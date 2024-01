Berlin. Auch am zweiten Tag des Bahnstreiks müssen BVG-Fahrgäste einiges an Enge aushalten. Morgenpost-Reporter Dennis Meischen nimmt die Tram.

Vorweg sei gesagt: Wer wie ich fast täglich auf die Berliner Tram der Linie M4 angewiesen ist, der ist einiges an Kummer gewohnt – und im Grunde abgehärtet. Die Fahrzeiten im Plan, in der BVG-App und auf den Anzeigen sind eigentlich nur pro forma existent, das weiß jeder. Wann die Tram aus Weißensee wirklich in Richtung Innenstadt fährt, das wiederum bleibt für den Pendler aus Prenzlauer Berg ein ewiges Mysterium, Geheimnis und Glücksspiel.