Berlin. Wie lange sind sie ein Paar? Berlins Regierender Bürgermeister und die Bildungssenatorin sollen Berichten zufolge ihre Fahrtenbücher offenlegen.

Wie lange sind der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) schon ein Paar? Diese Frage stellen sich zurzeit viele. Als die beide ihr Verhältnis öffentlich machten, hieß es, sie seien seit Herbst 2023 zusammen. Gemunkelt wird allerdings auch, dass die Beziehung schon länger gehen könnte, eventuell sogar schon länger als der 27. April 2023, der Tag, an dem Wegner Günther-Wünsch zur Senatorin ernannte.

Aufklärung könnten die Fahrtenbücher der Dienstwagen von Regierendem und Senatorin bringen. Wie „Tagesspiegel“ und „Bild“ berichten, hat jetzt der parteilose Abgeordnete Antonín Brousek Akteneinsicht beantragt, und zwar ab dem 27. April 2023. Bei Kai Wegner will er auch die Fahrten vor diesem Datum sehen, als Wegner noch CDU-Fraktionsvorsitzender war. Außerdem wolle Brousek mithilfe einer Parlamentarischen Anfrage erfahren, wann die beiden außerhalb von Senatssitzungen aus Haushaltsgeldern bewirtet wurden, so heißt es in dem Bericht, und wer noch dabei war. Brousek zu „Bild“: „Wenn die Affäre wirklich erst im Herbst 2023 begonnen hat, werden die Fahrtenbücher keine Privatbesuche ergeben und der böse Verdacht der Lüge wäre erledigt. Sicher hat auch Herr Wegner an der Aufklärung Interesse.“

Wegner hatte erst am Mittwochabend beim Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbands Spandau gesagt: „Meine Damen und Herren, lassen Sie mich klar sagen: Es handelt sich hier um zwei erwachsene Menschen, die sich privat entschieden haben, eine Beziehung zu führen.“ Das sei eine rein persönliche Sache. „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns auch gesagt, das geht, das geht in Berlin, das geht in Berlin im Jahr 2024“, sagte Wegner und erhielt dafürApplaus.

Unter anderem Grüne und Linke hatten bezweifelt, dass beide Senatsmitglieder Privates und Berufliches klar genug trennen könnten, und vor Interessenkonflikten gewarnt.

Wegen der Beziehung gelten im Berliner Senat ab sofort neue Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Günther-Wünsch sagte dem „Tagesspiegel“, sie wolle aber auch selbst gern dazu Stellung nehmen. Konkret gibt Wegner mit der Regeländerung seine Rolle als Vermittler bei Streitfällen zwischen den Fachverwaltungen des Senats ab, sofern es um die Bildungsverwaltung geht.

