – von der rustikalen Speisekneipe bis zum erlesenen Fine-Dining-Tempel.

Kreuzberg: Kumpel & Keule



Jörg Förstera (M.) bietet in seiner Metzgerei „Kumpel und Keule“ ausschließlich nachhaltig produziertes Fleisch an.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

„Kumpel & Keule“ dürfte manch einer als Metzgerei kennen, die man in der Markthalle Neun findet. Die Fleischexperten haben jetzt auch eine eigene Speisewirtschaft, die beides kann: Fine Dining und rustikales Essvergnügen. So stehen Tartar und Burger gleichberechtigt auf der Karte, wobei man sagen muss, dass letzterer mit angesagtem Dry-Aged-Rindfleisch serviert wird – und dennoch gerade einmal zehn Euro kostet.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Adresse: Skalitzer Straße 97, Kreuzberg

Öffnungszeiten: Zurzeit geschlossen.

Website: www.kumpelundkeule.de

Prenzlauer Berg: Prater-Gaststätte

Bauen verboten: Im Pratergarten in Prenzlauer Berg geht ein beispielloser Rechtsstreit zwischen Bezirksamt Pankow und der Pächterin in die nächste Runde.

Foto: David Heerde / BM

Eine der ältesten Gaststätten der Stadt ist unsere verlässliche Empfehlung, wenn es darum geht, eine herzhaft lokale Mahlzeit zu bekommen. In der „Prater-Gaststätte“ gibt es Königsberger Klopse und Senfeier, Forelle in Kapernbutter oder auch Kassler mit Grünkohl, Quetschkartoffeln und Malzbiersoße. Die Institution war länger geschlossen. Am 27. Oktober wird Wiedereröffnung gefeiert.

Adresse: Kastanienallee 7, Prenzlauer Berg

Öffnungszeiten: Mo.–Sbd. ab 18 Uhr

Telefon: 448 56 88

Website: www.prater-gaststaette.de

Wilmersdorf: Badenscher Hof

Die Jazz-Kneipe ist seit mehr als drei Jahrzehnten bei Musikfans beliebt. Der „Badensche Hof“ bezeichnet sich selbst als familiäre Institution mit angeschlossenem Restaurant – Live-Musik gibt es mehrmals wöchentlich, bei sechs Bieren vom Fass und bodenständigen Speisen. Das Angebot reicht von Bratkartoffeln mit Speck über Lammwürstchen bis zu Schweinebraten.

Adresse: Badensche Straße 29, Wilmersdorf

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. ab 16 Uhr, warme Küche Di.-Fr. ab 18 Uhr

Telefon: 861 00 80

Website: www.badenscher-hof.de

Charlottenburg: Restaurant am Steinplatz

Das Team am Steinplatz rund um Küchenchef Oliver Fritz (2.v.l.) und Gastgeber Yannick Kern (r.)

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Idee des „Restaurants am Steinplatz“ war von Beginn an stimmig: Fine Dining mit regionalen Bezügen, Berliner Küche mit mehr als nur einem Twist. Nach Jean-Marc Komfort steht nun Oliver Fritz am Herd. Beeindruckend, wie präzise die Speisen ausgearbeitet sind, ohne sich dabei im Klein-Klein der Haute Cuisine zu verlieren. Man soll schließlich auch satt werden, im Magen wie im Kopf.



Adresse: Steinplatz 4, Charlottenburg

Öffnungszeiten: Di.–Sbd. ab 18 Uhr

Telefon: 55 44 44 70 53

Website: www.restaurantsteinplatz.com

Köpenick: Milchbar



Das Interieur der „Milchbar“ ist noch aus DDR-Zeiten.

Foto: Rosie Unteregelsbacher

Früher verbrachten hier die Mitarbeiter des DDR-Rundfunks ihre Pausen. Inzwischen hat das Team des „Schneeweiß“ die „Milchbar“ übernommen – und glücklicherweise nur die Küche modernisiert. Die bietet jetzt Schnitzel zum günstigen Preis sowie wechselnde Tagesgerichte.

