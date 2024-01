Berlin. Streik bei der Bahn, Baustellen bei der BVG und Bauern auf den Straßen. Das sind die Tricks, um dem Gedrängel zu trotzen.

Erst aussteigen lassen, dann einsteigen, in vollen Zügen bitte aufrücken, bitte auf Menschen mit Handicap achten: Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass in Zeiten voller Züge noch mehr Rücksicht gefragt ist als an anderen Tagen. Doch wer aktuell in Berlin unterwegs ist, kann beobachten, dass oft eher das Recht des Stärkeren gilt. Mit diesen fünf Tricks kommt man auch bei proppevollen Bussen und Bahnen besser voran.

1. Blickkontakt statt Handy-Bildschirm

Bitte erst aussteigen lassen, dann einsteigen – den Rat kennt wohl jeder. Um ihn umzusetzen, müsste man jedoch erstmal wahrnehmen, dass da Menschen vor einem stehen. Und in welche Richtung sie sich bewegen möchten. Wie man das herausfindet? Ganz einfach: Man schaut sich gegenseitig an. Was natürlich schwierig ist, wenn man mit den Augen fest auf den neuesten Nachrichten auf seinem Handy-Bildschirm klebt.

2. Hören Sie doch mal zu!

Mit Kopfhörern entgeht man zwar dem nervigen Gequassel in der Bahn, kann aber auch wichtige Ansagen überhören. © picture alliance / Caro | Sorge

Für den einen oder anderen Nutzer digitaler Technik dürfte es eine erstaunliche Neuigkeit sein: Es gibt tatsächlich Lautsprecher. Ansagen in Bussen, Bahnen und an Bahnsteigen. Die sogar hilfreich sein können, etwa, wenn am Bahnsteig informiert wird, dass der nächste Zug oder Bus direkt folgt. Dass man sich folglich nicht in die volle Bahn schieben muss, am besten noch rückwärts, den Rucksack voran. Voraussetzung ist allerdings, dass man diese Ansagen auch hört. Was schwierig ist, wenn man mit Kopfhörern mit Musik unterwegs ist. Oder auch im Dauergespräch per Handy, gern laut gestellt, das nicht nur einen selbst, sondern gern auch den halben Bus oder Zug unfreiwillig beschallt.

3. Den Herdentrieb überwinden

Manchmal erinnern Fahrgäste an Schafherden, die sich zusammendrängen, weil niemand es wagt, den ersten Schritt aus der Menge zu tun, rein ins Innere von Bus oder Bahn. Warum? Herdentrieb könnte tatsächlich eine Erklärung sein. Auch der Mensch ist ja im Prinzip ein soziales Wesen. Hinzu kommt die berechtigte Angst, nicht rechtzeitig aussteigen zu können – da bleibt man dann gleich in der Tür stehen. Betroffen sind hier vor allem Menschen mit Handycap, mit Kindern oder viel Gepäck. Mehr Rücksicht hilft also allen – nicht nur, aus dem Bus oder der Bahn wieder herauszukommen, sondern dabei, überhaupt einsteigen zu können, obwohl der Eingang wieder mal zugestellt ist mit Menschen.

4. App statt Anzeigetafel

Wer kennt das nicht: Man sitzt in der U-Bahn – und die Displays im Wagen kündigen ganz andere Haltestellen an als jene, an denen der Zug real hält. Auch schön: Man zählt am Bahnsteig ungeduldig die Warteminuten der Anzeige mit. Aber nach „1“ kommt kein Zug, sondern eine neue Anzeige: „Betriebsstörung – kein Zugverkehr.“ Oder: die Anzeigen fallen einfach ganz aus. Wie zuletzt am Donnerstagmorgen. Und jetzt? Oft helfen die Fahr-Apps von BVG und VBB. Nicht nur, um reale Abfahrtszeiten zuverlässiger zu recherchieren. Sondern manchmal auch bei alternativen Routen, die man noch nicht kannte. Tatsächlich kommt man manchmal mit dem Bus schneller an als mit der U-Bahn. Oder man entdeckt wenigstens einen Teil seiner Stadt nochmal neu.

5. Warum es manchmal hilft, das WLAN abzuschalten

Seit 2016 rüstet die BVG ihre Bahnhöfe mit WLAN aus. Der Empfang ist leider auch ziemlich „2016“. © picture alliance / Markus C. Hurek | Markus C. Hurek

Zu den Rätseln der BVG gehört, wieso es auf vielen U-Bahn-Linien noch immer kein vollständiges Mobilkfunknetz gibt. Je nach Mobilfunk-Anbieter fährt man mal hier, mal da lange durchs Funkloch. Noch größeres Rätsel: Das WLAN an den U-Bahnhöfen. Seit 2016 wird es eingeführt, aber wer je versucht hat, damit mehr als einen Whatsapp-Post herunterzuladen, hat gelernt: schöne Idee, aber besser läuft es, wenn man die WLAN-Funktion am Mobiltelefon ganz ausschaltet. Dann hat man wenigstens Empfang in den Tunnels, in denen es Handynetz gibt.