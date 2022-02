Flohmärkte Berlin: Das sind die 10 besten Trödelmärkte

Berlin. Flohmärkte in Berlin finden vor allem am Wochenende statt und werden vor allem am Sonntag gut besucht. Viele Menschen kommen, um Flohmärkte, Trödelmärkte und Antikmärkte in Berlin zu erkunden. Zwischen Kleidung, Geschirr, Kunst und Schallplatten finden sich beim lustvollen Stöbern oft wahre Schätze. Dann gilt es, den passenden Preis auszuhandeln. Hier eine Auswahl für das Trödeln am Wochenende - mit Öffnungszeiten, Besonderheiten und Kontaktmöglichkeiten.

Friedrichshain: Flohmarkt Boxhagener Platz

Eine Institution: der Sonntagsflohmarkt am Boxhagener Platz. Kaum wegzudenken ist die Mischung aus privaten und gewerblichen Ständen. Wer auf Flohmärkten in Berlin gerne nach Büchern und Tonträgern kramt, kann hier auf die ein oder andere Rarität stoßen.

Boxhagener Platz 1, Friedrichshain, So. 10–18 Uhr, www.facebook.com/FlohmarktBoxhagenerPlatz/

Foto: Maurizio Gambarini/FFS

Wer mit seinem Flohmarktstand im bunten Bergmannkiez auffallen will, muss Besonderheiten parat haben. Vielleicht ist der Flohmarkt auch deshalb beliebt unter Trödlern. Man sollte mit einem dicken Portemonnaie auftauchen – oder gut handeln können. Nach einem Besuch kann in den Cafés im Bergmannkiez ausgiebig gefrühstückt werden.

Marheinekeplatz, Kreuzberg, Tel. 0172/958 91 57 Sbd. 10–16 Uhr, So. 11–17 Uhr, troedelmarkt-marheinekeplatz.de

Seit einiger Zeit genießt der Flohmarkt im Mauerpark den Ruf, dass hier vor allem Boutiquen ausstellen. Doch wer dieses erfrischende Durcheinander sieht, weiß, dass auch hier Fundstücke ihrer Entdeckung harren.

Foto: Imago/Stefan Zeitz

Manch einer behauptet, dass der Flohmarkt im Mauerpark gar keiner mehr sei, da viele Stände zu Designern gehören. Das erschwert das Feilschen erheblich. Doch schafft man es durch die Menschenmengen zu einem der Anbieter, trifft man manchmal tatsächlich auf einen Privathändler, der alte Klamotten, Kunsthandwerke und Ramsch verkauft. Und so wird man dennoch fast immer fündig.

Bernauer Str. 63–64, Gesundbrunnen, Tel. 29 77 24 86, So. 11–18 Uhr, www.flohmarktimmauerpark.de

Straße des 17. Juni: der älteste Flohmarkt Berlins.

Foto: Imago/Stefan Zeitz

Seit 1973 zieht dieser Flohmarkt am Ernst-Reuter-Haus Einheimische und Touristen an. Das Angebot ist vielfältig – Autogrammkarten, Bücher, CDs, Schallplatten, Videos, Computerspiele, Kleidung, Möbel, Schuhe bis hin zu Porzellan, Schmuck und alten Gemälden. Das hat aber mitunter seinen Preis, nach wahren Schnäppchen muss man sorgfältig stöbern.

Straße des 17. Juni, Tiergarten, Tel. 26 55 00 96, Sbd.+So. 10–17 Uhr, www.berliner-troedelmarkt.de

Flohmarkt am Arkonaplatz

Früh aufstehen lohnt sich bei einem Besuch auf diesem Flohmarkt. Nicht nur Kuriositäten und Nützliches finden sich an den Marktständen. Wer sich von Altlasten befreien will, ist hier richtig. Denn was man selbst nicht will, will vielleicht jemand anderes. Flohmärkte in Berlin sind ohnehin perfekte Orte, um das eben verdiente Geld gleich wieder loszuwerden – am Arkonaplatz gilt das besonders.

Arkonaplatz, Mitte, Tel. 786 97 64, So. 10–16 Uhr, www.troedelmarkt-arkonaplatz.de

Wilmersdorf: Flohmarkt am Fehrbelliner Platz

Eine wahre Fundgrube ist der Flohmarkt am Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf. Beim Anblick von Kleiderstangen mit hochqualitativer Mode aus zweiter Hand und Haushaltsgeräten neben den Tischen schlagen die Herzen aller Schatzsucher höher. Das Alleinstellungsmerkmal in Berlin: Hier werden auch Kunstwerke verkauft, die Künstler selbst sind oft persönlich anzutreffen.

Fehrbelliner Platz 1, Wilmersdorf, Tel. 24 35 85 10, Sbd.+So. 10–16 Uhr, www.fehrbi.info

Treptow: Trödelmarkt Arena

Der Trödel in der Arena Treptow ist überdacht.

Foto: Imago/Schöning

Der Trödelmarkt Arena Treptower Art Center Berlin hat einen enormen Pluspunkt. Auch bei schlechtem Wetter kann man sich der Welt des Trödels hingeben. Unter dem Dach kann man hier nach so ziemlich allem stöbern: alte Elektronikartikel, Nähmaschinen, Autoreifen, Möbel, Lampen, Räder. Auch einige Kunst- und Kulturartikel gibt es, die zu fairen Preisen erworben werden können.

Treptower Art ­Center Berlin Eichenstr. 4, Treptow, Sbd.+So. 10–16 Uhr, Tel. 0172/303 57 75

Auf dem Hansa-Markt in Weißensee (der Markt selbst schreibt sich „Weissensee“ – wie die Berlin-Serie) schlendert man zwischen alten Büchern, Bilderrahmen, Geschirr und Kleidung umher. Die Feldküche bietet für die Schnäppchenjagd deftige Hausmannskost, damit man wieder zu Kräften kommt.

Trödelmarkt Weissensee Hansastr, 188, Weißensee, Tel. 0171/920 64 79, So. 9–16 Uhr, www.hansamarkt.de

Zwischen den vielen Clubs des RAW-Geländes werden jeden Sonntag Flohmarktstände aufgebaut. Hier findet man so manche Kuriositäten neben Nützlichem. Der RAW-Flohmarkt ist besonders bei den hippen Menschen beliebt, die dort auf die Suche nach dem neuesten Fashion-Trend gehen.

Revaler Str. 99, Friedrichshain, Tel. 0177/827 93 52, So. 9–17 Uhr, www.rawflohmarkt.de

