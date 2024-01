Berlin. In der Nacht zum 31. Dezember sollen sich drei Männer in der Grünanlage an einer 29-Jährigen vergangen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

In Berlins gefährlichstem Park soll es kurz vor dem Jahreswechsel erneut eine Sexualstraftat gegeben haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde in der Nacht zum 31. Dezember 2023 eine Frau im Görlitzer Park vergewaltigt. Drei Männer hatten die 29-Jährige gegen Mitternacht überfallen, wobei sich einer an ihr verging, bevor sie fliehen konnte.

Die Ermittler bitten dazu um Hinweise aus der Öffentlichkeit und fragen:

Wer hat die Straftat in der Nacht zum Silvestertag bemerkt und kann zu deren Aufklärung beitragen?

Wer kann Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen und/oder sie beschreiben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913402 entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.

Berlin: Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park erst im Juni

Erst im Sommer sorgte die Gruppenvergewaltigung einer 27-Jährigen im Görlitzer Park für Bestürzung. Sie und ihr Mann gingen nachts durch die Grünanlage, der als Drogenumschlagplatz gilt, und wurden überfallen. Der Prozess gegen die drei mutmaßlichen Täter beginnt nächste Woche (18. Januar) vor dem Berliner Landgericht. Am Donnerstag startete dort der Prozess um eine weitere Sexualstraftat aus dem Sommer 2023. Ein 18- und ein 19-Jähriger sollen sich Anfang Juni am Schlachtensee in Zehlendorf an einer 14-Jährigen vergangen haben.