Wein Berlin: Das sind die zwölf besten Weinläden in Berlin

Edle Weine aus aller Welt und kompetente Beratung: Diese zwölf Weinhandlungen in Berlin sind eine Empfehlung wert.

Berlin. Ob französischer Rotwein, Champagner oder hochklassigen Weißwein: Wer guten Wein finden will, braucht einen Laden des Vertrauens. Und wer sich (noch) nicht so auskennt, kann bei einer fachlichen Beratung den Lieblingstropfen für sich entdecken. Wir haben zwölf Empfehlungen in Berlin zusammengestellt, bei denen man garantiert fündig wird.

Prenzlauer Berg: Gut beraten seit beinahe 60 Jahren

1964 beginnt die Weinhandelgeschichte der Familie Schmidt. Heute versorgen sechs Filialen die Berliner mit sorgfältig ausgesuchten europäischen Weinen. Sehr hübsch ist die Filiale in Prenzlauer Berg, wo sich auf dem breiten Gehweg ein genüssliches Glas nippen lässt. Verlässlich sortiert ist vor allem das Sortiment an Tropfen aus Deutschland.

Weinladen Schmidt Kollwitzstr. 50, Prenzlauer Berg, Tel. 200 03 95 55, Mo.–Fr. 12–22 Uhr, Sbd. 10–20 Uhr, www.weinladen.com

Charlottenburg: Der sympathische und anspruchsvolle Weinladen

Holger Schwarz in seinem Weinladen „Viniculture“.

Foto: Viniculture

Holger Schwarz gilt als einer der Pioniere der Natural und Orange Wines in Deutschland. Er ist somit auch einer der fachkundigsten Berater für alles Ungefilterte, Naturtrübe, Ungeschwefelte und Absei­tige. Kurz: „Viniculture“ ist der entdeckungsdurstigste Weinladen der Stadt. Zudem hat er auch eine bemerkenswerte Auswahl an Perl- und Schaumweinen.

Viniculture Grolmanstr. 44, Charlottenburg, Tel. 883 81 74, Mo.–Sbd. 12–19 Uhr, www.viniculture.de

Wilmersdorf: Die würdige Hauptstadtweinhandlung

Mehr als 30 Jahre vinophile Erfahrung machen sich im Sortiment und den Empfehlungen der Mitarbeiter von „Wein & Glas Compagnie“ verlässlich bemerkbar. Für große Namen und große Entdeckungen eine unbedingte Anlaufstelle. Allein der fein aufgemachte Katalog vermittelt das Who’s who der europäischen Weinwelt.

Wein & Glas Compagnie Prinzregentenstr. 2, Wilmersdorf, Tel. 235 15 20, Mo.–Fr. 10–18.30, Sbd. 10–16 Uhr, www.weinundglas.com

Kreuzberg: Naturweine und eine Auswahl an internationalen Tropfen

Christian Schoßau ist mit seinem Sorti­ment an Naturweinen (vor allem von jungen österreichischen Winzern) eine Kiezgröße in Kreuzberg. Inzwischen gehört ihm auch eine Verkaufsstelle in der Kreuzberger Markthalle Neun. Unter dem Motto „Schöner Trinken“ ist die Auswahl internationaler Weine im „Suff“ solide und jene der deutschen und österreichischen wunderbar.

Suff Oranienstr. 200, Kreuzberg, Tel. 614 21 48, Mo.–Fr. 13–19.30 Uhr, Sbd. 11–17 Uhr, www.suffberlin.de

Prenzlauer Berg: Herausragende griechische Weine im „Inofilos“

Sonja und Andreas Buxbaum in ihrem Weingeschäft „Inofilos“.

Foto: Inofilos

Andreas und Sonja Buxbaum importieren die Weine und Spirituosen für ihren liebevoll gestalteten griechischen Weinladen und den zugehörigen Onlineshop selbst. Durch persönlichen Kontakt vor Ort zu den Winzern und ihren Gütern haben sie sich ein umfassendes Wissen angeeignet. Sie beraten mit Freude und Leidenschaft.

Inofilos Schliemannstr. 35, Prenzlauer Berg, Tel 41 20 34 06, Di.–Do. 13–19 Uhr, Fr. 11–20 Uhr, Sbd. 11–19 Uhr, www.inofilos.de

Schönberg: Weinkompetenz mit Verstand und Vergnügen

In seinem vorigen Leben war Martin Michel Buchhändler und Wirt. Im „Weinmichel“ sind viele Weine junger und gestandener Winzer zu finden. Alle überzeugen mit einem klar definierten Ausdruck. Das Stammhaus ist in Schöneberg, eine Filiale in Schmargendorf.