Adresse: Nalepastr. 18, Köpenick

Öffnungszeiten: tägl. 10.30–17 Uhr

Telefon: 0176/24 17 87 04

Website: www.funkhaus-berlin.net



Charlottenburg: Kurpfalz Weinstuben

In den „Kurpfalz Weinstuben“ gibt es mehr als 60 offene Weine.

Foto: promo

Die „Kurpfalz Weinstuben“ sind eine rustikale Institution. Dort hat sich seit der Eröffnung im Jahr 1935 nur wenig geändert. Es wird auch weiterhin auf die Klassiker, auf Schmorgerichte, Sauerkraut und den Pfälzer Saumagen, gesetzt. Neu ist das gestiegene Interesse an einer handwerklichen Küche aus guten Grundprodukten. Beeindruckend: die Auswahl offener Weine, mittlerweile rund 60 Sorten.

Adresse: Wilmersdorfer Str. 93

Öffnungszeiten: Di.–So. ab 18 Uhr

Telefon: 883 66 64

Website: www.kurpfalz-weinstuben.de



Neukölln: Tisk

Eingelegte (Spreewald-)Gurken, danach Blutwurst-Kroketten auf geräuchertem Apfelmus. Wer solche Teller auf den Tresen stellt, muss es mit seinen Gästen gut meinen. Und auch ein wenig sentimental. Schließlich ist das das große Thema des Restaurants „Tisk“: die Neuinterpretation der Berliner (Kneipen-)Küche. Grillhähnchen, Herrengedeck, solche Sachen eben.

Adresse: Neckarstraße 12, Neukölln

Öffnungszeiten: Fr./Sbd. 18–23 Uhr

Telefon: 398 20 00 00

Website: www.tisk-speisekneipe.de



Brauhaus Spandau

Der rote Klinkerbau war einst eine Dampfwäscherei. Seit mehr als 20 Jahren wird dort nun Bier gebraut. Kupferne Braukessel vermitteln urige Atmosphäre. Zum zünftigen Brauhaus gehört deftiges Essen: von der Bulette über Schinken bis Hirschragout, Ente oder Rinderrouladen. Kasseler oder Leberkäse können nach Gewicht geordert werden.

Adresse: Neuendorfer Str. 1, Spandau

Öffnungszeiten: tgl. ab 10 Uhr

Telefon: 353 90 70

Website: www.brauhaus-spandau.de

Zehlendorf: Blockhaus Nikolskoe

Auf einer Anhöhe am Wannsee gelegen, bietet die Terrasse der historischen Gaststätte im Stil eines russischen Bauernhauses einen schönen Ausblick auf die Havel. In diesem Blockhaus am Rande von Berlin werden regional-saisonale Spezialitäten rustikal, aber durchaus geschmackvoll serviert.

Adresse: Nikolskoer Weg 15, Zehlendorf

Öffnungszeiten: Di.–Do., So. 12–18 Uhr, Fr.+Sbd. 12–20 Uhr

Telefon: 805 29 14

Website: www.blockhaus-nikolskoe.de



Tiergarten: Käfer - Dachgartenrestaurant im Bundestag

„Käfer“: ein Restaurant im Zentrum der Macht.

Foto: Torsten Fritsche/Käfer Berlin

Mit Blick auf die Dächer Berlins kann man hier moderne deutsche Küche mit frischen, regionalen Produkten genießen. Das Alleinstellungsmerkmal dieses Restaurants: die einzigartige Lage neben Norman Forsters Reichstagskuppel.

Adresse: Platz der Republik 1, Mitte

Öffnungszeiten: Frühstück: Do.–So. 9–17 Uhr, Abendessen: Do.–Sbd. 19–23 Uhr

Telefon: 226 29 90

Website: www.feinkost-kaefer.de

Berlin entdecken - Das könnte Sie auch interessieren: