Oberkrämer (dpa/bb). An der Autobahn 24 in Brandenburg sind bereits seit etwa 6.30 Uhr drei Anschlussstellen durch protestierende Bauern blockiert. Die Blockade aller Brandenburger Autobahnanschlussstellen war ab neun Uhr angemeldet, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. An den drei Anschlussstellen Oberkrämer, Kremmen (beide Landkreis Oberhavel) und Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) kamen Autofahrer jedoch schon vorher nicht mehr durch. Nach Angaben des Sprechers wird jeweils nur die Auffahrt zur Autobahn blockiert, die Abfahrten müssen aus Sicherheitsgründen frei bleiben.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

© dpa-infocom, dpa:240110-99-551862/2 (dpa)