Weinmichel Bayerischer Platz 8, Schöneberg, Tel. 40 04 87 97, Mo.–Fr. 12–20 Uhr, Sbd. 10–18 Uhr; Berkaer Str. 40, Schmargendorf, Tel. 40 04 87 97, Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sbd. 9–16 Uhr, www.weinmichel.net

Prenzlauer Berg: Naturweine aus eher unbekannten Regionen

Philipp Heinzer und Ramona Winter sind die Köpfe hinter „8greenbottles“. Der Laden in Prenzlauer Berg ist eine Empfehlung für Liebhaber von Naturweinen.

Foto: promo

Liebhaber von Naturweinen werden hier fündig. Bei „8greenbottles“ geht es um Naturweine aus Deutschland und Österreich, gern auch aus bislang unterschätzten Weinregionen. Handgemacht, ohne Zusätze, leidenschaftlich. Dazu haben Philipp Heinzer und Ramona Winter enge Beziehungen zu den Winzern aufgebaut, und sie sind bestens in der Szene vernetzt.

8greenbottles Senefelderstr. 34, Prenzlauer Berg, Tel. 95 60 37 02, Di.–Fr. 14–20 Uhr, Sbd. 12–20 Uhr, www.8greenbottles.de

Zehlendorf: Die besten Weine Spaniens in fünf Filialen

Mit seinen fünf Filialen in Berlin legt „Wein & Vinos“ den Schwerpunkt auf Sorten aus Spanien. Insbesondere Rotwein-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Nicht nur klassische Riojas, auch Weine aus internationalen Rebsorten wie Merlot, Syrah und Cabernet Sauvignon werden in Spanien angebaut und stehen im Regal. Außerdem hochklassige Weißweine aus Regionen wie Katalonien und Galicien.

Wein & Vinos u.a. Clayallee 326, Zehlendorf, Tel. 80 90 74 05, Mo.–Fr. 10–20 Uhr, Sbd. 10–18 Uhr, www.vinos.de

Charlottenburg: Feine französische Weine und Raritäten

„La Vinothèque du Sommelier“ mit französischen Weinen.

Foto: promo

Seit 1988 ist der Laden spezialisiert auf französische Weine, die ­Sommelier und Inhaber Adrien Schmitt eigens für das Geschäft in Halensee importiert. Die Auswahl stammt vorwiegend aus den ­Anbaugebieten Bourgogne, Champagne, aus Bordeaux und von der Loire. Und es gibt einige deutsche, italienische und ­spanische Weine sowie Raritäten.

La Vinothèque du Sommelier Westfälische Str. 55, Wilmersdorf, Tel. 89 09 58 06, Mo.–Fr. 10–17 Uhr, Sbd. 9.30–13 Uhr, www.vinotheque.de

Schöneberg: Exklusive Champagner und Weine aus aller Welt

„Warum ich Champagner zum Frühstück trinke? Tut das nicht jeder?“ So fragte einst der Autor Noel Coward. Die Antwort findet sich in den schaumweinbefüllten Regalen und den Empfehlungen im „Maison des Champagnes“ nahe dem Nollendorfplatz. Seit 1994 versorgen die Betreiber Berlin mit zahlreichen schäumenden Spezialitäten bekannter Häuser, aber auch von kleinen und besonderen Erzeugern.

Maison des Champagnes Motzstr. 17, Schöneberg, Tel. 217 27 96, Mo. 11–19 Uhr, Di.–Fr 9–19 Uhr, Sbd. 9–15 Uhr, www.maison-des-champagnes.de

Steglitz: Gute und ehrliche Weine bei „Paasburg’s“ entdecken

Der Umzug des Ladens vom Bergmannkiez an den Südwestkorso sorgt für ein noch umfangreicheres Vergnügen mit mehr als 1000 Weinen und ausgesuchten Spirituosen. Europa steht im Fokus mit prachtvollen Entdeckungen aus Frankreich, Österreich oder von der iberischen Halbinsel. Das „Paasburg’s“ bietet auch Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene an.

Paasburg’s Südwestkorso 17, Steglitz, Tel. 61 10 18 38, Mo.–Fr. 11–19 Uhr, Sbd. 11–15 Uhr, www.paasburg.de

Charlottenburg: Spannende Tropfen aus Portugal

Neben der spannenden Weinauswahl sollte insbesondere der großartigen Bandbreite von Portwein Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die „Weingalerie“ ist ein famoser Ort, um die autochthonen Rebsorten Portugals und die Facetten von Portwein rings um Tawny, Ruby und Late Bottled Vintage zu erkunden. Unbedingt beachten: die Köstlichkeiten aus Madeira.

Weingalerie Pestalozzistr. 55, Charlottenburg, Tel. 323 74 48, Mo.–Fr. 12–20 Uhr, Sbd. 10–16 Uhr, www.portwine.de

