Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin und der langzeitverletzte Marcus Eriksson haben ihren Vertrag im Einvernehmen aufgelöst. Die Behandlung der Verletzung des 30-Jährigen ziehe sich weiter hin, teilte Alba am Donnerstag mit. Der Flügelspieler habe sich deshalb dazu entschlossen, die Reha in seiner Heimat Schweden fortzuführen. Für die Berliner stand der Dreier-Spezialist seit 2019 in 138 Partien auf dem Parkett und gewann drei Meisterschaften und zwei Pokaltitel. Der Schwede, der zuvor ein Leistungsträger bei Alba war, konnte wegen verschiedener Verletzungen seit Anfang 2022 kein Spiel mehr bestreiten.

