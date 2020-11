Frische Luft tanken: Das ist wohl das Beste, was man im Teil-Lockdown machen kann. Zehn besonders schöne Spaziergänge in und um Berlin.

Best of Berlin 10 wunderschöne Herbstspaziergänge durch Berlin

Berlin/Brandenburg. Frische Luft tut gut - in Corona-Zeiten ganz besonders. Schon Großmutter sagte, dass ein Spaziergang in der Natur die Abwehrkräfte stärkt. Und erlaubt ist so ein Spaziergang im Teil-Lockdown auch, anders als viele andere Dinge. Am Wasser entlang, quer durch den Wald oder durch Parks oder durch bislang unentdeckte Straßenschluchten: Wir stellen zehn besonders schöne Routen vor.

Von Tempelhof nach Lichterfelde: Immer am Teltowkanal entlang

Von der Germelmannbrücke aus hat man einen herrlichen Blick auf den Teltowkanal und das Ullsteinhaus. Hinter der hier zu sehenden Brücke, die zum Tempelhofer Damm gehört, befindet sich der Hafen Tempelhof.

Foto: Martin Schwarz

Der Spaziergang beginnt unweit des U-Bahnhofs Ullsteinstraße mit einem Blick über den Hafen Tempelhof. Zu entdecken gibt es das Ullsteinhaus, das Universitätsklinikum Benjamin Franklin und den "Mäusebunker". Die herrliche Strecke entlang des Teltowkanals ist etwa acht Kilometer lang, rund drei Stunden sollte man dafür einplanen. Am Teltowkanal entlang von Tempelhof nach Lichterfelde: Hier geht es zur Wegstrecke.

Mitte: Entdeckungen im Hansaviertel und im Tiergarten

Die moderne Architektur des Spree-Bogens in Alt-Moabit wird von den Berlinern auch als „Bügeleisen“ bezeichnet.

Foto: Dirk Teuber

Von herbstlicher Idylle im Tiergarten bis zum modernen Wohnungsbau der 1950er-Jahre: Dieser Spaziergang bietet jede Menge Abwechslung. Unsere Beschreibung liefert Wissenswertes über das Hansaviertel, eine Routen-Karte und Tipps für eine kleine, leckere Stärkung "to go". Entdeckungen im Hansaviertel und im Tiergarten: Den kompletten Artikel finden Sie hier.

Hellersdorf: Unterwegs auf dem Wuhle-Hönow-Weg

Geteerte Wege gibt es entlang der Hönower Weiherkette auf dem „Wuhle-Hönow-Weg“ keine, dafür ein mitunter etwas verwirrendes Labyrinth mit ordentlich befestigten Spazierwegen – und dazu sehr viel Grün und Ruhe.

Foto: Martin Schwarz

Der Wuhle-Hönow-Weg gehört zu den 20 offiziellen Wanderwegen, die ganz Berlin durchziehen. Unser Spaziergang startet am U-Bahnhof Hönow. Er weist zwei recht unterschiedliche Etappen auf: zuerst ganz viel Natur und dann eine interessante Passage durch Neubausiedlungen in Hellersdorf. Die Strecke endet am „Wuhletal-Wanderweg“, daher kann man die Route beliebig verlängern. Unterwegs auf dem Wuhle-Hönow-Weg: Hier geht es zur kompletten Beschreibung mit Karte.

Pankow: Östliches Weißensee - wo Ruinen neben Neubauten stehen

Im ehemaligen Weißenseer Rathaus ist heute das örtliche Bürgeramt ansässig.

Foto: imago images/Coco

Das östliche Weißensee ist vielen Berlinern unbekannt. Dabei lohnt sich ein Ausflug, finden wir. Unser Spaziergang durch die östlich des Sees verlaufenden Straßenzüge führt nicht nur vorbei an gepflegten Einfamilienhäusern und familienfreundlichen Neubauten, sondern auch an historischen Relikten vorbei, die viel über die Stadtgeschichte verraten. Wer den Spaziergang verlängern möchte, kann am Schluss noch eine Runde um den Faulen See drehen. Östliches Weißensee - wo Ruinen neben Neubauten stehen: Folgen Sie diesem Link zur vollständigen Beschreibung.

Treptow-Köpenick: Bunte Blätter, blaues Wasser - Spaziergang an der Dahme

Bunte Blätter, blaues Wasser: die Dahme am Übergang zum Seddiner See in Berlin-Schmöckwitz.

Foto: imago images/Jürgen Ritter

Wussten Sie, dass das Wald- und Strandbad Grünau das älteste Strandbad Berlins ist? Auf diesem Spaziergang werden Sie es passieren - und noch vieles mehr, zum Beispiel das ehemalige Funkhaus Grünau und die berühmte "Bammelecke". Im Ortsteil Richtershorn finden sich schmucke Häuser am Ufer, am Ende der Route lockt ein herrlicher Blick auf den Seddiner See. Auf dem weiten Weg von Grünau nach Schmöckwitz kann man die Tour jederzeit mit der Tram 68 abkürzen. Frische Luft tanken - und immer an der Dahme entlang: Lesen Sie hier mehr.

