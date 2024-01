Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor Glätte herausgegeben. Verkehrsteilnehmer sollten besonders aufpassen.

Die große Bibber-Kälte ist vorerst überstanden. Dafür wird es jetzt rutschig auf Berlins Straßen und Gehwegen. Der Deutsche Wetterdienst hat beginnend mit Donnerstag, 16 Uhr, bis zum morgigen Freitag, 10 Uhr, für Berlin eine Warnung vor Glätte herausgegeben. Es bestehe erhöhte Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Verkehrsteilnehmer sollten ihre Fahrweise den widrigen Bedingungen anpassen und Verzögerungen und Behinderungen einplanen.

Gefrierender Regen, auch Blitzeis genannt, ist ein gefürchtetes Phänomen in der kalten Jahreszeit. Wenn Niederschlag innerhalb kürzester Zeit am Boden gefriert, können sich Straßen und Gehwege in Rutschbahnen verwandeln, was zu einer erhöhten Unfall- und Verletzungsgefahr führt.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) teilte auf dem Kurznachrichtenportal X mit, vorbeugend wichtige Straßen und Radfahrstreifen zu streuen. Für Gehwege seien die Anlieger zuständig, auf Radwegen dürften keine Auftaumittel eingesetzt werden, so die BSR. Auch die BVG warnte. Durch Blitzeis könne es kurzfristig zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen, teilten die Verkehrsbetriebe auf X mit.