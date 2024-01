Berlin. Bis November 2023 sind fast 16.000 Asylsuchende nach Berlin gekommen, im Vorjahr waren es in dem Zeitraum knapp 13.000 Menschen.

Die Zahl der Asylsuchenden ist in Berlin im Jahr 2023 um etwa 25,3 Prozent gestiegen. In dem Zeitraum von Januar bis November 2023 wurden 15.928 Personen in dieser Stadt aufgenommen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Im Jahr 2022 waren es im Vergleichszeitraum 12.712 Menschen.