Steglitz-Zehlendorf: Historische Grenzgängerei im Südwesten Berlins

Für manche ist es Kunst: Graffitiverzierungen an der alten Stammbahnbrücke.

Foto: Benedikt Kendler

"11 Kilometer voller Höhepunkte": So beschreibt unser Autor die Entdeckungstour im Südwesten Berlins vom S-Bhf Wannsee bis zur Exklave Kohlhasenbrück. Zu entdecken ist unter anderem die alte Stammbahnbrücke. Sie überspannte ursprünglich einen Teilabschnitt der Avus, der aber nach dem Mauerbau wegen seines Verlaufs ersetzt wurde. Heutzutage ist die Brücke ein Treffpunkt für Graffiti-­Künstler. Die Strecke eignet sich auch für Radfahrer. Historische Grenzgängerei im Südwesten Berlins: Hier geht es zum kompletten Artikel mit Routenkarte.

Treptow-Köpenick: Entdeckungen rechts und links des Kaiserstegs

Der Neubau des Kaiserstegs aus dem Jahr 2007 verbindet wieder wie einst Nieder- und Oberschöneweide.

Foto: Martin Schwarz

Von Nieder- nach Oberschöneweide mit seinen wiederbelebten Industriearealen führt dieser Spaziergang. Er ist fünf Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden. Passiert wird auch das "Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit“. Auf dem Berliner Stadtgebiet befanden sich zur Zeit des Nationalsozialismus etwa 3000 Lager für Zwangsarbeiter. Das an der Britzer Straße ist das einzige, das fast vollständig erhalten ist. Auf dem Kaisersteg hat man eine herrliche Sicht auf die Spree. Entdeckungen rechts und links des Kaiserstegs: Hier finden Sie die exakte Wegbeschreibung und alle Informationen.

Tempelhof-Schöneberg: Unterwegs auf dem Südwestkorso

Am Südwestkorso 70 steht ein für diese Straße typischer Prunk-Altbau.

Foto: imago images/Schöning

Flaneure werden diesen Spaziergang über eine der schönsten Straßen Berlins lieben. Und auf dem Friedenauer Friedhofs, amtlich: „Friedhof Schöneberg III“,finden sich alte Bäume und verstorbene Prominenz. Zu (be-)suchen sind die Gräber von Berühmtheiten wie Marlene Dietrich, Helmut Newton und Horst Bosetzky, der unter dem Pseudonym -ky viele Krimibestseller geschrieben hat. Der Spaziergang ist vier Kilometer lang. Er startet am Bundesplatz und endet am U-Bahnhof Breitenbachplatz. Unterwegs auf dem Südwestkorso: Lesen Sie hier mehr.

Prenzlauer Berg: Von Trümmerberg bis Wasserturm

Von der Humboldthöhe präsentiert sich ein romantischer Ausblick auf die Stadt

Foto: imago images / Rolf Zöllner

Der Spaziergang führt entlang der S-Bahntrasse durch den Volkspark Humboldthain und von dort über den Mauerpark in den Kollwitzkiez. Sonst von Touristen bevölkert, ist es derzeit in dieser beliebten Ecke Berlins deutlich leerer - auch wegen der kalten Temperaturen. Zwölf Meter unter dem Mauerpark haben die Berliner Wasserbetriebe gerade einen neuen Stauraumkanal eröffnet, Berlins größten "Wasserparkplatz". Er fasst 7611 Kubikmeter, dieses Volumen entspricht bis zu 60.000 vollen Badewannen. Am Haupteingang des Mauerparks an der Eberswalder Straße hinterließ die Großbaustelle ihre Spuren. Viele Monate lang belegten Baufahrzeuge und Container Fläche. Jetzt ist das Portal wiederhergestellt – und mehr als das: Es dient jetzt auch als kleines Freilichtmuseum des Kalten Kriegs. Von Trümmerberg bis Wasserturm: Hier geht es zur Wegbeschreibung.

Potsdam: Weberhäuser, Schlösser und viel Grün in Babelsberg

Der Flatowturm beherbergt in original ausgestatteten Räumen die Sammlungen des Kaiserpaares.

Foto: imago images / Rainer Weisflog

Der Spaziergang durch den Potsdamer Stadtteil führt durch das Weberviertel bis zum Schloss Babelsberg und wieder zurück zum S-Bahnhof Babelsberg. Vom Schloss Babelsberg bietet sich ein wunderbares Panorama über den Tiefen See und die Glienicker Lake mit Blick auf die Glienicker Brücke. Für die circa sechs Kilometer lange Strecke benötigt man zwei Stunden. Neugierig geworden? Weberhäuser, Schlösser und viel Grün in Potsdam-Babelsberg: Hier geht es entlang.

