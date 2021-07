Best of Berlin

Best of Berlin Vom Bordstein bis zu den Wolken - 10 Berliner Hochhäuser

Treptow: Der Turm an der Spree mit einer löchrigen Skulptur

Berlin. Die Treptowers wurden vom Architekten Gerhard Spangenberg 1998 fertiggestellt. Der 125 Meter hohe Büroturm aus Glas und Stahl markiert das Ende der dichten Innenstadtbebauung und überragt die ins Ensemble ­integrierten Fertigungshallen des ehemaligen VEB Elektro-­Apparate-Werke Berlin-Treptow „Friedrich Ebert“, der ­Kassettenrekorder und Computer produzierte. Davor: der „Molecule Man“, eine Skulptur in der Spree.

Treptowers, An den Treptowers 1, Alt-Treptow, Höhe: 125 Meter

Mitte: Das architektonische Gegengewicht zum Fernsehturm

Das Park Inn am Alexanderplatz in Mitte.

Das ehemalige Hotel Stadt Berlin, entworfen vom DDR-Architekten Roland Korn, würde auch in Chicago nicht fehl am Platz wirken. Der Turm war ab 1970 das höchste bewohnbare Gebäude in der DDR und sollte ein städtebauliches Gegen­gewicht zum Fernsehturm bilden. Das seinerzeit gern von Diplomaten des Warschauer Pakts genutzte Hotel hieß dann Forum Hotel und empfängt heute unter dem Namen Park Inn seine Gäste.

Park Inn, Alexanderplatz 7, Mitte, Höhe: 125 Meter, bis zur Spitze: 150 Meter

Charlottenburg: Der steinerne Riese neben dem Zoo

Neben dem Upper West ragt in der City West das fast ebenso hohe Zoofenster in den Himmel. Der Architekt Christoph Mäckler hat auch bei Neubauten historische Formen und Grundrisse im Fokus. Das 2013 fertiggestellte Zoofenster, so benannt wegen der Nähe zum Zoologischen Garten, ist ein streng geschnittener steinerner Riese, der sich in seine Umgebung einfügt. Das Hochhaus beherbergt mit dem Waldorf Astoria ein Luxushotel.

Zoofenster, Hardenbergstraße 28, Charlottenburg, Höhe: 118 Meter

Tiergarten: Freundliches Terrakotta am Potsdamer Platz

Zu den ersten Unternehmen, die nach dem Mauerfall auf dem neuen Potsdamer Platz bauen wollten, gehörte Daimler-Benz. Star-Architekt Renzo Piano entwarf das debis-Haus. Das 1997 vollendete Gebäude will mit seiner Terrakotta-­Fassade ein freundlicher Gegenentwurf zu Hochhäusern aus Glas und Stahl sein. Mit einem ausgeklügelten Belüftungskonzept und aus Regenwasser gespeisten Klospülungen setzt man hier in den 1990er-Jahren auf Nachhaltigkeit.

Atrium Tower, Eichhornstraße 3, Tiergarten, Höhe: 106 Meter

Tiergarten: Das Monument der Deutschen Bahn

Helmut Jahn hatte 1966 in Chicago Mies van der Rohe kennengelernt und dessen moderne Architektur zum Vorbild genommen. Doch statt geometrischer Strenge sehnte Jahn sich nach stromlinien­förmigen Monumenten aus Glas. Neben dem Neuen Kranzler Eck und dem Sony Center entwarf er auch den bis 2000 errichteten Bahntower. Das Hochhaus aus Glas ist Sitz der Deutschen Bahn, die dort mindestens bis 2034 Büros mietet.

Bahntower, Potsdamer Platz 2, Tiergarten, Höhe: 103 Meter

Tiergarten: Mit dem schnellsten Aufzug Europas nach oben

Hans Kollhoffs Architektur hat klassische Formen und natürliche Materialien im Blick, zu seinen Inspirationen zählt die Backsteinarchitektur von New Yorker Wolkenkratzern. Entsprechend klassisch wirkt da auch der Kollhoff-Tower, architektonischer Gegenpol des Bahntowers. Der Kollhoff-Tower wird vorwiegend für Büros genutzt, bietet aber auch eine Aussichtsplattform, die mit dem schnellsten Aufzug Europas erreicht werden kann.

Kollhoff-Tower, Potsdamer Straße 1, Tiergarten, Höhe: 101 Meter, zur Spitze 115 Meter

Marzahn: Der abgeschaltete Chronometer

Die Pyramide im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Marzahn will ­stets hoch hinaus. Aber die Pyramide überragt alle anderen Hochhäuser. In die beiden Flügel des Hochhauses ist eine Pyramide aus Glas integriert. Sie stellt einen Chronometer dar, und für eine Weile war das Gebäude die größte Uhr Europas. Seit 2009 ist die Uhr außer Betrieb. 2005 war das Hochhaus im Rampenlicht: Die Berliner Band Rammstein drehte hier das Musikvideo zu „Benzin“.

Pyramide, Landsberger Allee 366, Marzahn, Höhe: 100 Meter

Charlottenburg: Der thronende Stern über West-Berlin

Der Breitscheidplatz war immer schon der zentrale Ort West-Berlins. Nach US-Vorbild wurde in 1960er-Jahren ein modernes Einkaufszentrum konzipiert. Helmut Hentrich und Hubert Petschnigg entwarfen das Gebäude. Das Europacenter beherbergte neben Ladenflächen und Gastronomie auch schon Kinos, Hotels, Wohnungen und Büros. Markenzeichen ist der Turm mit dem Mercedes-Stern.

Europacenter, Tauentzienstraße 9–12, Charlottenburg, Höhe: 103 Meter

Mitte: Der schwarze Glasblock mit fensterlosem Rahmen

Erhardt Gißke, Direktor der Ost-Berliner Aufbauleitung, entwarf das „Internationale Handelszentrum“. Ungewöhnlich war die Hilfe aus dem kapitalistischen Ausland: Die Bauausführung von 1976 bis 1978 übernahmen Japaner. Zu DDR-Zeiten waren, Fluggesellschaften, Handelsunternehmen und Botschaften hier ansässig.

Internationales Handelszentrum, Friedrichstraße 95, Mitte, Höhe: 93,5 Meter

Steglitz: Die Baustelle im Südwesten

Das Baugerüst am Steglitzer Kreisel.

Mit dem Bau des Gebäudekomplexes Steglitzer Kreisel wurde 1968 begonnen. Nach einigem Hin und Her wurde er 1980 fertiggestellt. Bis 2007 hatte hier das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf seinen Sitz, seitdem stand der Kreisel leer. Seit 2015 wird er umgebaut in ein Wohnhochhaus.