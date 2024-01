Berlin. Preisschock: Im Neubau klettern Angebotsmieten auf knapp 20 Euro, im Bestand werden 13,27 Euro verlangt.

Der Preisdruck am Berliner Mietmarkt hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate dramatisch zugenommen. Wie aus den am Dienstag präsentierten Daten des Immobilienportals ImmoScout24 WohnBaromter hervorgeht, haben besonders die Angebotsmieten für Neubauwohnungen zugelegt. In der Hauptstadt wurden Neubauwohnungen demnach Ende 2023 20 Prozent teurer angeboten als noch vor einem Jahr. 19,95 Euro wurden für den Quadratmeter Wohnfläche im Durchschnitt verlangt.

Die Nettokaltmiete für eine 70 Quadratmeter große, neu errichtete Referenzwohnung beträgt damit inzwischen 1362 Euro im Monat. Bestandswohnungen werden zwar nach wie vor deutlich günstiger angeboten – allerdings haben auch hier die Mietwohnungen im zweistelligen Bereich zugelegt. Ende 2023 wurden Wohnung in der Hauptstadt durchschnittlich für 13,27 Euro pro Quadratmeter und Monat angeboten – 11,2 Prozent mehr als Ende 2022. Eine 70 Quadratmeter große Referenzwohnung kostete demnach Ende 2023 929 Euro nettokalt.

Mietpreisbremse bremst nicht

Nach dem noch bis Mai 2024 geltenden offiziellen Berliner Mietspiegel 2023 liegt die ortsübliche Vergleichsmiete im Durchschnitt bei 7,16 Euro je Quadratmeter und Monat (nettokalt) und damit 6,11 Euro unter den Mieten, die in den Wohnungsannoncen aufgerufen werden. Dabei müssten sich Berlins Vermieter eigentlich bei der Neuvermietung einer Bestandswohnung an der im Mietspiegel ausgewiesenen ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren. Denn seit 2015 gilt in Berlin die sogenannte Mietpreisbremse, die besagt, dass in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Miete bei einer Neuvermietung maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.

Der Berliner Mieterverein beklagt deshalb bereits seit langem, dass das Instrument der Mietpreisbremse zu viele Schlupflöcher für überhöhte Mieten offen lässt. Neubauten sind allerdings von der Mietpreisbremse ausgenommen. Und auch, wenn eine Bestandswohnung vor der Wiedervermietung umfassend modernisiert wurde, unterliegt diese Immobilie nicht der Mietpreisbremse. Als umfassend gilt die Modernisierung, wenn die Kosten der Arbeiten etwa bei einem Drittel der Neubaukosten liegen.

Ortsübliche Vergleichsmiete wird neu errechnet

Der neue Mietspiegel 2024 wird derzeit erarbeitet und soll voraussichtlich Ende Mai erscheinen. Immobilienexperten gehen davon aus, dass die ortsübliche Vergleichsmiete deutlich höher ausfallen wird und viele Vermieter nach der Veröffentlichung ihre Mietforderungen entsprechend erhöhen werden.

Ähnlich dynamisch wie in Berlin haben sich laut ImmoScout24 nur die Mieten in München (Neubau: plus 12,8 Prozent auf 24,11 Euro je Quadratmeter und Monat; Bestand: +11,4 Prozent auf 20,02 Euro) entwickelt. „Neue Preisrekorde zeigen, wie angespannt der Mietmarkt in den Metropolen weiterhin ist. Auf der Suche nach einer neuen Wohnung schauen sich die Menschen zunehmend außerhalb der Metropolen um“, sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. „Dort finden sie ein größeres Angebot und günstigere Mieten.“ Aber auch hier steigen die Preise immer schneller.

Berliner weichen ins Umland aus

So zeigt der Jahresvergleich einen leichten Rückgang der Nachfrage von minus zwei Prozent und betrifft alle acht deutschen Metropolen gleichermaßen. Zugleich steigt die Nachfrage im Umland um elf Prozent – der stärkste Nachfrageanstieg im Jahresvergleich. Auch der ländliche Raum zieht mehr Wohnungssuchende an. Hier stieg die Nachfrage nach Angaben von Immoscout im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent.

In der gesamtdeutschen Betrachtung wird für Bestands-Mietwohnungen im Vergleich zum Vorquartal 1,6 Prozent und im Jahresvergleich 5,8 Prozent mehr Miete verlangt. Im Neubau steigen die Angebotsmieten im Quartal um 1,4 und im Jahresvergleich um 7,7 Prozent. Der Quadratmeterpreis liegt im Bestand bei 8,42 Euro pro Quadratmeter. Neubauwohnungen werden im Durchschnitt für einen Mietpreis von 11,72 Euro pro Quadratmeter bei ImmoScout24 inseriert.