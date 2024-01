Waren . Vor dem Amtsgericht Waren beginnt am 12. März der Prozess gegen drei Männer aus Berlin, die den prominenten Virologen Christian Drosten im Sommer 2022 auf einem Campingplatz bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) beleidigt haben sollen. Den Termin nannte das Amtsgericht Waren (Müritz) am Mittwoch, das damit einen Bericht der Tageszeitung „Nordkurier“ vom Wochenende bestätigte. Der Prozess soll am 19. März beendet werden. Es sind zwei Verhandlungstage angesetzt.

Der Vorwurf lautet unter anderem auf Beleidigung und Nötigung. Die Männer sollen den prominenten Virologen Ende Juni 2022 auf dem Campinggelände bei Wesenberg öffentlich beleidigt haben. Drosten hatte als Experte in der Corona-Pandemie bundesweit Bekanntheit erlangt, sah sich aber auch oft mit Anfeindungen konfrontiert. Drosten hatte sich nach eigenen Angaben nur kurz auf dem Campingplatz aufgehalten, war planmäßig abgereist und hatte die Vorfälle angezeigt.

