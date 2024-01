Potsdam. Rechtsextreme planen in einem Potsdamer Hotel die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Der Direktor reagiert empört.

Das Gästehaus am Lehnitzsee – auch: Landhaus Adlon – liegt idyllisch am gleichnamigen See in Potsdam, doch der Blick auf das Gewässer an diesem kalten Januarmittag ist durch leichten Schneefall getrübt. Das graue Wetter spiegelt in etwa die Stimmung in dem Hotel wider, denn am Mittwoch enthüllte ein Recherche-Team von Correctiv ein geheimes Treffen von Rechtsextremen im November vergangenen Jahres, die einen perfiden Plan für eine großangelegte „Remigration“ schmiedeten.