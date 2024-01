Berlin. Im Verkehrsindex landet die Hauptstadt bundesweit auf dem zweiten Rang. So lange standen Berliner Autofahrer im Stau.

In Deutschland gibt es nur eine Stadt mit zähfließenderem Verkehr als Berlin. Das geht aus der jährlichen Statistikerhebung des niederländischen Navigationsdienstleisters Tomtom hervor. Demnach benötigen Autofahrer im Stadtverkehr durchschnittlich 22 Minuten für zehn Kilometer. Die Stauzeit pro Pendler summiert sich auf das Jahr gerechnet zu mehreren Tagen auf. Die positive Nachricht: Im Gegensatz zum Vorjahr hat sich die Zeitdauer verringert – um zehn Sekunden.

Die Statistiker des Navigationssystemherstellers haben errechnet, dass Berliner Autofahrer 32 Prozent mehr Zeit im Stadtverkehr benötigen als auf freier Strecke üblich ist. Insgesamt verlieren Autofahrer 64 Stunden jedes Jahr im Stadtverkehr, fast drei Tage also. Und während sich die Berliner CDU für die Erhöhung des Tempolimits vielerorts auf 50 Studenkilometer starkmacht, liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit im Stadtverkehr lediglich bei 24 Kilometern pro Stunde.

Berliner verlieren über 60 Stunden pro Jahr im Verkehr– London weltweite Nummer eins

Langsamer als in der Hauptstadt kommen im deutschen Vergleich laut Tomtom-Verkehrsindex lediglich die Pendler in Hamburg voran. Ganze 23 Minuten und 50 Sekunden, und damit eine halbe Minute mehr als 2022, gingen in der Hansestadt vergangenes Jahr ins Land, ehe zehn Kilometer zurückgelegt waren. Bei den aufgerechneten Verluststunden im Berufsverkehr liegt Berlin übrigens nur auf Rang fünf. Traurige Spitze ist auch hier Hamburg mit 74 Stunden, gefolgt von München (72), Wiesbaden (71) und Leipzig (65).

Im internationalen Vergleich mit anderen Weltmetropolen haben die Berliner Autofahrer allerdings wenig Grund zur Klage. Mit mehr als 37 Minuten pro zehn Kilometer liegt London auf dem unrühmlichen ersten Platz weltweit. Knapp acht Minuten weniger dauert die Strecke in Dublin, die den zweiten Rang (29:30 Minuten) belegt. Die Pendler in der irischen Hauptstadt verlieren mit 158 Stunden jährlich mehr Zeit als alle anderen Autofahrer in den weltweit 387 untersuchten Städten weltweit. Zeit und Nerven schonen vor allem Pendler in den autofreundlichen Großstädten im Hinterland der USA. In Knoxville und Oklahoma City beträgt das Durchschnittstempo über 60 Stundenkilometer.

