Berlin: Die zehn schönsten Schlösser und Schlossparks

Berlin. Neuschwanstein und Versailles setzen natürlich Maßstäbe. Aber selbst Berlin bietet eine ganze Menge Schlösser, die fürstliche Fantasien beflügeln. Auch wenn die Schlösser gerade ihre Pforten geschlossen haben, sind sie doch von außen eine Besichtigung wert. Und die Schlossgärten sind in der Regel geöffnet. Zehn Empfehlungen.

Zehlendorf: Wo der Kurfürst seinem Hobby frönte

Heute ist Berlin die Stadt des hippen Vegetarier- und Veganertums, das älteste Schloss der Stadt aber war vor allem der Jagd gewidmet. 1543 hat der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg dieses Schloss errichten lassen, um seinem Lieblingshobby nachgehen zu können. Und das Jagdschloss Grunewald versteckt dieses Erbe bis heute nicht. Stolz werden in einem Jagdmuseum Waffen und Jagdgemälde und natürlich auch Jagdtrophäen präsentiert. Und gegenüber, im sogenannten Jagdzeugmagazin, werden verschiedene Techniken zum Erlegen von Beute erläutert. Wer hier einen Tag verbracht hat, möchte womöglich am liebsten gleich selbst Tieren im umliegenden Grunewald auflauern – oder dort einfach spazierengehen.

Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100, Zehlendorf, Tel. 033 19 69 42 00, www.spsg.de

Pankow: Wo die DDR-Oberen ihre Gäste empfingen

Schloss Schönhausen war einst Sitz von Wilhelm Pieck.

Foto: Imago/Ritter

Prunk und Pomp im DDR-Sozialismus: Dass auch die Leitungskader des Arbeiter- und Bauernstaates wussten, wie man fürstlich residiert, zeigt das Schloss Schönhausen in Pankow. Gräfin Sophie Theodore zu Dohna-Schlobitten ließ das Schloss 1664 erbauen. Im Museum sind heute das Staatsgäste-Appartement der DDR-Regierung und das Mobiliar des Arbeitszimmers von Wilhelm Pieck, des ersten und einzigen DDR-Präsidenten, zu besichtigen. Pieck hatte dort von 1949 bis 1960 sein ¬Arbeitszimmer; danach wurden hier bis zum Mauerfall Staatsgäste beher-bergt – etwa Leonid Breschnew, Fidel ¬Castro und Michail Gorbatschow. Nach dem Mauerfall tagte im Schloss der „Runde Tisch“ mit DDR-Staatsparteien und Oppositionsgruppen. Wer sehen will, welchen ersten Eindruck viele ausländische Staatsgäste von Ost-Berlin bekamen, der findet in Pankow den wahren Palast der Republik.

Schloss Schönhausen, Tschaikowskistr. 1, Pankow, Tel. 033 19 69 42 00, www.spsg.de

Charlottenburg: Lustwandeln im prächtigen Schlossgarten

Im Prunk unerreicht: Schloss Charlottenburg.

Foto: Imago/Joko

Der Prachtbau in Charlottenburg ist benannt nach Sophie Charlotte von Hannover, der das Schloss gewidmet wurde. Die einstige Sommerresidenz der Hohenzollern wurde knapp 100 Jahre lang von mehreren Architekten gebaut, umgebaut und erweitert. Seit 1791 ist das Schloss, umgeben von einem prächtigen Schlossgarten, vollendet. Normalerweise kommen viele Berliner und Touristen, um im königlichen Glanz zu lustwandeln, im Winter den Weihnachtsmarkt und im Sommer die Residenzkonzerte zu besuchen. Schön ist es aber auch an einem Wochentag im Park, wenn alles ruhig erscheint.

Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 20–24, Charlottenburg, Tel. 32 09 10, www.spsg.de

Tiergarten: Der Wohn- und Amtssitz des Bundespräsidenten

Einst residierte in dem klassizistischen Bau der preußische Prinz ¬August Ferdinand. Durch die Schäden im Zweiten Weltkrieg musste der Bau in den 50er-Jahren fast neu aufgebaut werden. Zwar war er seitdem der zweite offizielle Amtssitz des Bundespräsidenten, doch genutzt wurde das Schloss selten. Seit 1994 kommt es wieder zu Würden und ist Wohn- und Amtssitz des ersten Mannes im Staat.

