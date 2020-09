Eisdielen in Berlin: Das sind die zehn besten

Best of Berlin

Best of Berlin Lecker und ungewöhnlich: Die zehn besten Eisdielen in Berlin

Berlin. Bevor die Sommersaison endgültig vorbei ist, sollte man noch einen Abstecher zu einer der zahlreichen Eisdielen in Berlin unternehmen. Wir stellen die besten zehn Geschäfte der Stadt vor, die auch ungewöhnliche Sorten anbieten.

Schöneberg: Eine gläserne Eiswerkstatt zum Zusehen

Haben Sie schon einmal so ein wunderbar leuchtendes Erdbeerrot gesehen? Doch „Jones Icecream“ gilt nicht nur wegen dieser Sorte als eine der besten Eisdielen der Stadt.

Foto: Jones Ice Cream

Die beste Eisdiele Berlins? Gut möglich. Gabrielle Jones war in ihrer Heimat Frankreich einmal Patissier des Jahres – und hat in Berlin ihren Eisladen aufgemacht. Sogar die Waffeltüten werden im Laden mit der gläsernen Eiswerkstatt frisch gebacken. Das riecht man. Im Sommer empfehlen wir: Grapefruit & Earl Grey und Greek Yogurt Strawberry Jam. Im Winter verspricht die Chefin dann Sorten wie Bratapfel oder Vanille & Laugenbrezel.

Jones Icecream, Goltzstr. 3, Schöneberg, tgl. 12–22 Uhr, www.jonesicecream.com

Neukölln: Hervorragendes Eis im alten Rixdorf genießen

„Manchmal reicht auch einfach ein verdammt gutes ­Schokoladeneis“, das ist das sinnige Motto der drei Freunde, die seit 2017 die kleine Eisdiele in der schönsten Gegend von Neukölln ­betreiben. „Eisderix“ ist übrigens benannt nach einem berühmten Gallier und ihrem Standort Rixdorf. Hier gibt es eher ­weniger von den experimentellen Eissorten mit Chiasamen oder Trüffelöl, aber dafür das vielleicht beste Mangosorbet der Stadt.

Eisderix, Böhmische Str. 48, Neukölln, tgl. 13–22 Uhr, www.eisderix.de

Friedrichshain: Kugeln mit schön ­fetter Milch aus Brandenburg

Das Eisgeschäft „Caramello“ im Friedrichshainer Kiez macht seine kalten Spezialitäten garan­tiert zu 100 Prozent aus ­Bio-Zutaten. Besonders rahmhaltige Milch aus Branden­burg, Fairtrade Kakao aus Madagaskar oder Pistazien direkt aus Sizilien: Hier werden Zutaten verarbeitet, die auch Sterneköche in ihren Küchen verwenden würden. Ebenfalls willkommen sind Veganer, die sich über ein reichhaltiges Angebot freuen dürfen.

Caramello, Wühlischstr. 31, Friedrichshain, tgl. 12–18 Uhr

Tiergarten: Schmackhafte saisonale Sorbets

Blick auf die verschiedenen Sorten in der „Eisbox“.

Foto: Eisbox/Berno Buff

Das Angebot der Sorbets mit Früchten richtet sich nach der Jahreszeit. Aber Schokoladen- und Espressosorbet gibt es in der „Eisbox“ ohne ­saisonale Einschränkungen. Alle Eissorten werden selbst produziert und haben ausgezeichnete Bio-Qualität.

Eisbox, Elberfelder Str. 27, Tiergarten, tgl. 14–19 Uhr, www.eisbox.eu

Neukölln: Zum Beispiel die Sorte Käsekucheneis

Vor einem Besuch auf dem Tempelhofer Feld sollte man sich auf jeden Fall im „Mos Eisley“ noch ein Eis besorgen. Verarbeitet werden ausschließlich frische Zutaten, auf Aromenzusätze und Konservierungsstoffe wird komplett verzichtet. Die Auswahl reicht von Käsekucheneis (in Schwarz: die seltene Sorte heißt „Darth Vader“) und Fruchtsorbets bis hin zu Eis mit Schuss, zum Beispiel mit Caipirinha-­Geschmack. Außerdem im Angebot: Eistorten.

