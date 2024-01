Berlin (dpa/bb). Der Regierende Bürgermeister und die Bildungssenatorin sind ein Paar. Ein Abgeordneter hat in dem Zusammenhang noch einige Fragen. Er würde gerne auch einen Blick in die Fahrtenbücher der beiden werfen.

Der Berliner Abgeordnete Antonin Brousek (parteilos) hat eine parlamentarische Anfrage zu Terminen gestellt, an denen sowohl der Regierende Bürgermeister Kai Wegner als auch Bildungssenatorin Katharina Günter-Wünsch teilgenommen haben. In dem Schreiben, das der dpa vorliegt, fragt er unter anderem nach „Bewirtungen, Veranstaltungen und Besprechungen außerhalb der Senatssitzungen“, an denen Wegner und Günther-Wünsch seit dem 27. April teilgenommen haben. An dem Tag wurde Wegner zum Regierenden Bürgermeister gewählt und der Senat vereidigt. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der „Tagesspiegel“ (Donnerstag) darüber berichtet.

Nach der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses muss die Anfrage innerhalb von drei Wochen beantwortet werden, wie ein Sprecher des Landesparlaments erläuterte.

Außerdem hat Brousek Akteneinsicht in die Fahrtenbücher der Dienstwagen von Wegner und Günther-Wünsch für die Zeit seit dem 27. April bei der Senatskanzlei beantragt, wie der Abgeordnete bestätigte. In Wegners Fall verlangt Brousek auch Einsicht in die Fahrtenbücher für die Zeit davor, als dieser noch CDU-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus war.

Dahinter steht die Frage, wie lange die Beziehung schon besteht. „Wenn die Affäre wirklich erst im Herbst 2023 begonnen hat, werden die Fahrtenbücher keine Privatbesuche ergeben und der böse Verdacht der Lüge wäre erledigt“, sagte Brousek der „Bild“-Zeitung.

Wegner und Günther-Wünsch hatten am vergangenen Freitag über ihren Anwalt mitteilen lassen, sie hätten sich im Herbst 2023 entschieden, eine Beziehung einzugehen.