Schloss Bellevue, Spreeweg 1, Tiergarten, Tel. 200 00, www.bundespraesident.de

Zehlendorf: Ein klassizistisches Gebäudeensemble

Nahe der Glienicker Brücke, bekannt für den Agentenaustausch während des Kalten Krieges, liegt dieses große Kleinod. Nach den Entwürfen des Architekten Karl Friedrich Schinkel ließ Prinz Carl von Preußen das 1753 erbaute Schloss im Jahr 1825 klassizistisch umbauen. Das Schloss ist umgeben von einem Schlosspark, der 1823 ebenfalls von Prinz Carl von Preußen in Auftrag gegeben wurde – inspiriert von seiner ersten Italienreise.

Schloss Glienicke, Königstr. 36, Zehlendorf, Tel. 033 19 69 42 00, www.spsg.de

Zehlendorf: Das Märchenschloss umgeben von bunten Vögeln

Märchenhaft: das Schloss auf der Pfaueninsel.

Foto: Imago/Gudath

Die Vorfahren der namensgebenden Pfauen wurden Ende des 18. Jahrhunderts von Friedrich Wilhelm II. auf der Insel angesiedelt – zusammen mit exotischen Pflanzen- und Baum¬arten. Der König ließ neben seinem Lustschloss auch eine Meierei und andere Bauten errichten. Auf der Pfaueninsel findet man eine ganz eigene Welt – und das inmitten der Havel.

Schloss Pfaueninsel, Nikolskoer Weg, Zehlendorf, Tel. 033 19 69 42 00, www.spsg.de

Neukölln: Ein Schloss inmitten von allerlei Getier

Schon im 18. Jahrhundert wurde im Schloss Britz nicht nur residiert, sondern auch gearbeitet: Damals galt das Gutshaus als Musterbeispiel ökonomischer Landwirtschaft. Heute gibt es auf dem ausladenden Außengelände eine Tierterrasse mit Pferden, Kühen, Schafen, Ziegen und Gänsen zu besichtigen. Faul ist auch in der Schlossküche niemand: Für Konzept und Küche ist der aktuelle Azubi- Jahrgang des Estrel-Hotels zuständig.

Schloss Britz, Alt-Britz 73, Neukölln, Tel. 60 97 92 30, www.schlossbritz.de

Lichtenberg: Das schmucke Schloss umgeben von Zootieren

Das Schloss Friedrichsfelde steht im Tierpark.

Foto: imago/Zeitz

Der Tierpark in Friedrichsfelde ist Europas größter Tierpark und beheimatet nicht nur Tiere, inmitten des Zoos steht auch das Schloss Friedrichsfelde. Ursprünglich 1684/85 von einem Marinedirektor als Lustschloss erbaut, beherbergt das Schloss heute eine Ausstellung über seine Geschichte. Der Tierpark ist momentan mit Einschränkungen geöffnet.

Schloss Friedrichsfelde, Am Tierpark 125, Lichtenberg, Tel. 51 53 10, Tierpark: tägl. 9–16 Uhr, 14,50 Euro, erm. 9 Euro, Kinder 7 Euro, www.schloss-friedrichsfelde.de

Marzahn: Frisch renoviert mit beschaulichem Park

Die öffentliche Hand hat sich des 1868 erbauten Schlosses angenommen und ihm das Obergeschoss wieder aufgesetzt, das 1945 verlorengegangen ist. Heute befindet sich im Schloss Biesdorf die kommunale Galerie des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf. Sie zeigt wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sowie eine Dauerausstellung zur Hausgeschichte. In Coronazeiten ist der Park Biesdorf einen Spaziergang wert.

Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, Marzahn, Tel. 516 56 77 90

Köpenick: Das schöne Schloss auf einer Insel in der Dahme

Craftbeer gab es im Schloss Köpenick schon, ehe der Begriff erfunden wurde. Deutschlands kleinste Brauerei befindet sich in einem Glasgebäude auf dem Schlossplatz. Hinter Wänden aus Glas wird Bier in einem Kessel gebraut, der so klein ist, dass das Publikum alle Schritte nachvollziehen kann. Diese Biersorte ist mehr als 3000 Jahre alt und kommt ursprünglich aus dem alten Babylon. Auch das barocke Wasserschloss selbst hat eine beachtliche Geschichte, die es zu entdecken lohnt. Bereits im 8. oder 9. Jahrhundert entstanden auf dem Grundstück slawische Burgwälle, später bauten dort die Preußen. In der heute noch existenten Schlosskirche finden normalerweise Konzerte statt. Und die Schlossinsel mit Blick auf die Dahme lädt zum Spaziergang ein.

Schlossinsel Köpenick, Alt-Köpenick 1, Köpenick, Tel. 266 42 42 42, www.smb.museum

