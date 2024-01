Berlin. Fraktionschef Raed Saleh lehnt Forderungen des CDU-Finanzsenators zur Auflösung der Pauschalen Minderausgaben ab.

Die Berliner SPD tritt innerhalb der schwarz-roten Koalition auf die Spar-Bremse. Die Aufforderung des Finanzsenators Stefan Evers (CDU) an die Senatsressorts, bis zum 24. Februar darzustellen, wie die 1,75 Milliarden im Doppelhaushalt 2024/25 enthaltenen pauschalen Minderausgaben in konkrete Kürzungen umgesetzt werden sollen, sei seriös nicht zu leisten, sagte SPD-Fraktions- und Landeschef Raed Saleh der Berliner Morgenpost. Die SPD-Seite plädiere deswegen dafür, mit konkreten Sparbeschlüssen erst die für Mai erwartete Steuerschätzung abzuwarten. Dann wisse man, wie groß die Spielräume tatsächlich seien.

Evers hatte in seinem haushaltspolitischen Rundschreiben angemahnt, alle Senatsverwaltungen sollten 5,9 Prozent aus ihrem Etat kürzen, um die zentralen pauschalen Minderausgaben im Haushalt aufzulösen. Das würde etwa für Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) mehr als 300 Millionen Euro Einsparungen bedeuten. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wäre mit mehr als 200 Millionen Euro dabei. Die Bezirke sollen hingegen von der Sparrunde ausgenommen werden.

Saleh: „Es darf keinen sozialen Kahlschlag geben“

Saleh sprach sich auch dagegen aus, alle Senatsressorts mit den gleichen Prozentsätzen ihres Budgets zum Sparen heranzuziehen. Der Senat insgesamt müsse Schwerpunkte setzen, so der SPD-Chef. „Es darf keinen sozialen Kahlschlag geben“, sagte Saleh. In welchen Bereichen er Sparpotenzial sehe, sagt er nicht. Klar sei aber, dass sich in den kommenden Monaten bereits abzeichnen werde, wo eventuell Geld nicht im geplanten Umfang ausgegeben werden könne.