Mos Eisley, Herrfurthplatz 6, Neukölln, tgl. 12–22 Uhr, www.moseisley-gelateria.de

Kreuzberg: Bei „Lecko Mio“ sind sogar die Blüten essbar

Wunderschönes Geschäft für handgemachtes Eis und außergewöhnliche Becher mit Toppings wie hausgemachtem Lemon-Curd, essbaren Blüten und mehr. Neben den bekannten Klassikern lässt sich Eiskönigin Nadja auch spannende Sorten wie Popcorn, Lakritz oder Grüner Apfel einfallen. Die Becher gibt es derzeit auch im Mehrweg-Glas zum Mitnehmen.

Lecko Mio, Graefestr. 80, Kreuzberg, Di.–So. 13–20 Uhr, derzeit nur Außer-Haus-Verkauf, www.leckomio-gelateria.de

Charlottenburg: Das Rezept beim „ScoopyDoo“-Eis ist geheim

Die Eisdiele in Charlottenburg ist klein, aber im Geschmack groß, aus besten Zutaten und mit ausgefallenen Sorten. Welcher Früchtemix hinter dem selbstbetitelten „ScoopyDoo“-Eis steckt, wird nicht verraten, aber es schmeckt sehr lecker. Sorten wechseln regelmäßig, breite vegane Auswahl. Zudem gibt es japanische Bubble-Waffeln.

Scooby Doo, Georg-Wilhelm-Str. 4, tgl. 12–19 Uhr, www.scoopydoo.de

Kreuzberg: Madagaskar-Vanille für die heimische Couch

Farbenpracht bei „Vanille und Marille“.

Foto: Vanille und Marille Eismanufaktur

Hier bekommt man nicht nur Eis in Becher oder Waffel, hier kann man ­die vielen Spezialitäten auch in großen Mengen mit nach Hause nehmen, etwa Sorten wie original Madagaskar-Vanille, Walnuss-Feige oder Prosecco-Minze. Das gilt auch für alles, was man in den diversen Filialen kaufen kann.

Vanille und Marille, Reichenberger Str. 118, tgl. 13–21 Uhr; Schlesische Str. 7, tgl. 13–19 Uhr; Hagelberger Str. 1, tgl. 11–23 Uhr, alle in Kreuzberg; zudem Filialen in Tempelhof, Steglitz und Schöneberg, www.vanille-marille.de

Mitte: Haselnussiger als in den Hackeschen Höfen geht es nicht

Daniela Barriobero Canal ist passionierte Konditorin, das spiegelt sich in ihren Eissorten wider. Sie mischt Konsistenzen und Texturen, lässt sahniges Olivenöl-Eis etwa auf Pfirsischsorbet treffen, überzieht geröstete Haselnüsse mit Schokolade für das haselnussigste Eis der Stadt, oder backt Brownies, um sie ins Schokoeis zu krümeln. Täglich wechselnde Sorten, reichhaltiges Angebot für Veganer.

Canal Berlin, Rosenthaler Str. 40, in den Hackeschen Höfen, Mitte, tgl. 12–21 Uhr

Prenzlauer Berg: Große Auswahl bei der Institution für Eiskundige

Die kleine Eisdiele ist schon lange eine Institution im Berliner Sommer und lockt noch immer zahlreiche Genießer in die Stargarder Straße. Nach wie vor stehen die Klassiker unter den Eissorten hoch im Kurs, da müssen sich Neuankömmlinge wie Weiße Schokolade/Pistazie schon anstrengen, um in die Waffel zu kommen.

Die kleine Eiszeit, Stargarder Str. 7, ­Prenzlauer Berg, tgl. 12–20 Uhr, www.kleine-eiszeit-berlin.de