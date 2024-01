Berlin (dpa/bb). Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen am Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen zwei Männer. Die 18- und 19-Jährigen sollen am 9. Juni vergangenen Jahres gemeinsam die Jugendliche zu einem abgelegenen Bereich des Sees gebracht und dort vergewaltigt haben. Für den Prozess vor einer Jugendstrafkammer des Berliner Landgerichts sind 16 Verhandlungstage geplant.

Laut Staatsanwaltschaft soll die Jugendliche den Angeklagten zunächst freiwillig von einer Feier bei den Liegewiesen gefolgt sein. Nach wenigen Schritten habe sie es sich aber anders überlegt. Als sie sich entfernen wollte, sei sie von den mutmaßlichen Tätern mitgezogen und schließlich weggetragen worden. An einer abgelegenen Stelle hätten sie die 14-Jährige festgehalten und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.

Der 19-Jährige befindet sich seit vergangenem August in Haft. Im Fall des 18-Jährigen sei wegen stabiler Lebensumstände keine Fluchtgefahr zu sehen und kein Haftbefehl beantragt worden, teilte die Staatsanwaltschaft bei der Anklageerhebung vor zwei Monaten mit. Auch zwei 14- und 15-Jährige würden im Verdacht stehen, an der mutmaßlichen Tat beteiligt gewesen zu sein, hieß es weiter. Gegen sie werde in einem gesonderten Verfahren ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240110-99-559487/2 (dpa)