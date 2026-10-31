Gewalt, Brandstiftung, Plünderungen, Ausgangssperren und Demonstrationsverbote: Die Proteste in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten und für bessere Bildung sorgen auch in Deutschland für Aufmerksamkeit. Am Samstag sollen auch in Berlin Demonstrationen von „Gen Z regelt“ stattfinden – allerdings unter anderen Vorzeichen. Es soll den Angaben zufolge unter anderem um Bildung, ein bezahlbares Leben sowie die Ablehnung einer Wehrpflicht gehen.
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Und nicht nur in der Hauptstadt, auch in anderen Städten bundesweit werden Demonstrationen erwartet. Welche Städte sind dabei, wann geht es los und was wird zusätzlich gefordert? Unser Überblick mit allen wichtigen Informationen zu den geplanten Gen-Z-Protesten.
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