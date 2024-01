Fürstenwalde (dpa/bb). Ein 68-Jähriger ist tot aus einem brennenden Einfamilienhaus in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) geborgen worden. Zudem wurde bei dem Feuer eine 73 Jahre alte Frau verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch zu dem Feuer gerufen. Die 73-Jährige hatte sich den Angaben zufolge selbst aus dem brennenden Haus retten können und Hilfe bei den Nachbarn gesucht. Feuerwehrleute bargen den 68-Jährigen aus dem Haus. Ein Notarzt konnte laut Polizei nur noch den Tod des Mannes feststellen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

